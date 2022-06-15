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Профессор музыки Фадеев лишился всех западных регалий и капиталов

Профессор музыки Фадеев лишился всех западных регалий и капиталов

Автор:
15 июня 2022 13:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Максим фадеев   Музыка   композитор   продюсер   санкции   шоу бизнес   
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Максим Фадеев – человек, который зажигает звёзды в буквальном смысле. За что его вычеркнули из каталога «Мировые композиторы» и лишили всех заработанных за рубежом средств?

Несмотря на наличие за рубежом недвижимости – роскошной виллы на Бали, где композитор и продюсер проводил достаточно много времени, в ближайшее время он не планирует поездок за границу. Вся его жизнь будет сконцентрирована исключительно в России.


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В интервью Елене Север продюсер рассказал следующее:

Когда началась вся эта история сложная, я сказал, что Бали, видимо, отменяется, и мы остаёмся здесь. Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я – профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается – «Мировые композиторы». Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета – у меня теперь ничего нет: то, к чему стремился, тогда оно мне казалось очень важным.


Хотя раньше Максим гордился полученными за рубежом званиями и регалиями (в России его достижения пока ещё ничем не подтверждены, хотя многие его подопечные уже стали заслуженными артистами), то после ввода санкций потерял возможность строить там карьеру. Впрочем, артист этим фактом не особенно опечален, поскольку уверен, что главное – это народное признание. Ведь людей обмануть нельзя никакими бумажками, званиями и статусами: они либо любят, либо нет.

В последнее время Фадеев практически отошёл от продюсирования и сосредоточился преимущественно на сольной карьере, ведёт активную концертную деятельность и даже планирует открыть в столице музыкальную школу.


Артист подчеркивает, что это будет образовательное учреждение, не имеющее аналогов. В школе будут обучать вокалу всех существующих стилей и направлений. Фадеев планирует сделать её неким сакральным местом – местом силы и притяжения голоса. У Максима Александровича неплохие шансы на успех прожекта с учётом наличия педагогического образования и плеяды успешных артистов, выпорхнувших из его продюсерского центра.

Впрочем, планы планами, а кушать хочется всегда. Поэтому Фадеев согласился на предложение своих музыкантов активизировать концертную деятельность и давать раз в месяц большой концерт. Время покажет, насколько успешными будут планы артиста, лишившегося из-за действия санкций всех западных плюшек и преференций.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Максим фадеев   Музыка   композитор   продюсер   санкции   шоу бизнес   
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9  комментариев
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12k
Мойша Перестукин 2 часа назад
Реально крутой артист. Поэтому всё у него будет СУПЕР!!!
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Нельзя сидеть одновременно на 2 стульях - жопе станет очень больно.
Все это россияненские олигархи, богачи, артисты работали и зарабатывали свои сеньги в России, а недвижимость покупали на Западе, хранили стыренное баблишко в западных оффшорах. Ну вот и получили. Наступил звиздец в отношениях России-Запада, и западные мрази их всех раскулачили. И даже запретили им вьезд на Запад, чтобы не видеть их кислые рожи.
Нет худа без добра. Раз они не научились любить свою родину, живя в России, то пусть хоть западники научат их родину любить.
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6k
Shade116 38 минут назад
Максимка, пора теперь потрудиться на благо Родины))
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38k
Александр 48 минут назад
Вообще пох на головные боли бесполезного человека, все певцуны, как и их продюссеры и прочие должны жить внизу, так как ничего материального не производят, только ртом работают.
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7k
Bely Час назад
у него же сахарные заводы есть. чуть ли не том же Бали. по-любому доход имеется. подопечным вольную он ещё раньше дал. что-то тут недоговаривает автор. наверно свалить собирался, а тут такое.
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6k
Roninsamuray Час назад
Он не пропадёт, ещё наверстает, а тот факт, что он остался, никуда не уехал, - заслуживает уважения, наш человек.
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21k
Serg2001 2 часа назад
Ну, дачу на Бали никто же отбирать не собирается. Так что, наверное, пока рано объявлять сбор средств в пользу голодающего профессора музыки.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
"Впрочем, артист этим фактом не особенно опечален", но денег жалко...
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