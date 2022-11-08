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Жутковатые медицинские приспособления начала прошлого века

Жутковатые медицинские приспособления начала прошлого века

Автор:
08 ноября 2022 19:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   медицина   прошлый век   фото   
244
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История медицины - это тяжёлый кровавый и часто ошибочный путь. Но благодаря ему она развивалась и спасала миллионы жизней.
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Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   история   медицина   прошлый век   фото   
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6  комментариев
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Сергей Семенов Полчаса назад
Медицина очень консервативна. Особенно, хорошие изобретения. Особенно, в ортопедии и вертебрологии/вертеброневрологии.
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Сергей Семенов Полчаса назад
Найди отличия (кроме габаритов).
Всё уже придумано до нас (почти ©)
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