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16 навсегда покинутых людьми мест, которые выглядят жутковато

16 навсегда покинутых людьми мест, которые выглядят жутковато

Автор:
02 декабря 2022 13:16
Метки: Прошлое   заброшенные места   заброшка   пусто   развалы   руины   сталкеры   фото   
709
17

Сегодня прогуляемся по заброшенных местам в разных концах света. Когда-то там кипела жизнь, люди построили и эксплуатировали объекты, но затем жизненный цикл предприятий и строений подошел к концу. Теперь на месте некогда живых и функционирующих объектов пустота...

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Метки: Прошлое   заброшенные места   заброшка   пусто   развалы   руины   сталкеры   фото   
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16k
Александр 39 минут назад
Кроме чернобыля, ничего страшного нет.
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1k
Шапкин 2 минуты назад
Не бывшая фабрика в Германии, а заброшенная конюшня.
Не пустующая операционная, а анатомический театр.
Не завод в Италии, а машинный зал электростанции.
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259
filltech 17 минут назад
не диспетчерская Чернобыльской АЭС , а блочный щит управления (БЩУ)
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