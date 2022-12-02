«Мы сегодня являемся колонией»: разумный житель Казахстана проводит ликбез для соотечественников, которые ругают советское прошлое

И на простых примерах показывает уровень жизни тогда и сейчас.
Не так давно Казахстан и Россия были в составе государства под названием СССР. Потом стали соседями и последние 30 лет жили с уважением друг к другу. Так будет продолжаться и дальше.
У многих россиян родственники в Казахстане. Там вообще есть области, где живут одни русские, а наш язык - родной для 25% населения этого государства. К тому же нас связывают не только родственные и культурные связи, но и прошлое.
А почему его не стоит ругать - объясняет житель Казахстана:
«Сейчас у нас в стране есть тенденция - хаять советский период истории. Мол, Казахстан в составе СССР был колонией. А я хочу напомнить, что с 1955-го по 1987-й год было построено 43 города, а именно казахское население увеличилось в 2.6 раз. Были построены тысячи заводов, фабрик, металлургических комбинатов, железных дорог, ТЭЦ. Мы до сих пор это эксплуатируем. Наверное, мы сегодня является колонией - добываем нефть, металл, уран, хоть кто-то ощущает это на себе это богатство?»
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И в чём он не прав?
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В Казахстане судят местного блогера Ермека Тайчибекова за "неправильную" любовь к России и призывы теснее сотрудничать с Москвой. Вся "международная правозащита" усиленно делает вид, что такого дела не существует.
За призыв к интеграции срок – как за убийство
В Алма-Ате (если кто забыл – это бывшая столица Семиреченского казачьего войска город Верный) с 5 февраля судят блогера Ермека Тайчибекова, о котором Царьград уже не раз сообщал в своих материалах. Официально он обвиняется по статье 174, часть 2 УК РФ, по которой ему, уже однажды привлекавшемуся за "излишнюю" любовь к России, грозит от 7 до 10 лет. Около того дают в республике за убийство "без отягчающих".
Что же это за статья такая, по которой обвиняют Ермека?
Умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, совершённые группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или неоднократно или соединённые с насилием либо угрозой его применения...
На первый взгляд, обвинить блогера, пусть даже пророссийского, в разжигании той или иной розни весьма проблематично. Тем более что политикой он не занимался, во власть не лез, оппозиционных движений (групп лиц, сговорившихся что-либо "разжечь") не создавал и даже на протестные акции отродясь не хаживал, в применении насилия или угрозы замечен не был. Тогда за что судят? Да за то только, что думает и мир видит он совсем не так, как в нынешнем Казахстане это делать всем предписано. А именно – воспринимает Казахстан как часть Русской (евразийской) цивилизации и оптимальное будущее для своего народа видит в единении с Россией.
Что же касается "оскорблений национальной чести и достоинства", то, вероятно, имеется в виду, что казах (!) Тайчибеков обидел других казахов (!) своими заявлениями по поводу того, что государственностью своей Казахстан обязан России. Поскольку любой этнонационализм склонен сочинять себе "великую историю", то даже слова такого непререкаемого в республике авторитета, как экс-президент Назарбаев, о том, что "Керей и Жанибек в 1465 году создали первое ханство, и государственность казахов ведёт историю с тех времён", сегодня многие не прочь "подправить" рассказами о существовании оной чуть ли не со времён первобытных людей, живших когда-то на территории нынешнего Казахстана.
Не говоря уже о том, что 260-летнее пребывание казахов в составе Российской империи, а затем СССР подаётся рядом казахских квази-историков как "русское иго" и "завоевание". И это при том, что перебегать под русское покровительство в казахские жузы (никакого государства тогда у них, естественно, не было), начали с 18-го века своей волей, спасаясь от неминуемого уничтожения джунгарами. И что именно в Империи численность казахов по переписи 1897 года впервые достигла 4 млн человек.
Кочевники-номады никогда не строили государств с необходимыми их атрибутами: границами, городами, административным управлением, чиновниками и т. д. В лучшем случае – заимствовали всё это у завоёванных или соседних "оседлых" народов. Соответственно, ничего из этого у казахов до момента вхождения в Империю и прихода русских не было и быть не могло. Именно Россия привнесла в степь нормы государственного управления и "урбанизацию" (городскую культуру), покончила с беспрерывной анархией, рабовладением и междоусобными войнами, уносившими больше жизней, чем любое нашествие. Ермек Тайчибеков, зная и озвучивая эту объективную истину, вступил в противоречие с официальной "новой идеологией" и тем самым стал идейным оппонентом властей.
(Андрей Грозин, к. и. н., ст. научный сотрудник института востоковедения РАН)
"Он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать". (Дж. Оруэлл, "1984")
Не стану утверждать, что современный Казахстан медленно, но верно сползает к ситуации, описанной Оруэллом в его знаменитом романе-антиутопии "1984", но ряд аспектов, касающихся идеологии и деятельности оруэлловского Министерства правды, там определённо присутствует.
