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Почему доктора во время чумы носили птичьи маски

Почему доктора во время чумы носили птичьи маски

Автор:
21 ноября 2022 18:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   болезни   интересное   история   медицина   факты   чума   
1757
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В Европе 17 века медицинские работники вызывали ужас и сбивали с толку, ведь они верили, что такой костюм может помочь справиться с болезнью.
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Источник:

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Метки: Прошлое   болезни   интересное   история   медицина   факты   чума   
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4  комментария
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495
Кондратий Собакин 36 минут назад
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au3 41 минуту назад
А это разве не по средам должно поститься?
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2k
Yus Час назад
Ссылка www.youtube.com
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