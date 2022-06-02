25 примеров, когда люди выполнили работу в модной технике "И так сойдёт!"

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Жизнь создана для того, чтобы тратить её на радость и веселье, а не на ремонт. Именно поэтому герои этой подборки не стали себя утруждать долгой и кропотливой работой, а сделали всё быстро. Правда вот о качестве говорить не приходится...
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Источник:
АНТИФИШКИ
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