Нет, "право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом" в Конституции Казахстана, конечно, зафиксировано. Тем более что пресловутая внешнеполитическая "многовекторность" (а точнее сказать, всё более очевидная развёрнутость в сторону Запада) этого требует. Однако чувство такое, что речь при этом идёт не о всякой информации, а исключительно о той, что укладывается в прокрустово ложе официальной идеологии.
Если кто читал пророческую (для своего времени, разумеется) книгу Оруэлла, то первая простейшая ступень идеологии, доступная даже детям, в описанной там антиутопии именовалась "самостоп". И означала умение как бы самому и без всякого очевидного принуждения останавливаться, если в голову тебе придёт какая-нибудь "не та" мысль. А кроме того, способность не замечать ни фактов, ни очевидных аналогий, ни логических ошибок, если они противоречат официально декларируемым догмам. То есть "самостоп" – этакая спасительная глупость, удерживающая человека от любой потенциальной "ереси".
Ермек
ЕРМЕК ТАЙЧИБЕКОВ – ЧЕЛОВЕК, УМЕЮЩИЙ ВИДЕТЬ ПРАВДУ И НЕ БОЯЩИЙСЯ О НЕЙ ГОВОРИТЬ. ФОТО: СКРИНШОТ С ВИДЕО YOUTUBE.COM
А уж "ереси" большей, чем утверждение, что своей нынешней государственностью, промышленностью, развитой культурой, городами (чьи русские исконные названия ныне упорно заменяются на казахские) и многим другим Казахстан обязан Российской Империи и СССР, сегодня там и вообразить невозможно. Потому-то грубо нарушивший негласно соблюдаемый большинством принцип "самостопа" Ермек Тайчибеков был воспринят властями как опасный бунтовщик против "устоев" и один раз уже побывал за решёткой за свои опасные призывы к максимальной интеграции Казахстана с Россией. Причём дело против него завели по доносу ультранационалистов, которые у нас в России и в русском варианте назывались бы попросту фашистами.
Через прошлое – в будущее
"Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым". (Дж. Оруэлл, "1984")
А настоящим в Казахстане управляют, похоже, люди, готовые напрочь переврать прошлое своего народа, чтобы иметь возможность управлять им и в будущем. И тут на помощь приходят технологии, используемые всё в том же романе Оруэлла – в исполнении т. н. Министерства правды. Которое, перепечатывая старые газеты, переснимая фильмы и кинохронику, переписывая школьные учебники и т. д., совершенно бессовестно изменяло прошлое и направляло настоящее "в соответствии с линией партии".
Разумеется, нынешнее казахское "министерство правды" работает с куда большим размахом – тем более что во времена Оруэлла интернета с компьютерной графикой ещё не знали. Любые упоминания о системообразующем русском следе в казахской истории беспощадно вымарываются. Зато пишутся книги, учебники и "научные работы" соответствующего содержания. А также снимаются не только псевдоисторические фильмы-сказки о победивших всех казахских батырах и якобы созданной ими "казахской государственности", но и абсолютно провокационно-русофобская мерзость о якобы устроенном злыми русскими казахами "голодоморе", от которого тех казахов повымерло существенно больше, чем вообще имелось в наличии.
Стоит ли удивляться, что на фоне официальной большой лжи, тиражируемой через образование, СМИ и кинематограф, у националистической власти находится масса менее профессиональных, но прекрасно мотивированных подражателей. Которые то и дело радуют казахстанское общество "научными открытиями", записывая в "казахи" не только Чингисхана, но также победительницу персов – царицу ираноязычных скифов Томирис, короля Артура (он же вроде, как теперь выяснили, сармат, а сарматы – это тоже "казахи") и даже… Иисуса Христа. Вот так! А мы ещё над "древними украми, выкопавшими Чёрное море" да над "подводными лодками запорожских казаков на гребной тяге" посмеивались! А тут выясняется, что русофобский бред и грубое изнасилование истории в извращённой форме оказались болезнями весьма заразными. Причём не только для европейцев.
И один в поле – батыр
Да, большинство людей старшего поколения, заставшего "советское" образование, видя такое, крутят пальцем у виска. Но для воспитанной на Википедии и комиксах молодёжи, да и для выходцев из "кочевых" южных районов тоже, через некоторое время всё это может стать исторической очевидностью.
И здесь буквально последним шансом народа сохранить адекватность мышления, не свалиться в грязную яму полуофициальной русофобии, грубого мифотворчества и пропаганды собственной "исключительности" как раз и являются такие люди, как Ермек, – умеющие видеть правду и не боящиеся о ней говорить. Даже тогда, когда молчать и кланяться вроде бы гораздо выгоднее и безопаснее. Ибо государство, построенное на оболванивании собственных граждан, всегда к таким "инакомыслящим" относится более чем жёстко.
Здесь не могу не привести рассказ адвоката Ермека. Уже при первичном допросе, когда присутствие третьих лиц вообще недопустимо, в кабинет заявился человек, представившийся начальником отдела, и заявил вслух, что Тайчибекова "надо публично расстрелять". Так сказать, "поставил задачу" следователю. Потом повторил эту мысль ещё раз в коридоре. Адвокат, разумеется, тут же подал заявление на отвод следователя, который после столь открыто поставленной начальством задачи вряд ли мог быть беспристрастным, но жалоба эта, разумеется, "потерялась"… Такое ощущение, что дай этим "государевым людям" волю, они бы линчевали блогера на потеху толпе.
