FISHKINET
Сообщество Юмор 16361 пост • 3443 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Если и можно сделать хуже, то работники ЖКХ сделают

Если и можно сделать хуже, то работники ЖКХ сделают

Автор:
02 февраля 2023 18:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   жкх   и так сойдёт   коммунальное хозяйство   подборка   управляющие компании   
3373
19
Такое чувство, словно в эту отрасль берут исключительно глупых, ленивых и безответственных людей. Иного объяснения всему этому безобразию просто невозможно придумать.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   жкх   и так сойдёт   коммунальное хозяйство   подборка   управляющие компании   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Довольно любопытно, что именно подразумевает автор под аббревиатурой ЖКХ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Просто Царь Полчаса назад
А я подумал, что эти дома кто-то обстреливал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Последнее фото (да кое-что другое тоже) - дома ждущие сноса. А пока подпёрли и огородили чем смогли просто для того, чтоб чего на прохожих не рухнуло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Терапевт Час назад
Здания не вечны. Вот что что, а аварийные дома у нас неплохо расселяют и дают жилье. По крайне мере в Омске с этим проблем не было. У меня совсем недавно родственники купили квартиру в аварийном доме 3-комнатную за 1,5 млн. Через пол года получили в новостройке в том же районе, только цена ее уже 4 млн. Такие дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
dUb Терапевт Минуту назад
А бараки на Долгирева, а малоэтажки на 20 лет ркка, а пятиэтажка на Омской. Уже лет 15 не могут людей расселить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122976



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд
20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд
Набирающие популярность в сообществах
Криптобиржа законно не вернет миллиарды долларов вкладчикам: читайте мелкий шрифт
Криптобиржа законно не вернет миллиарды долларов вкладчикам: читайте мелкий шрифт
Как бы выглядели 19 публичных мужчин, если бы вдруг стало модно ходить лысым (шутка юмора)
Как бы выглядели 19 публичных мужчин, если бы вдруг стало модно ходить лысым (шутка юмора)
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Если ссоры не избежать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#люди#забавно#Приколы#полиция#наука#Фотографии#Москва
#Юмор#интересное#факты#история#картинки#смешно#знаменитости#новости#Ynews#Девушка
#интересно#в мире#подборка#позитив#кино#улыбнуло#истории#собаки#суд#фейл
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт" Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт" Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах ЖКХ: смех сквозь платёжки и холодные батареи ЖКХ: смех сквозь платёжки и холодные батареи Сойдёт и так: порция недопеределок и свистоперделок Сойдёт и так: порция недопеределок и свистоперделок

На что жалуетесь?

Вернуться