Как делали музыку в любимых советских мультфильмах, на которых мы выросли

Не все саундтреки, а с новаторской электроникой. Для того времени это было настоящим прорывом.
«Шкатулка с секретом» (1976)
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Мультфильм сделан на основе сказки Владимира Одоевского «Городок в табакерке». Ну что сказать, он действительно отличался от большинства мультиков того времени. Одни цветовые контрасты чего стоят. Музыка им под стать - настоящий прогрессив-рок. Изюминка саундтрека - тембры синтезатора «Синти-100». Он использовался и другой анимации из этой подборки.
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Композитором стал Владимир Мартынов, а музыку записала таинственная группа “Орегон”. Ни до, ни после записи, о ней нет никаких упоминаний.
«Серебряное копытце» (1977)
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Очередная работа композитора Мартынова. С его музыкой сказка Бажова заиграла совершенно новыми красками. В Саундтреке снова звучит «Синти-100».
«На задней парте» (1978)
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Здесь Владимир Мартынов работал в паре с Вячеславом Артемовым. Опять звучит любимый инструмент композитора «Синти-100», но в совершенно другом тембре.
«Тайна третьей планеты» (1981)
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“Птица говорун отличается умом и сообразительностью…” Вряд ли найдётся хоть один ребенок из СССР, который не смотрел этот мультик. Что там говорить - это настоящий шедевр. Если бы его сняли где-нибудь на западе, он вошел бы в золотой фонд анимации. А так он остался в пределах Союза. Но все равно, если людей среднего возраста спросить о любимых мультфильмах - “Тайна третьей планеты” почти наверняка будет в тройке лидеров.
Музыку к ней сочинил Александр Зацепин, а запись сделал оркестр кинематографии СССР.
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«Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (1984)
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Мультфильм сделали на основе сказки эстонского писателя Эно Рауда. Музыку написал электронщик-авангардист Свен Грюнберг.
«Маленькая колдунья» (1991)
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Очередной шедевр о приключениях хитрой ведьмочки. Музыкальный ряд создал композитор Филипп Кольцов, его записали на синтезаторе Korg DS-8. Это был один из первых мультфильмов в СССР, в котором звучала только синтезаторная озвучка.
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Вскоре великой страны не стало и от былых шедевров анимации остались только воспоминания. Как и от музыки, которая придавала им неповторимый колорит.
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