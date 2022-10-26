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С кого рисовали Зелёного и Алису в "Тайне третьей планеты"

С кого рисовали Зелёного и Алису в "Тайне третьей планеты"

Автор:
26 октября 2022 18:20
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   интересное   мультфильмы   советское кино   съемки   факты   
1085
9
1
Редко встретишь человека, который не смотрел бы этот мультфильм. Для многих он стал любимым.

Источник:

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Метки: СССР   интересное   мультфильмы   советское кино   съемки   факты   
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14  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Трудно было выложить фото?

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315
Максим Минаев Полчаса назад
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Осталось только выяснить с кого рисовали Громозеку.
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458
sniperok 36 минут назад
интерстеллар моего детства
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−2
Александра С 56 минут назад
Автор, не бери "Гостью из будущего" разбирать. Прокляну тебя не только я.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Минус только за лайкодрочерство...

https://old.fishki.net/4289200-s-kogo-srisovali-alisu-i-zelenogo-i-drugie-fakty-o-mulytfilyme-tajna-tretyej-planety.htmlhttps://old.fishki.net/4289200-s-kogo-srisovali-alisu-i-zelenogo-i-drugie-fakty-o-mulytfilyme-tajna-tretyej-planety.html
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6k
Sanar 2 часа назад
На днях рисовали уже, но кармодротерам лень глянуть ленту или в поиск.
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5k
livaneth 2 часа назад
Теперь мы знаем, почему
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14k
Patmaz 2 часа назад
Теперь понятно, почему Алиса похожа на Зелёного, а не на своего отца.
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minimalism

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