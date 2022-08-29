Почему министр иностранных дел упал в обморок во время выступления ООН

Он никогда не делал исключений для своего костюма. Ну разве только для Фиделя Кастро, когда тот пригласил советскую делегацию на Кубу, то попросил всех одеться в свободном стиле: без галстуков и в рубашки с короткими рукавами. Переводчику стоило больших усилий донести это до до Громыко и тот решился на кардинальные для себе перемены: сменил строгий пиджак на светлую куртку. Которая была изготовлена из шерсти, что, конечно, для жаркого кубинского климата, не совсем подходило. И от таких вот "теплолюбивых" привычек Громыко не отказывался нигде и никогда.