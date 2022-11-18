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История человека, который весил меньше 20 кг

История человека, который весил меньше 20 кг

Автор:
18 ноября 2022 15:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   США   биография   болезни   интересное   факты   
1614
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После загадочного заболевания Исаак В. Спрэг стал буквально ходячим скелетом. Его жизнь была непростой, ему приходилось зарабатывать деньги, чтобы прокормить свою семью, выступая во фрик-шоу.
Исаак Спрэг родился 21 мая 1841 года в Ист-Бриджуотер (штат Массачусетс), что к северу от Бостона, США. Его родители были полностью здоровы, как и сам Исаак в первые 12 лет своей жизни. Но как-то раз он пожаловался на судороги, а потом, несмотря на хороший аппетит и полноценное питание, стал быстро терять вес. Родители были на панике. Они вызвали врачей и ни один из них не мог поставить диагноз, никто не знал в чём причина такой внезапной худобы.
При этом аппетит Спрэга оставался здоровым. Он даже какое-то время помогал своему отцу на работе, но из-за стремительной потери веса ему становилось трудно поддерживать жизненную энергию.
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Источник:

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Метки: Жизнь   США   биография   болезни   интересное   факты   
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5  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Час назад
А не слишком много в последнее время различных уродств и аномалий?
Прям прорвало!
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14k
Majul Час назад
Явно приукрашенные для шоу цифры. Никаких 20 кг тут нет и близко.
Все скелета взрослого человека в среднем колеблется в пределах 8-15 кг в зависимости от пола и, скажем так, жизни человека до окончания формирования каркаса. На фото вполне откормленная голова. Допустим, фотомонтажа нет и это реально его голова и тело. Заметных визуально проблем с костной структурой нет, осанку держит, голову держит сам, руки и ноги двигаются. Грудная клетка тоже вполне себе развита. Да, истощение налицо. Но при весе в 20 кг, он не то чтобы ходить, сидеть не смог бы. Так что никаких 20 кг тут нет.
Учитывая пол, предположу, что его реальный вес был в районе 40-45 кг. Стоит посмотреть на наших современников с истощением, их пруд-пруди, даже близко не бьются те веса, с тем, что на фото.
Итог: осознаное занижение веса для впечатлительной публики, не более того.
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50k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну и художник бл*ять я и то лучше нарисую)
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