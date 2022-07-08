15 заброшенных мест, которые, кажется, все еще хранят какую-то нераскрытую тайну

А потому с каждым годом укромных уголков, где больше не ведет активную деятельность человек, становится только больше. Современный мир не стоит на месте, а люди меняют не только место жительства, но и свой род деятельности. А значит пустовать остаются не только небольшие жилые домики, но и огромные производства. В данном посте собрана подборка особо атмосферных заброшенных мест.





Дверь в заброшенный дом

Сразу становится понятно, что сюда никто не заходил уже очень-очень давно. Дом, в который ведёт эта дверь, находится в одной забытой румынской деревне.