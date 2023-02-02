Если и можно сделать хуже, то работники ЖКХ сделают

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Такое чувство, словно в эту отрасль берут исключительно глупых, ленивых и безответственных людей. Иного объяснения всему этому безобразию просто невозможно придумать.
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Поясню. Система ЖКХ очень общирна и вопросов ею решаемых громадное количество. Но главное вопрос подчинения, принадлежности. Приведу пример из нашего города. Стоит у нас на берегу моря в самом красивом месте вот такое уё...ще.(фото) стоит как раз почти 30 лет. Оно и горело не раз и бомжатник там был и вода текла и много всякого. И тоже частенько ругали коммунальщиков. А они ни при чём. Объект вообще не сдан. Собственник забил на всё на город, на экологию, на суды.
Вот и тут на фото много аварийных зданий. А почему они в таком виде не объясняется. Коммунальщики вообще могут не иметь к этому совершенно никакого отношения. Потому посту минус, автор гупый душнила.