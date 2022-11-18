История человека, который весил меньше 20 кг

Исаак Спрэг родился 21 мая 1841 года в Ист-Бриджуотер (штат Массачусетс), что к северу от Бостона, США. Его родители были полностью здоровы, как и сам Исаак в первые 12 лет своей жизни. Но как-то раз он пожаловался на судороги, а потом, несмотря на хороший аппетит и полноценное питание, стал быстро терять вес. Родители были на панике. Они вызвали врачей и ни один из них не мог поставить диагноз, никто не знал в чём причина такой внезапной худобы.

При этом аппетит Спрэга оставался здоровым. Он даже какое-то время помогал своему отцу на работе, но из-за стремительной потери веса ему становилось трудно поддерживать жизненную энергию.