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25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени

25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени

Автор:
26 ноября 2022 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прошлое   было   звезды   знаменитости   пеыица   фото   эстрада   
1587
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Все мы время от времени любим предаваться ностальгии и воспоминать то, как всё было раньше. У одних эти воспоминания вызывают щемящую в груди грусть, а другие, находясь в семейном кругу, с улыбкой рассматривают фотографии в старых фотоальбомах.

Так или иначе, прошлого уже не вернуть, но снимки навсегда оставляют память о былых временах. Чтобы немного всколыхнуть воспоминания о недалёком прошлом, мы хотим поделиться с вами редкими фотографиями наших звёзд, которые когда-то являлись частью знаменательных эпох.

 

Андрей Губин с поклонницами, 1998 год

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Участники телевизионного шоу «О.С.П.-студия» Павел Кабанов, Татьяна Лазарева, Сергей Белоголовцев и Сергей Сивохо, середина 90-х

 

Алёна Апина, Олег Газманов и Лада Дэнс на съёмочной площадке музыкального фильма «Старые песни о главном», 1995 год

 

Катя Лель, 1999 год

 


 

Группа «Полиция нравов», середина 90-х

 

Сергей Зверев и Лика Стар, конец 90-х

 

Группа «Блестящие», 1999 год

 

Певица Натали, 1998 год

 


 

Татьяна Овсиенко, середина 90-х

 

Николай Басков и Алла Пугачёва, конец 90-х

 

Юрий Стоянов и Илья Олейников на съёмках передачи  «Городок» 1994 год

 

Борис Моисеев и Николай Трубач, конец 90-х

 


 

Алсу Булгарина из группы «Президент & Амазонка» с коллегой Шурой, 1997 год

 

Группа «Демо», начало 2000-х

 

Наталья Ветлицкая и Станислав Садальский, конец 90-х

 

Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин, группа «Иванушки International», 1996 год

 

Игорь Николаев и Наташа Королёва, середина 90-х

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Метки: Прошлое   было   звезды   знаменитости   пеыица   фото   эстрада   
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Кот Скрипалей 24 минуты назад
Иных уж нет, а те далече...
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