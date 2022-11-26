25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени

1587
26
Все мы время от времени любим предаваться ностальгии и воспоминать то, как всё было раньше. У одних эти воспоминания вызывают щемящую в груди грусть, а другие, находясь в семейном кругу, с улыбкой рассматривают фотографии в старых фотоальбомах.
Так или иначе, прошлого уже не вернуть, но снимки навсегда оставляют память о былых временах. Чтобы немного всколыхнуть воспоминания о недалёком прошлом, мы хотим поделиться с вами редкими фотографиями наших звёзд, которые когда-то являлись частью знаменательных эпох.
Андрей Губин с поклонницами, 1998 год
×
×
Участники телевизионного шоу «О.С.П.-студия» Павел Кабанов, Татьяна Лазарева, Сергей Белоголовцев и Сергей Сивохо, середина 90-х
Алёна Апина, Олег Газманов и Лада Дэнс на съёмочной площадке музыкального фильма «Старые песни о главном», 1995 год
Катя Лель, 1999 год
Группа «Полиция нравов», середина 90-х
Сергей Зверев и Лика Стар, конец 90-х
Группа «Блестящие», 1999 год
Певица Натали, 1998 год
Татьяна Овсиенко, середина 90-х
Николай Басков и Алла Пугачёва, конец 90-х
Юрий Стоянов и Илья Олейников на съёмках передачи «Городок» 1994 год
Борис Моисеев и Николай Трубач, конец 90-х
Алсу Булгарина из группы «Президент & Амазонка» с коллегой Шурой, 1997 год
Группа «Демо», начало 2000-х
Наталья Ветлицкая и Станислав Садальский, конец 90-х
Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин, группа «Иванушки International», 1996 год
Игорь Николаев и Наташа Королёва, середина 90-х
Источник:
Ссылки по теме:
- Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci
- Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир
- 18 человек, которые были знакомы и даже встречались со знаменитостями задолго до их славы
- Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х
- 30 легендарных супермоделей тогда и сейчас
Новости партнёров
реклама