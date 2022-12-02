«Мы сегодня являемся колонией»: разумный житель Казахстана проводит ликбез для соотечественников, которые ругают советское прошлое

Не так давно Казахстан и Россия были в составе государства под названием СССР. Потом стали соседями и последние 30 лет жили с уважением друг к другу. Так будет продолжаться и дальше.

У многих россиян родственники в Казахстане. Там вообще есть области, где живут одни русские, а наш язык - родной для 25% населения этого государства. К тому же нас связывают не только родственные и культурные связи, но и прошлое.

А почему его не стоит ругать - объясняет житель Казахстана:

«Сейчас у нас в стране есть тенденция - хаять советский период истории. Мол, Казахстан в составе СССР был колонией. А я хочу напомнить, что с 1955-го по 1987-й год было построено 43 города, а именно казахское население увеличилось в 2.6 раз. Были построены тысячи заводов, фабрик, металлургических комбинатов, железных дорог, ТЭЦ. Мы до сих пор это эксплуатируем. Наверное, мы сегодня является колонией - добываем нефть, металл, уран, хоть кто-то ощущает это на себе это богатство?»