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Туберкулёз стал причиной охоты на американских вампиров

Туберкулёз стал причиной охоты на американских вампиров

Автор:
02 декабря 2022 16:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   США   болезни   интересное   медицина   суеверия   
1013
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Все мы знаем историю охоты на "салемских ведьм", которая велась в Новой Англии в 1692-1693 годах. Но мало кто знает про то, что в Америке в 18 и 19 веках охотились также и на вампиров.
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Метки: Прошлое   США   болезни   интересное   медицина   суеверия   
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