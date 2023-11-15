30 красивых заброшенных мест, которые когда-то были полны жизни

1960
31
Многие люди испытывают непонятное удовольствие от созерцания сцен запустения. Все эти места, где когда-то жили люди, где жизнь била ключом — а теперь остатки кирпичных стен покрывает плющ, и по ночам в руинах воет ветер... Есть в этом что-то притягательное!
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9. Таинственная заброшенная «куриная церковь», построенная в индонезийских джунглях человеком, которому «было видение от Бога»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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