С кого рисовали Зелёного и Алису в "Тайне третьей планеты"

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Редко встретишь человека, который не смотрел бы этот мультфильм. Для многих он стал любимым.
Он действительно получился качественным и несколько поколений детей выросли на нём. Вот несколько интересных фактов о нём.
Идеи того, как будут выглядеть персонажи, принадлежат Наталье Орловой
Алису она срисовала со своей дочери, будущей актрисы Екатерины Семёновой.
Музыку написал Александр Зацепин
Ещё в фильм должна была войти песня "Мы родом из детства". Песню исполнила Татьяна Анциферова, но по ряду причин она так и не вошла в окончательный вариант мультфильма, а запись можно послушать в общем доступе.
В 1978 году мультфильм был отправлен в прокат в США и его там назвали Mystery of the Third Planet
В прокате он провалился, так как перевод был сделан очень приблизительно. Из Алисы сделали Кристин.
В 1990 году сделали ещё один перевод и теперь мультфильм получил название Alice and the Mystery of the Third Planet
Это было уже ближе к оригиналу, хотя из мультфильма пропали шесть минут экранного времени. Алису, кстати, озвучила Кирстен Данст, а птицу Говорун - Джеймс Белуши.
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://old.fishki.net/4289200-s-kogo-srisovali-alisu-i-zelenogo-i-drugie-fakty-o-mulytfilyme-tajna-tretyej-planety.htmlhttps://old.fishki.net/4289200-s-kogo-srisovali-alisu-i-zelenogo-i-drugie-fakty-o-mulytfilyme-tajna-tretyej-planety.html
24 Октября!!!
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