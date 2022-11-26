25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени

Все мы время от времени любим предаваться ностальгии и воспоминать то, как всё было раньше. У одних эти воспоминания вызывают щемящую в груди грусть, а другие, находясь в семейном кругу, с улыбкой рассматривают фотографии в старых фотоальбомах.