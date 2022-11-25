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Крепости, ставшие частью пейзажа

Крепости, ставшие частью пейзажа

Автор:
25 ноября 2022 18:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Марк Уилсон   Прошлое   исторические фото   крепости   сон воинов   фортификации   фото   фотографии   
1996
10
Все эти строения предназначались для обороны территорий во время войны. Некоторые из них древние, другие появились в ХХ веке. Боьшинство из них видели обе мировых войны. Но в специальной серии фотографий, снятой фотографом Марком Уилсоном, от них исходит удивительное умиротворение. Они давно спят и больше не слышат грома пушек, никому и ничем не угрожая.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марк Уилсон   Прошлое   исторические фото   крепости   сон воинов   фортификации   фото   фотографии   
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7  комментариев
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35k
Седой Час назад
На острове Кос тоже дзотов настроили, во время Второй Мировой...
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Очередное лайкодюрочерство. Всё эот было даже тут, на "фишказ" не менее нескольких раз на оей памяти. Вот уж удивили! Особенно меня, живущего и родившегося в Севастополе! И смех и грех.
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40k
Мойша 46 минут назад
В Победино (Сахалин), на Курилах, около Ханко, до сих пор сохранились как советские укрепрайоны, так и японские хармитоги.
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1k
Шурман 58 минут назад
А [мат] его не учили ? много фото это штаб север Латвия , Курземе ( она же Курляндия ) . Автор ты хоть проверяй что публикуешь , я лично там с мд все прошел и вытащил то что лучше не публиковать .
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