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Почему министр иностранных дел упал в обморок во время выступления ООН

Почему министр иностранных дел упал в обморок во время выступления ООН

Автор:
29 августа 2022 15:45
Сообщество : RealFishki
Метки: Громыко   Прошлое   СССР   биография   интересное   история   чиновники   
1861
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Когда Андрей Громыко потерял сознание во время своего выступления в ООН, те, кто были в зале подумали, что он скорее всего чем-то болен. Но на самом деле у него было отменное здоровье и дело было совсем в другом...
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Источник:

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Метки: Громыко   Прошлое   СССР   биография   интересное   история   чиновники   
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5  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова 14 минут назад
Кальсоны Громыко меня почему-то не волнуют.
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39k
jonnyD 47 секунд назад
Мистер Нет ... но лажанул под старость лет ... горбача он рекомендовал на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.
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164
Александр Поляков 4 минуты назад
не забыть бы.
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33k
Нанук Паналык 7 минут назад
"И предпочитал Громыко нижнее бельё импортное, а галстуки и рубашки американские."
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10k
Sasa 18 минут назад
Видимо во время службы в Войну намёрзся, что потом одевался всегда тепло, тем более возможность была. Пар костей не ломит... )))
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