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30 красивых заброшенных мест, которые когда-то были полны жизни

30 красивых заброшенных мест, которые когда-то были полны жизни

Автор:
15 ноября 2023 13:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: заброшенные места   запустение   красивые места   природа берет свое   развалины   руины   тлен   фотографии заброшек   
1960
31

Многие люди испытывают непонятное удовольствие от созерцания сцен запустения. Все эти места, где когда-то жили люди, где жизнь била ключом — а теперь остатки кирпичных стен покрывает плющ, и по ночам в руинах воет ветер... Есть в этом что-то притягательное!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшенные места   запустение   красивые места   природа берет свое   развалины   руины   тлен   фотографии заброшек   
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3  комментария
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678
Шурман Час назад
Хватит его уже выставлять , снесли нафиг в сентябре 2017 года , фотки мои
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1k
paranoik_ 13 минут назад
всего 23 года на боку лежит
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11k
GRuslan 46 минут назад
Очень интересные локации, хотелось бы побывать, погулять там. Больше всего впечатлил отель в Колумбии.
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