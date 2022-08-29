Почему министр иностранных дел упал в обморок во время выступления ООН

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Когда Андрей Громыко потерял сознание во время своего выступления в ООН, те, кто были в зале подумали, что он скорее всего чем-то болен. Но на самом деле у него было отменное здоровье и дело было совсем в другом...
Громыко, которого на Западе прозвали "мистером нет", отличался весьма консервативными взглядами во всём. Он всегда был в тёмном костюме, при галстуке и в светлой рубашке. Он совершенно не принимал модные в 70-х широкие лацканы, длинные воротники, клёш и яркие галстуки. А его старомодную шляпу шили на заказ аж в самом Нью-Йорке.
Он никогда не делал исключений для своего костюма. Ну разве только для Фиделя Кастро, когда тот пригласил советскую делегацию на Кубу, то попросил всех одеться в свободном стиле: без галстуков и в рубашки с короткими рукавами. Переводчику стоило больших усилий донести это до до Громыко и тот решился на кардинальные для себе перемены: сменил строгий пиджак на светлую куртку. Которая была изготовлена из шерсти, что, конечно, для жаркого кубинского климата, не совсем подходило. И от таких вот "теплолюбивых" привычек Громыко не отказывался нигде и никогда.
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В книге Алексея Богомолова "Вожди СССР в откровениях соратников, охраны и обслуги" есть воспоминания Виктора Суходрева о пребывании министра иностранных дел в Индонезии. Он тогда заметил, что у Громыко задралась штанина и под ней, сквозь тонкие носки, просвечивали белые кальсоны. Виктор Михайлович рассказал, что тогда в Индонезии было примерно 35-40 градусов только в тени.
В день выступления в ООН Громыко был в плотном шерстяном костюме. Автор книги "Секреты российской дипломатии. От Громыко до Лаврова" Леонид Млечин утверждает, что тогда в Нью-Йорке стояла ужасная жара и Андрей Андреевич перегрелся, потеряв сознание прямо во время речи. Но стоит отдать ему должное, едва он пришёл в себя, то, несмотря на возражения своих ассистентов, вернулся в зал и закончил своё выступление. Наградой за такую выдержку и стойкость стало море оваций.
По словам Леонида Млечина Андрей Андреевич Громыко отличался очень крепким здоровьем и его любовь к часто неуместным тёплым вещам гардероба оставалась загадкой для всех. На охоте, на которую Громыко приходилось ездить с Леонидом Брежневым, его любимые кальсоны приходились как никогда кстати. В своих мемуарах "Язык мой – друг мой: от Хрущева до Горбачева" Виктор Суходрев, писал, что Громыко ему приказал найти шерстяное белье "Егер", которое уже не выпускали к тому моменту. Суходрев безуспешно предлагал ему выбрать что-то другое, но министр отвергал все варианты, так как в изделиях есть синтетика.
И предпочитал Громыко нижнее бельё импортное, а галстуки и рубашки американские. Причём рубашки он долгое время носил исключительно белые. Суходреву с трудом, но удалось приучить Андрея Андреевича к рубашкам в еле заметную полоску. Но костюмы из тяжелой шерстяной ткани у министра всегда были только отечественного производства. Их шили портные из 9-го управления КГБ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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