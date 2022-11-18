История человека, который весил меньше 20 кг

1614
5
После загадочного заболевания Исаак В. Спрэг стал буквально ходячим скелетом. Его жизнь была непростой, ему приходилось зарабатывать деньги, чтобы прокормить свою семью, выступая во фрик-шоу.
В 19 веке фрик-шоу было вполне обычным делом для любого человека, который оказался на ярмарке. Знаменитый антрепренёр Ф. Т. Барнум постепенно собрал "отличную" труппу, в которой были сиамские близнецы, "человек-собака", бородатая женщина, "живой скелет" Исаак Спрэг. Последний прожил короткую и весьма странную жизнь.
Исаак Спрэг родился 21 мая 1841 года в Ист-Бриджуотер (штат Массачусетс), что к северу от Бостона, США. Его родители были полностью здоровы, как и сам Исаак в первые 12 лет своей жизни. Но как-то раз он пожаловался на судороги, а потом, несмотря на хороший аппетит и полноценное питание, стал быстро терять вес. Родители были на панике. Они вызвали врачей и ни один из них не мог поставить диагноз, никто не знал в чём причина такой внезапной худобы.
При этом аппетит Спрэга оставался здоровым. Он даже какое-то время помогал своему отцу на работе, но из-за стремительной потери веса ему становилось трудно поддерживать жизненную энергию.
При этом аппетит Спрэга оставался здоровым. Он даже какое-то время помогал своему отцу на работе, но из-за стремительной потери веса ему становилось трудно поддерживать жизненную энергию.
×
×
Родители молодого Исаака скончались в 1860-х, когда он уже фактически не мог "нормально" работать и ему приходилось искать альтернативные способы заработка.
По окончании подросткового возраста Исаак был ростом 186 см и большую часть жизни не весил больше 20 кг. В 1865 году один владелец гастролирующего карнавала заметил Спрэга и предложил ему работу. Юноша сначала отказывался, но вскоре понял, что его недуг сможет стать способом заработка. Вот так Исаак и пошёл к знаменитому центру развлечений - Американскому музею Ф. Т. Барнума в Нью-Йорке.
По окончании подросткового возраста Исаак был ростом 186 см и большую часть жизни не весил больше 20 кг. В 1865 году один владелец гастролирующего карнавала заметил Спрэга и предложил ему работу. Юноша сначала отказывался, но вскоре понял, что его недуг сможет стать способом заработка. Вот так Исаак и пошёл к знаменитому центру развлечений - Американскому музею Ф. Т. Барнума в Нью-Йорке.
Исааку предложили 80 долларов в неделю (сейчас это 1320 долларов) и Спрэг вошёл в ряды бородатых дам и прочих участников шоу.
Следующие три года Спрэг регулярно появлялся в Американском музее. Потом, в 1868 году, музей сгорел, а Исаак едва успел спастись из горящего здания. Он сделал небольшой перерыв в своей карьере и познакомился с Тамарой Мур, на которой вскоре женился. Супружеская пара стала жить тихой и спокойной жизнью. У них родилось трое детей и каждый из них вырос нормального размера и без каких-либо проблем со здоровьем. Но семью надо было содержать и Спрэг вскоре снова обратился к Барнуму.
Следующие три года Спрэг регулярно появлялся в Американском музее. Потом, в 1868 году, музей сгорел, а Исаак едва успел спастись из горящего здания. Он сделал небольшой перерыв в своей карьере и познакомился с Тамарой Мур, на которой вскоре женился. Супружеская пара стала жить тихой и спокойной жизнью. У них родилось трое детей и каждый из них вырос нормального размера и без каких-либо проблем со здоровьем. Но семью надо было содержать и Спрэг вскоре снова обратился к Барнуму.
Хотя Исаак был востребован у публики, цирковая жизнь ему не нравилась и он несколько раз искал работу в другом месте, но его здоровье ухудшалось. В какой-то момент ему приходилось носить флягу с молоком на шее, чтобы подпитать себя и не заснуть на ходу. Его финансовое положение ухудшала игромания и тотальное невезение. После множества медицинских осмотров Спрэгу в 1882 году поставили диагноз "агрессивной мышечной атрофии" - болезнь из-за которой истощалась его мышечная ткань.
В следующем году он согласился, что после его смерти и в обмен на тысячу долларов Гарвардская медицинская школа должна "вскрыть [моё тело] и провести вскрытие, чтобы выяснить, если возможно, почему я такой худой; потом... поместят в музей училища, где [тело] и останется".
Неизвестны точные обстоятельства смерти Исаака Спрэга, но считается, что он умер в нищете в январе 1887 года в Чикаго. Поступило ли его тело в Гарвард - неизвестно.
Неизвестны точные обстоятельства смерти Исаака Спрэга, но считается, что он умер в нищете в январе 1887 года в Чикаго. Поступило ли его тело в Гарвард - неизвестно.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел
- Какой была няня Пушкина на самом деле
- Огромный Грег Ковач, который не мог даже сам почесать себе плечо
- О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский
- Самая завидная невеста-монстр
Новости партнёров
реклама
Прям прорвало!
Все скелета взрослого человека в среднем колеблется в пределах 8-15 кг в зависимости от пола и, скажем так, жизни человека до окончания формирования каркаса. На фото вполне откормленная голова. Допустим, фотомонтажа нет и это реально его голова и тело. Заметных визуально проблем с костной структурой нет, осанку держит, голову держит сам, руки и ноги двигаются. Грудная клетка тоже вполне себе развита. Да, истощение налицо. Но при весе в 20 кг, он не то чтобы ходить, сидеть не смог бы. Так что никаких 20 кг тут нет.
Учитывая пол, предположу, что его реальный вес был в районе 40-45 кг. Стоит посмотреть на наших современников с истощением, их пруд-пруди, даже близко не бьются те веса, с тем, что на фото.
Итог: осознаное занижение веса для впечатлительной публики, не более того.