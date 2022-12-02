С личной сауной и Лениным на стене: в Петербурге сдают потрясающую "однушку"

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А ты хотел бы пожить в Мавзолее?
Съем жилья - мероприятие серьезное. Хозяева этой "однушки" гарантируют: проживающие там будут чисты и телом, и помыслами. За первое ответит персональная сауна, на второе - дедушка Ленин. Огромный барельеф на стене расположен аккурат против спального места. Если по истечению года съёмщику придет идея вступить в КПРФ, никто и не удивится.
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