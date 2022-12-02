16 навсегда покинутых людьми мест, которые выглядят жутковато

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Сегодня прогуляемся по заброшенных местам в разных концах света. Когда-то там кипела жизнь, люди построили и эксплуатировали объекты, но затем жизненный цикл предприятий и строений подошел к концу. Теперь на месте некогда живых и функционирующих объектов пустота...
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Библиотека в Детройте, которая была закрыта в 1996 году на ремонт - и больше никогда не открывалась
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