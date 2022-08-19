Что это был за "гарем", за который Хрущёв уволил министра культуры Александрова

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Георгий Александров был довольно-таки выдающимся человеком - учёный, философ, а в 31 год он уже стал доктором наук и профессором и затем дважды лауреатом сталинских премий. Кроме успеха у него не было других вариантов.
После получения докторской степени он занял пост начальника Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) и потом возглавил Институт философии РАН. В 1954 году Александров стал министром культуры СССР. И вот тут, на этой высочайшей ступени путь "из пролетариев в министры". В 1955 году разразился сексуальный скандал.
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Помимо Александрова в деле также были замешаны заместитель заведующего отделом науки и культуры ЦК КПСС член-корреспондент АН СССР Владимир Кружков, член-корреспондент АН СССР Александр Еголин и еще несколько человек. Люди, которые угодили из скучнейших кабинетов в сферу культуры, где было полно молоденьких актрис, студенток и прочих богемных девушек. А когда есть такие колоссальные материальные и административные возможности для соблазнения женщин устоять бывшим унылым крючкотворцам было трудно.
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Главный редактор газеты "Правда" Дмитрий Шепилов писал в своих мемуарах "Непримкнувший" позже писал, что все началось с письма в ЦК одной из матерей. Следствие выявило, что "некий окололитературный и околотеатральный деятель организовал у себя на роскошной квартире великосветский дом терпимости. Он подбирал молодых привлекательных киноактрис, балерин, студенток и даже школьниц-старшеклассниц. Здесь и находили себе усладу Александров, его заместители Еголин, Кружков и некоторые другие".
Об этом, так называемом, гареме тут же пошли самые разные слухи. Кто-то говорил, что в богемном борделе для политиков работали студентки младших курсов столичных вузов и что это место прикрыли после самоубийства одной из несовершеннолетних девушек. Кто-то говорил, что актрисы "ансамбля песни и пляски имени Александрова" составляли гарем, который обслуживал идеологов и философов на некой даче.
Полно тёмных пятен, но ясным было одно - все фигуранты дела лишились своих постов. Александров "за аморальный образ жизни" был отправлен в Минск и там он стал сотрудником Института философии и права АН БССР. Там он и умер в 1961 году. Кружкова сослали в Свердловск работать редакторов областной газеты, а Еголина - в санаторий.
А кем были все эти "сексуально распущенные" чиновники? Ну помимо того, что они были философами и людьми аморального поведения, они также были теми, кого выдвинул на посты Г. М. Маленков, который в тот период был основным конкурентом Н. С. Хрущёва в борьбе за власть.
Так что, не исключено, что дело с "гаремом" было сфабрикованным, чтобы удалить из правительства людей, верных Маленкову (его самого после этого лишили поста главы правительства). Дело было не уголовным, закрытым и его подробности до сих пор малоизвестны.
Но с другой стороны "бордель" вполне себе мог существовать и на это закрывали глаза до удобного случая. Гневное письмо матери тоже могло быть просто в нужный момент подброшено в ЦК.
Так что, не исключено, что дело с "гаремом" было сфабрикованным, чтобы удалить из правительства людей, верных Маленкову (его самого после этого лишили поста главы правительства). Дело было не уголовным, закрытым и его подробности до сих пор малоизвестны.
Но с другой стороны "бордель" вполне себе мог существовать и на это закрывали глаза до удобного случая. Гневное письмо матери тоже могло быть просто в нужный момент подброшено в ЦК.
"Дорогой Никита Сергеевич! По причинам, которые Вы, конечно, поймете, прочтя это письмо, я не могу назвать себя, но поверьте, то, что я пишу, чистая правда. Моя дочь, девушка 18 лет, попала в большую беду. Подруга познакомила ее с одним пожилым, лет 60, человеком, который представился ей писателем Кривошеиным Константином Кирилловичем. Начались встречи — сначала в кино, потом в ресторанах, а потом он уговорил ее поехать к нему, он «будет читать ей пьесу». Она по наивности согласилась. Остальное Вам понятно. Заметив, что дочь забросила учебу и пропадает неизвестно где, я стала ее допрашивать и узнала все. Я немедленно поехала к нему, пробыла в его шикарной квартире около получаса и все поняла. Слушая его циничные рассуждения, я пришла в ужас. И все это происходит у нас в столице. Совсем он не писатель. Есть у него, кажется, две или три инсценировки, которые нигде не ставят. А денег у него много, живет он богато. Кроме квартиры есть дача под Москвой. Очевидно, главным источником существования служит квартира. По словам дочери, у него постоянно бывают какие-то пары. Среди них министр культуры Александров с киноартисткой Ларионовой, академик Еголин с какой-то «Эллой» из театра Вахтангова, проф. Петров с «Аней» и много других, фамилии которых моя дочь не знала. В квартире настоящий притон. Разврат, пьянка, совращение девушек. Я немедленно потребовала от дочери прекратить все отношения — она это выполнила. Нам ничего от него не надо, но я считаю своим моральным долгом сообщить это Вам, чтобы прекратить это безобразие. Мне очень стыдно за себя и свою дочь, и я хочу, чтобы это чувство не испытывали другие матери. Особенно страшно то, что эта квартира, оказывается, широко известна среди работников искусств и литераторов. Ею пользуются, как мне сказали, многие и, очевидно, как-то оплачивают труд и гостеприимство хозяина. Имея такой круг знакомых, гр. Кривошеин чувствует себя, очевидно, в полной безопасности. Так ли это? Я прошу Вас, Никита Сергеевич, сделайте, чтобы эти дела этих людей не остались безнаказанными"
Женщина требовала "прекратить это безобразие". Она описывала "настоящий притон", у некоего писателя, совратившего дочь автора письма. В притон будто бы приходил "министр культуры Александров с киноартисткой Ларионовой, академик Еголин с какой-то "Эллой" из театра Вахтангова, проф. Петров с "Аней" и много других"; "Разврат, пьянка, совращение девушек".
И Хрущёв прекратил. Он буквально орал на посетителей гарема на заседании бюро Московского горкома партии.
И Хрущёв прекратил. Он буквально орал на посетителей гарема на заседании бюро Московского горкома партии.
Георгий Александров свою вину признал, но на руководящие посты в Москву вернуться не вышло. Протеже Маленкова там никто не ждал. Экс-министр культуры уже был навсегда с репутацией человека, осквернившего доброе имя советского академика и философа.
Также с поста был смещён министр внутренних дел Круглов, которого обвинили в провале работы органов МВД. Вот только проблемы в МВД после его ухода не решились.
В области культуры тоже лучше не стало, но Хрущёв зато окончательно укрепился у власти.
Также с поста был смещён министр внутренних дел Круглов, которого обвинили в провале работы органов МВД. Вот только проблемы в МВД после его ухода не решились.
В области культуры тоже лучше не стало, но Хрущёв зато окончательно укрепился у власти.
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АНТИФИШКИ
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