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15 заброшенных мест, которые, кажется, все еще хранят какую-то нераскрытую тайну

15 заброшенных мест, которые, кажется, все еще хранят какую-то нераскрытую тайну

Автор:
08 июля 2022 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: в миру   заброшенные места   заброшка   интересно   удивительно   фото   
2281
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Казалось бы, при современном уровне перенаселения число заброшенных мест должно уменьшаться, ведь людям нужно место для строительства новых объектов. Реальность же такова, что снос старого здания или его реставрация нередко стоят намного больше, чем просто построить новое в другом месте.

А потому с каждым годом укромных уголков, где больше не ведет активную деятельность человек, становится только больше. Современный мир не стоит на месте, а люди меняют не только место жительства, но и свой род деятельности. А значит пустовать остаются не только небольшие жилые домики, но и огромные производства. В данном посте собрана подборка особо атмосферных заброшенных мест.


Дверь в заброшенный дом

Сразу становится понятно, что сюда никто не заходил уже очень-очень давно. Дом, в который ведёт эта дверь, находится в одной забытой румынской деревне.

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Уютный лыжный домик

Он стоит в горах совершенно забытый еще с 80-х годов. А ведь там там очень красиво и здорово.

Спортивный бассейн

Внутри весьма грустно, не слышно ни детских криков, ни плеска воды, ни свистка тренера.

Вагон почтового поезда

В США старый поезд, некогда осуществлявший перевозку почты, уже давно не трогается с места.

Библиотека

В этом месте десятилетиями читатели окунались в литературный мир, забывая обо всем. Теперь же книжки оказались никому не нужными.

Спиртоводочный завод в Италии

Когда-то здесь выпускалась треть от всего объема спирта в стране.

Автодорожный колледж

Место уже давно не принимает в свои стены новых учеников. Так выглядят одинокие аудитории для будущих водителей.

Старинные автомобили

На территории Лондона был найден склад с уникальной коллекцией ретроавто. Теперь все 175 машин будут проданы на аукционе.

Авто, которое за свою долгую жизнь не совершило ни одной поездки

Автомобиль простоял 35 лет в гараже, ожидая своей первой пробной поездки.

Культовый автомобиль

Около одного китайского ресторана на Аляске хозяин бросил свой DeLorean.

Старый концертный зал

В этом месте в Калькутте начинает казаться, что слышен звук аплодисментов.

Вагон поезда

Оставленный людьми вагончик в горах постепенно захватывает природа.

Заброшенный торговый центр

Когда-то здесь кипела жизнь, и множество людей приходило за покупками.

Закрытый больничный туннель

Сейчас в этот переход между корпусами жутко спускаться даже персоналу.

Закрытая станция метрополитена «Сити-Холл»

Она находится в Нью-Йорке и закрыта ещё с середины 20 века. Поезда больше не останавливаются здесь, но проезжают мимо. А в каком месте захотелось побывать лично вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в миру   заброшенные места   заброшка   интересно   удивительно   фото   
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5  комментариев
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Dimon Час назад
Некоторые заброшки выглядят лучше, чем современные помещения после ремонта))
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360
Александр Зотов 22 минуты назад
Спортивный бассейн Внутри весьма грустно, не слышно ни детских криков, ни плеска воды, ни свистка тренера.
------------
ну да, было б веселее, если бы их было слышно в этом бассейне)
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1k
YuRiMi Час назад
Комментарий к фото
и как, интересно, он в этот гараж попал? Его прямо в гараже собирали из запчастей?
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