Диссидент не того "сорта"
"Если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой". (Дж. Оруэлл, "1984")
Те, кто эту навязанную партией ложь не принимают или, того хуже, начинают излагать нечто ей не соответствующее, автоматически попадают в разряд "диссидентов", "инакомыслящих" и т. д., становясь в жёстко идеологизированном обществе объектом преследований. Для защиты прав таких людей на свободу мнений и самовыражения как раз и существуют разного рода правозащитные организации.
Ну так вот вам, казалось бы, Ермек Тайчибеков – классический "диссидент" 96-й пробы, попавший, что называется, "в жернова государственной машины"! И что же? Где вся тёплая компания правозащитных организаций, включая разнообразные международные "Эмнисти интернешнл", столь живо реагирующих в России на любое задержание в ходе несанкционированного митинга, любую попытку привлечь проворовавшегося "прогрессивного" режиссёра или ущемить чеченских геев?!
Где все они, эти жутко совестливые и "рукопожатные" господа, недавно шедшие "грудью на амбразуру", защищая беснующихся в храме гнусных "пуссирайт", устроителей антиправославных русофобских выставок в "Сахаровском центре" или очередного "художника-акциониста", приколачивающего свои гениталии к брусчатке Красной площади "в знак протеста против чекистского режима"? Где всегда солидарные с ними в подобной "правозащите" либеральные и оппозиционные СМИ?
Нет их! Ибо в защите прав, по мнению всей этой малопочтенной публики, нуждаются исключительно те, кто ненавидит Россию, презирает свой народ и всегда готов напоказ это продемонстрировать. Ну, не за тридцать сребреников, разумеется (цены выросли – ведь инфляция!), а за суммы существенно большие. Правозащита в исполнении такого рода типов давно девальвировалась во второсортную пропаганду, потребную даже не для того, чтобы кого-то из своих "отмазать", а главным образом для того, чтобы по этому поводу пошуметь и попытаться замазать грязью Россию.
Свободу политзаключённым!
Ну да ладно, с этими всё понятно. Но чем, спрашивается, занят наш вполне официальный (и, надо думать, из наших налогов финансируемый) Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ? Встречами с Путиным? Анализом прав человека в связи с эпидемией ковида? Вручением премий "Будем жить"? Подготовкой проекта очередной амнистии для осуждённых на срок менее 3 лет? Судя по их сайту, исключительно этим. Но кто при подобной высокой загруженности правами отдельных людей заниматься будет? Того же Ермека Тайчибекова, которого нынче судят и хотят сгноить в тюрьме исключительно за его любовь к России!
Ах, правами отдельных людей заниматься некому?! Ну разве что кроме отдельных крохотных организаций и частных лиц, без выгоды, пиара и помощи государства на свой страх и риск занятых подобным донкихотством… Так давайте создадим такую организацию! Правозащитный центр Царьграда уже вовсю рубится за освобождение того же Тайчибекова, но одного его мало! Необходимо объединить усилия всех больших и малых организаций, занятых реальной правозащитой сторонников Русского мира – в России, Казахстане, на Украине, в Прибалтике – везде! Собраться вместе и создать Объединённый Русский Правозащитный Центр (девизом можно взять хоть слова из известной песни "Русские идут не только русских защищать"). И выступать отныне единым фронтом, обращаясь с запросами и исками – вплоть до международных судов!
Кстати, и "международным" правозащитничкам "тест на вшивость" неплохо бы устроить: обратиться к ним с заявлением о преследовании того же Тайчибекова, а заодно политзаключённых на Украине и в других местах – и пусть ответят нам, почему этих людей они защищать не хотят! А если нас их ответ не устроит, то обратиться уже к соответствующим официальным инстанциям с вопросом:
Чем, собственно, занимаются все эти организации в России, если положенной по их уставу защитой прав человека заниматься не желают? А коли так, то не пора ли их того… попросить на выход?!
Вот такие мысли навевает лично на меня начавшееся судилище над Ермеком Тайчибековым. И думаю, не на одного меня. Только вот время молчаливого сочувствия и вздохов на диване прошло, господа-товарищи! Так что нечего сидеть и ждать, когда очередного "русского по духу" человека и друга России убьют или бросят за решётку. Вместо красивого, но абсолютно бесполезного "выражения своего глубокого возмущения" самое время вспомнить доброе старое "Наших бьют!" И действовать соответственно.
Я думаю, что всех республик касается...
вон в Алматы на Макатаева улице Мшиностроительный Завод им. Кирова - огромная территория была, цеха, что только не делали! Сейчас от него осталось по моему 2-3 цеха разваливающихся, на части территории построили ТЦ Мега, на другой ЖК Атлант, а на оставшейся руины на которых можно идти смело снимать фильм по игре Сталкер