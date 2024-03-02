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В Петербурге мобилизованный прокутил миллион рублей с проститутками, и попросил не сообщать об этом жене

В Петербурге мобилизованный прокутил миллион рублей с проститутками, и попросил не сообщать об этом жене

Автор:
02 марта 2024 10:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Мобилизованный   Санкт-Петербург   миллион рублей   прокутил   проститутки   сауна   
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48-летний мужик потратил на дам полусвета изрядную сумму, а потом о списании с карточки супруга узнала его жена...

В Санкт-Петербурге случилась занятная история, которую сейчас обсуждают во многих пабликах и Телеграм-каналах. Военный вернулся из зоны СВО, поругался с женой и решил устроить себе незабываемый праздник. Мобилизованный вызвал к себе знакомую гетеру, та пригласила на праздник жизни еще пару подруг - и понеслось...


Мужик снял коттедж с сауной, купил дорогой алкоголь, а потом и вовсе дал карту девчушкам, чтобы не отвлекаться на пустяки. Деньги с карты списывались мощным потоком. Когда гулёна слегка протрезвел, увидел сумму потраченного и слегка обалдел. Он вернулся домой, где его ждал разбор с полётами. Жена узнала о тратах и настояла на походе в полицию, и пристыженный муж не смог отказать благоверной. Он написал заявление, а потом решил его забрать и попросил правоохранителей не рассказывать о жене о своих подвигах.


Дескать, сам заработал эти деньги на СВО, и могу тратить, куда захочу. А с женой мужик решил развестись - все равно изменяет ей уже пару лет. О тех веселых часах с проститутками вояка ничуть не жалеет и собирается снова вернуться в зону СВО.

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Метки: Мобилизованный   Санкт-Петербург   миллион рублей   прокутил   проститутки   сауна   
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8  комментариев
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19k
banzai7 50 минут назад
Хорошо что жене не рассказали.
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1k
Darki 2 минуты назад
Неплохая реклама СВО,но нет)))
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21k
Shtoppi 6 минут назад
«Дескать, сам заработал эти деньги на СВО, и могу тратить, куда захочу. А с женой мужик решил развестись - все равно изменяет ей уже пару лет. О тех веселых часах с проститутками вояка ничуть не жалеет и собирается снова вернуться в зону СВО.»
------------
ты подумай, вот ведь падонаг
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8k
Alex 11 минут назад
Ну снял боец стресс, чего такого?
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60k
dima423 13 минут назад
Жена подумала... - лучше б сдох)
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7k
klop Полчаса назад
Не сайт, а сбор слухов.
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932
Тордион 36 минут назад
Мобилизуют 48-ми летних?
Новая норма?
Дали миллион подьемных?
Такой ценный специалист?
Теперь наверное с ним победим за месяц?
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7k
Старичок 39 минут назад
раз решил развестись, ему вообще должно быть по барабану узнает жена или нет.
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