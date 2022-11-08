Жутковатые медицинские приспособления начала прошлого века

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История медицины - это тяжёлый кровавый и часто ошибочный путь. Но благодаря ему она развивалась и спасала миллионы жизней.
Однако, некоторые вещи, созданные для медицинского использования, вызывают нервную чесотку и мурашки. Как например рентгеновский аппарат для непрерывного просвечивания грудной клетки. Страшно представить какую дозу облучения получал пациент... Но о вреде радиации тогда никто не знал.
Рентген 1914 года
Вот так проходила процедура рентгеновского исследования чуть больше ста лет назад. Фото сделано в больнице "Кочин" в Париже - доктор Максим Менар изучает грудную клетку пациента.
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Электрокардиограф
Именно так выглядел первый в истории электрокардиограф компании Cambridge Scientific Instruments. Так сразу и не разберёшься, что это такое.
Улучшение кровообращения
Пациент опускает руки и ноги в ванны с солевым раствором и через этот раствор пускали электрический ток. Кровь сразу начинала бежать по венам быстрее.
Солярий
Это слегка напоминает гроб, но это "электрическая ванна", предшествовавшая знакомому нам солярию. Именно так получали загар женщины в 1900 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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