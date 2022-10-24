Как вышло, что в могиле отца классической симфонии зарыто две головы?

И это было на руку двум френологам. Такое направление как френология – поиск связи между строением черепа и талантами человека в то время набирало обороты. Одним из них оказался Йозеф Карл Розенбаум, старый знакомый Гайдна (некоторое время они одновременно служили у графа Эстерхази, Розебаум в качестве секретаря).

Он договорился с работником морга, получил драгоценный мешок (в соответствии с его собственными записями, чуть не сойдя с ума от запаха разложения). После обработки череп поселился в доме Йозефа, и мужчина демонстрировал его особенно надежным друзьям в качестве гвоздя культурной программы.

К слову, выступ музыкальности, который Розенбаум и его подельник Иоганн Петер так хотели отыскать, оказался не столько уж ярко выражен. Френолог в определенной мере мучился раскаянием и даже планировал упокоить украденную голову в своем саду. Но, видимо, или хотел не сильно, или что-то помешало.