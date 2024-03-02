В Петербурге мобилизованный прокутил миллион рублей с проститутками, и попросил не сообщать об этом жене

В Санкт-Петербурге случилась занятная история, которую сейчас обсуждают во многих пабликах и Телеграм-каналах. Военный вернулся из зоны СВО, поругался с женой и решил устроить себе незабываемый праздник. Мобилизованный вызвал к себе знакомую гетеру, та пригласила на праздник жизни еще пару подруг - и понеслось...





Мужик снял коттедж с сауной, купил дорогой алкоголь, а потом и вовсе дал карту девчушкам, чтобы не отвлекаться на пустяки. Деньги с карты списывались мощным потоком. Когда гулёна слегка протрезвел, увидел сумму потраченного и слегка обалдел. Он вернулся домой, где его ждал разбор с полётами. Жена узнала о тратах и настояла на походе в полицию, и пристыженный муж не смог отказать благоверной. Он написал заявление, а потом решил его забрать и попросил правоохранителей не рассказывать о жене о своих подвигах.



