Туберкулёз стал причиной охоты на американских вампиров

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Все мы знаем историю охоты на "салемских ведьм", которая велась в Новой Англии в 1692-1693 годах. Но мало кто знает про то, что в Америке в 18 и 19 веках охотились также и на вампиров.
В 16 веке, в Новый Свет немецкие и славянские иммигранты привезли рассказы об оживших мертвецах, которые пили кровь. Слухи распространились почти по всем колониям, созданным европейскими поселенцами. Многие местные жители верили, что те, кого недавно похоронили, периодически поднимаются из могил и выходят на охоту. Было решено эксгумировать трупы и убивать их повторно.
У каждой группы был свой собственный метод выявления и уничтожения кровопийц. В штате Мэн покойника переворачивали в гробу и стряхивали с рук кладбищенскую грязь. В Род-Айленде у покойников извлекали сердце и другие органы, а потом сжигали их. Ритуалы могли делать тихонько, сговорившись с несколькими соседями, а могли и очень даже торжественно, собрав весь городок или деревню.
Например, в 1793 году в Манчестере (штат Вермонт), когда умерла некая Рэйчел Бертон. Через какое-то время муж почившей женился снова, но его новая супруга серьёзно заболела. Местные жители тут же обвинили в этом первую жену. Сотни людей пошли на кладбище, чтобы откопать несчастную и под радостные вопли достать из неё сердце и сжечь его.
Например, в 1793 году в Манчестере (штат Вермонт), когда умерла некая Рэйчел Бертон. Через какое-то время муж почившей женился снова, но его новая супруга серьёзно заболела. Местные жители тут же обвинили в этом первую жену. Сотни людей пошли на кладбище, чтобы откопать несчастную и под радостные вопли достать из неё сердце и сжечь его.
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Но причиной несчастья Бертонов была болезнь, а не какие-то там вампирские замашки. Сегодня её называют туберкулёзом, а раньше романтично именовали чахоткой. В 19 веке на востоке США каждая четвёртая (!) смерть была именно от туберкулёза. Больные становились слабее и заметно бледнели, а вокруг глаз залегали глубокие тени. Всё это отлично вписывалось в идею, что кто-то из людей высасывает жизнь.
А маленькие кровавые пятна на ночных рубашках почти напрямую намекали на то, что вампир нападает по ночам, хотя это были всего-лишь следы от утренних приступов кашля.
А маленькие кровавые пятна на ночных рубашках почти напрямую намекали на то, что вампир нападает по ночам, хотя это были всего-лишь следы от утренних приступов кашля.
На умерших всегда были признаки того, что они были упырями. Несвернувшаясь кровь в сердце говорила о том, что они не так давно поели, а вздутый живот о том, что вовсю идёт процесс пищеварения. А волосы и ногти, которые выглядели более длинными из-за усыхания кожи, доказывали, что не так уж труп и мёртв, как кажется.
Есть подробная эксгумация тела девочки Мерси Браун, которая жила в штате Род-Айленд. В конце 19 века местная община подверглась эпидемии туберкулёза. Болезнь забрала жизни матери и сестры Мерси, а брат уехать в другое место, с климатом пожизнерадостнее. Сама Мари умерла в 1892 году, а через какое-то время в пустой дом вернулся её брат, который всё-таки был смертельно болен. Соседи, при взгляде на него, сразу поняли, что из него высасывают соки кто-то из ранее скончавшейся семьи.
Есть подробная эксгумация тела девочки Мерси Браун, которая жила в штате Род-Айленд. В конце 19 века местная община подверглась эпидемии туберкулёза. Болезнь забрала жизни матери и сестры Мерси, а брат уехать в другое место, с климатом пожизнерадостнее. Сама Мари умерла в 1892 году, а через какое-то время в пустой дом вернулся её брат, который всё-таки был смертельно болен. Соседи, при взгляде на него, сразу поняли, что из него высасывают соки кто-то из ранее скончавшейся семьи.
В конце 19 века медицина в вопросе туберкулёза была в весьма странном статусе. В 1882 году была открыта бактерия, вызывающая его, но при этом было убеждение, что болезнь переходит по наследству и что лучше всего лечиться напитками с коричневым сахаром и регулярными поездками верхом на лошади.
На вскрытии тела Мерси Браун присутствовал судмедэксперт, который очень хотел переубедить суеверия местных жителей и зафиксировал наличие огромного количества бактерий в лёгких скончавшейся. Но довод оказался бессмысленным для невежественных жителей города. Они не просто сожгли сердце Мерси. Они ещё и скормили пепел её брату, так как были уверены, что это поможет излечить его.
Эдвин умер через два месяца. Его похоронили рядом с сестрой.
На вскрытии тела Мерси Браун присутствовал судмедэксперт, который очень хотел переубедить суеверия местных жителей и зафиксировал наличие огромного количества бактерий в лёгких скончавшейся. Но довод оказался бессмысленным для невежественных жителей города. Они не просто сожгли сердце Мерси. Они ещё и скормили пепел её брату, так как были уверены, что это поможет излечить его.
Эдвин умер через два месяца. Его похоронили рядом с сестрой.
Новость обо всём произошедшем возмутила американскую общественность. Более образованные горожане были в шоке от варварских суеверий своих же соотечественников. И доказывать научное обоснование бледности, пятнам крови и угасания пришлись долго.
Последний случай эксгумации "вампира" был зафиксирован в Пенсильвании в... 1949 году.
Последний случай эксгумации "вампира" был зафиксирован в Пенсильвании в... 1949 году.
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