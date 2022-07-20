"И так сойдёт", — типичная фраза на стройке

1913
17
Некоторые люди своими действиями очерняют всех каменщиков, штукатуров, слесарей, электриков, слаботочников... и вообще всех "строителей". Подборка эпичных провалов "рукастых" мастеров.
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9.
2022 год... кто бы мог подумать, что в некоторых городах вновь станет актуальным такое...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор и так сойдёт подборка прикол рукожопство стройка
Там же написано, на кружке, что Папа может починить все. Починил.))