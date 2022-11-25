Крепости, ставшие частью пейзажа

1996
10
Все эти строения предназначались для обороны территорий во время войны. Некоторые из них древние, другие появились в ХХ веке. Боьшинство из них видели обе мировых войны. Но в специальной серии фотографий, снятой фотографом Марком Уилсоном, от них исходит удивительное умиротворение. Они давно спят и больше не слышат грома пушек, никому и ничем не угрожая.
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Больше всего среди них остатков укреплений на берегах Британии времен Второй мировой войны
Источник: — переведено специально для fishki.net
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