В Петербурге мобилизованный прокутил миллион рублей с проститутками, и попросил не сообщать об этом жене

48-летний мужик потратил на дам полусвета изрядную сумму, а потом о списании с карточки супруга узнала его жена...
В Санкт-Петербурге случилась занятная история, которую сейчас обсуждают во многих пабликах и Телеграм-каналах. Военный вернулся из зоны СВО, поругался с женой и решил устроить себе незабываемый праздник. Мобилизованный вызвал к себе знакомую гетеру, та пригласила на праздник жизни еще пару подруг - и понеслось...
Мужик снял коттедж с сауной, купил дорогой алкоголь, а потом и вовсе дал карту девчушкам, чтобы не отвлекаться на пустяки. Деньги с карты списывались мощным потоком. Когда гулёна слегка протрезвел, увидел сумму потраченного и слегка обалдел. Он вернулся домой, где его ждал разбор с полётами. Жена узнала о тратах и настояла на походе в полицию, и пристыженный муж не смог отказать благоверной. Он написал заявление, а потом решил его забрать и попросил правоохранителей не рассказывать о жене о своих подвигах.
Дескать, сам заработал эти деньги на СВО, и могу тратить, куда захочу. А с женой мужик решил развестись - все равно изменяет ей уже пару лет. О тех веселых часах с проститутками вояка ничуть не жалеет и собирается снова вернуться в зону СВО.
Источник:
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ты подумай, вот ведь падонаг
Новая норма?
Дали миллион подьемных?
Такой ценный специалист?
Теперь наверное с ним победим за месяц?