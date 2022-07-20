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"И так сойдёт", — типичная фраза на стройке

"И так сойдёт", — типичная фраза на стройке

Автор:
20 июля 2022 18:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдёт   подборка   прикол   рукожопство   стройка   
1913
17
Некоторые люди своими действиями очерняют всех каменщиков, штукатуров, слесарей, электриков, слаботочников... и вообще всех "строителей". Подборка эпичных провалов "рукастых" мастеров.
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Источник:

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Метки: Юмор   и так сойдёт   подборка   прикол   рукожопство   стройка   
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4  комментария
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3k
Copycat Час назад
нет ничего более постоянного чем временные вещи)
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5k
Артем Кощеев 3 минуты назад
Это сделал сантехник или рой диких пчёл?
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141
Olldd Час назад
Последнее фото
Там же написано, на кружке, что Папа может починить все. Починил.))
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Никифоридис

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