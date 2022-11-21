Почему доктора во время чумы носили птичьи маски

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В Европе 17 века медицинские работники вызывали ужас и сбивали с толку, ведь они верили, что такой костюм может помочь справиться с болезнью.
Чума когда-то была одной из самых страшных болезней в мире, которая забирала сотни миллионов жизней. В Европе 17 века врачи носили костюмы, которые теперь стали даже частью поп-культуры и до сих вызывают неприятные чувства: закрытые с ног до головы, с маской с длинным птичьим клювом и венчающей этот образ шляпой.
Причиной появления таких масок было неверное представление о самой природе этой опасной болезни. Во время вспышек бубонной чумы, которая повторялась в Европе на протяжении нескольких столетий, города, что охватывала эта болезнь, нанимали специальных чумных врачей, которые прописывали "противоядия" и "защитные отвары". Также они свидетельствовали завещания и проводили вскрытия. Были те, кто работали в масках с клювами.
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Этот костюм часто приписывают Шарлю де Лорме, который был медиком многих европейских королевских семей в 17 веке. Он описал наряд, в который было включено пальто, покрытое ароматизированным воском, рубашку, шляпу, ботинки и перчатки из козьей кожи. Также чумные врачи носили с собой жезл, которым можно было тыкать (или отталкивать) умирающих жертв.
Шарль де Лорм подробно описал маску с носом "полфута длиной, по форме напоминающая клюв, наполненный духами, только с двумя отверстиями у ноздрей". Врачи носили эти костюмы по всей Европе, но в Италии этот образ стал по-настоящему культовым и "чумной доктор" стал одним из основных элементов итальянских комедий дель арте и карнавальных торжеств. И до сих остался очень популярным.
Шарль де Лорм подробно описал маску с носом "полфута длиной, по форме напоминающая клюв, наполненный духами, только с двумя отверстиями у ноздрей". Врачи носили эти костюмы по всей Европе, но в Италии этот образ стал по-настоящему культовым и "чумной доктор" стал одним из основных элементов итальянских комедий дель арте и карнавальных торжеств. И до сих остался очень популярным.
Костюм призван был защитить доктора от миазмов. Во времена, которые предшествовали микробной теории болезней, врачи были уверены, что чума распространяется через отравленный воздух, способный вызвать дисбаланс в жидкостях организма человека. Считалось, что острые и сладкие духи могут окурить поражённые чумой участки и защитить: духи, букеты цветов, благовония были вполне обычным явлением защиты в те времена.
Врачи наполняли маски териаком и это состав из более чем 55 трав (порошок из корицы, мёда, мирры, гадюки, и не только). Де Лорм был уверен, что маска с клювом дает воздуху достаточно воздуху достаточно времени, чтобы напитаться защитными травами прежде чем он попадёт в ноздри и лёгкие чумных докторов.
Но одежда и методы не имели особого значения.
"К сожалению, терапевтические стратегии чумных врачей раннего Нового времени мало способствовали продлению жизни, облегчению страданий или излечению", - пишет историк Фрэнк М. Сноуден.
Но одежда и методы не имели особого значения.
"К сожалению, терапевтические стратегии чумных врачей раннего Нового времени мало способствовали продлению жизни, облегчению страданий или излечению", - пишет историк Фрэнк М. Сноуден.
Источник:
АНТИФИШКИ
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