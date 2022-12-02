Как делали музыку в любимых советских мультфильмах, на которых мы выросли

“Птица говорун отличается умом и сообразительностью…” Вряд ли найдётся хоть один ребенок из СССР, который не смотрел этот мультик. Что там говорить - это настоящий шедевр. Если бы его сняли где-нибудь на западе, он вошел бы в золотой фонд анимации. А так он остался в пределах Союза. Но все равно, если людей среднего возраста спросить о любимых мультфильмах - “Тайна третьей планеты” почти наверняка будет в тройке лидеров.

Музыку к ней сочинил Александр Зацепин, а запись сделал оркестр кинематографии СССР.