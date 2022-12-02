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С личной сауной и Лениным на стене: в Петербурге сдают потрясающую "однушку"

С личной сауной и Лениным на стене: в Петербурге сдают потрясающую "однушку"

Автор:
02 декабря 2022 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Барельеф   Ленин   Санкт-Петербург   жилье   однушка   сауна   съем жилья   
978
4

А ты хотел бы пожить в Мавзолее?

Съем жилья - мероприятие серьезное. Хозяева этой "однушки" гарантируют: проживающие там будут чисты и телом, и помыслами. За первое ответит персональная сауна, на второе - дедушка Ленин. Огромный барельеф на стене расположен аккурат против спального места. Если по истечению года съёмщику придет идея вступить в КПРФ, никто и не удивится.


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Как вам квартирка, друзья?

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Метки: Барельеф   Ленин   Санкт-Петербург   жилье   однушка   сауна   съем жилья   
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1  комментарий
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Едондер пуп 15 минут назад
Архизахламленная пголерариями квартирка! Даже спрей для носа не потрудились убрать. Трудно вам будет сдать, батенька!
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