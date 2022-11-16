Странное покушение: какие загадки в деле Фанни Каплан, которая хотела убить Ленина

Другой популярной версией является то, что задержал Каплан все-таки помощник военного комиссара 5-го Московского пехотного полка Стефан Батулин. Впрочем, его показания весьма путанны.

Так, Батулин заявил поначалу, что задержал Каплан прямо на месте. По его словам, он услышал три выстрела и увидел Ленина упавшим на землю. После этого он крикнул что-то вроде «Держи, лови», а позади себя увидел террористку, которая в тот момент «вела себя странно». На его вопрос, кто она и что тут делает, она ответила, что «это сделала не она», а когда Батулин задержал ее, из толпы женщина выкрикнула, что стреляла именно она.

Вот только уже спустя неделю, когда женщину расстреляли, Батулин рассказывал другую версию: он же сначала принял три сухих хлопка за автомобильные выхлопы. Стрелявшего в Ленина он вообще не видел, выскочил на Серпуховку, где была паника, а там его внимание привлекли две бегущие женщины. Затем он понял, что они просто испугались.

После этого он, по его собственным словам, около дерева увидел с портфелем и зонтом в руках женщину, которая странным видом остановила внимание. У нее, по словам Батулина, был странный перепуганный вид загнанного и затравленного человека. У женщины он поинтересовался, кто она и зачем тут присутствует, а она же в ответ спросила: «А зачем вам это нужно?».

После этого он ее обыскал и взял портфель и зонтик, а затем сказал идти с ней. По дороге он, словно предчувствуя, спросил, зачем она стреляла в Ленина, а она в ответ спросила: «А зачем вам это нужно знать?». Эти слова, отмечал на допросе Батулин, и убедили его окончательно в том, что Каплан стреляла в Ленина.

В противоречие этой версии говорит то, что Фанни Каплан, конечно, очень плохо видела в темноте, медленно ходила, да и непонятно, зачем террористке зонт и портфель. Но странности в этом не заканчиваются.