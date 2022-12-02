Туберкулёз стал причиной охоты на американских вампиров

На умерших всегда были признаки того, что они были упырями. Несвернувшаясь кровь в сердце говорила о том, что они не так давно поели, а вздутый живот о том, что вовсю идёт процесс пищеварения. А волосы и ногти, которые выглядели более длинными из-за усыхания кожи, доказывали, что не так уж труп и мёртв, как кажется.

Есть подробная эксгумация тела девочки Мерси Браун, которая жила в штате Род-Айленд. В конце 19 века местная община подверглась эпидемии туберкулёза. Болезнь забрала жизни матери и сестры Мерси, а брат уехать в другое место, с климатом пожизнерадостнее. Сама Мари умерла в 1892 году, а через какое-то время в пустой дом вернулся её брат, который всё-таки был смертельно болен. Соседи, при взгляде на него, сразу поняли, что из него высасывают соки кто-то из ранее скончавшейся семьи.