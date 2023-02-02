Если и можно сделать хуже, то работники ЖКХ сделают

Переводы денег по телефону стали проще

И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года

Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт"

Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах

ЖКХ: смех сквозь платёжки и холодные батареи

Сойдёт и так: порция недопеределок и свистоперделок