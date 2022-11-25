Крепости, ставшие частью пейзажа

Все эти строения предназначались для обороны территорий во время войны. Некоторые из них древние, другие появились в ХХ веке. Боьшинство из них видели обе мировых войны. Но в специальной серии фотографий, снятой фотографом Марком Уилсоном, от них исходит удивительное умиротворение. Они давно спят и больше не слышат грома пушек, никому и ничем не угрожая.

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Свои снимки Уилсон делал по всей Европе 0 Источник:

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Все эти фортификации уже давно полностью заброшены 0 Источник:

Больше всего среди них остатков укреплений на берегах Британии времен Второй мировой войны 0 Источник:

Есть на снимках военные укрепления Шотландии и Уэльса 0 Источник:

Бельгия, Норвегия, Дания, Франция - география проекта довольно широка 0 Источник:

Серия получила название "Последний рубеж" 0 Источник:

Это - фортификация на острове Кремонд в Шотландии 0 Источник:

Сейчас они уже никому не грозят 0 Источник: