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Как делали музыку в любимых советских мультфильмах, на которых мы выросли

Как делали музыку в любимых советских мультфильмах, на которых мы выросли

Автор:
02 декабря 2022 01:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   СССР   Тайна третьей планеты   Шедевр   анимация   композитор   мультфильмы   новатор   саундтрек   синтезатор   
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Не все саундтреки, а с новаторской электроникой. Для того времени это было настоящим прорывом.

«Шкатулка с секретом» (1976)

Мультфильм сделан на основе сказки Владимира Одоевского «Городок в табакерке». Ну что сказать, он действительно отличался от большинства мультиков того времени. Одни цветовые контрасты чего стоят. Музыка им под стать - настоящий прогрессив-рок. Изюминка саундтрека - тембры синтезатора «Синти-100». Он использовался и другой анимации из этой подборки.

Композитором стал Владимир Мартынов, а музыку записала таинственная группа “Орегон”. Ни до, ни после записи, о ней нет никаких упоминаний.

«Серебряное копытце» (1977)

Очередная работа композитора Мартынова. С его музыкой сказка Бажова заиграла совершенно новыми красками. В Саундтреке снова звучит «Синти-100».

«На задней парте» (1978)

Здесь Владимир Мартынов работал в паре с Вячеславом Артемовым. Опять звучит любимый инструмент композитора  «Синти-100», но в совершенно другом тембре.

«Тайна третьей планеты» (1981)

“Птица говорун отличается умом и сообразительностью…” Вряд ли найдётся хоть один ребенок из СССР, который не смотрел этот мультик. Что там говорить - это настоящий шедевр. Если бы его сняли где-нибудь на западе, он вошел бы в золотой фонд анимации. А так он остался в пределах Союза. Но все равно, если людей среднего возраста спросить о любимых мультфильмах - “Тайна третьей планеты” почти наверняка будет в тройке лидеров.

Музыку к ней сочинил Александр Зацепин, а запись сделал оркестр кинематографии СССР.

«Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (1984)

Мультфильм сделали на основе сказки эстонского писателя Эно Рауда. Музыку написал электронщик-авангардист Свен Грюнберг.

«Маленькая колдунья» (1991)

Очередной шедевр о приключениях хитрой ведьмочки. Музыкальный ряд создал композитор Филипп Кольцов, его записали на синтезаторе Korg DS-8. Это был один из первых мультфильмов в СССР, в котором звучала только синтезаторная озвучка.

Вскоре великой страны не стало и от былых шедевров анимации остались только воспоминания. Как и от музыки, которая придавала им неповторимый колорит.

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Метки: Музыка   СССР   Тайна третьей планеты   Шедевр   анимация   композитор   мультфильмы   новатор   саундтрек   синтезатор   
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2  комментария
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Николай 50 минут назад
Ну не знаю, у меня дочка с удовольствием смотрит старые мультфильмы от Острова сокровищ, так ваще пищит от радости. Тайна третьей планеты ей конечно еще тяжеловата.
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