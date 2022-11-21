Почему доктора во время чумы носили птичьи маски

Этот костюм часто приписывают Шарлю де Лорме, который был медиком многих европейских королевских семей в 17 веке. Он описал наряд, в который было включено пальто, покрытое ароматизированным воском, рубашку, шляпу, ботинки и перчатки из козьей кожи. Также чумные врачи носили с собой жезл, которым можно было тыкать (или отталкивать) умирающих жертв.

Шарль де Лорм подробно описал маску с носом "полфута длиной, по форме напоминающая клюв, наполненный духами, только с двумя отверстиями у ноздрей". Врачи носили эти костюмы по всей Европе, но в Италии этот образ стал по-настоящему культовым и "чумной доктор" стал одним из основных элементов итальянских комедий дель арте и карнавальных торжеств. И до сих остался очень популярным.