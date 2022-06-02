FISHKINET
Сообщество Юмор 14934 поста • 2900 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
25 примеров, когда люди выполнили работу в модной технике "И так сойдёт!"

25 примеров, когда люди выполнили работу в модной технике "И так сойдёт!"

Автор:
02 июня 2022 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   и так сойдёт   интересное   подборка   прикол   такая работа   фото   
1196
26

Жизнь создана для того, чтобы тратить её на радость и веселье, а не на ремонт. Именно поэтому герои этой подборки не стали себя утруждать долгой и кропотливой работой, а сделали всё быстро. Правда вот о качестве говорить не приходится...

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   вещи   и так сойдёт   интересное   подборка   прикол   такая работа   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
145
Карл 38 минут назад
Почему-то этого чувака вспомнил.

Ссылка youtu.be


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
leto2016 8 минут назад
Батарея вкопана для того, чтоб выполнять роль решетки колектора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52218



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в буферные центры
«Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в...
Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток
Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток
События на Украине 1- 2 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 1- 2 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Старинная песня о разбойнике, которая оказалась в мультфильме "Пластилиновая ворона"
Старинная песня о разбойнике, которая оказалась в мультфильме "Пластилиновая ворона"
Российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
Российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
Виктор Цой: каким был путь героя
Виктор Цой: каким был путь героя
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#в мире#дтп#история#СССР#природа#Разное#беженцы
#Юмор#животные#факты#Ватермарк#забавно#автомобили#фотографии#шоу бизнес#смех#Еда
#прикол#интересное#подборка#аварии#кино#дети#авто аварии#автомир#Украина#знаменитости
Виктор Цой: каким был путь героя Виктор Цой: каким был путь героя Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение Бесполезные и глупые вещи, на которые люди тратят свои деньги Бесполезные и глупые вещи, на которые люди тратят свои деньги Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик Странные и забавные штуки, которые люди зачем-то сделали своими руками Странные и забавные штуки, которые люди зачем-то сделали своими руками Стереотипные фотографии, которые описывают типичную жизнь холостяка Стереотипные фотографии, которые описывают типичную жизнь холостяка

На что жалуетесь?

Вернуться