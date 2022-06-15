Профессор музыки Фадеев лишился всех западных регалий и капиталов

Хотя раньше Максим гордился полученными за рубежом званиями и регалиями (в России его достижения пока ещё ничем не подтверждены, хотя многие его подопечные уже стали заслуженными артистами), то после ввода санкций потерял возможность строить там карьеру. Впрочем, артист этим фактом не особенно опечален, поскольку уверен, что главное – это народное признание. Ведь людей обмануть нельзя никакими бумажками, званиями и статусами: они либо любят, либо нет.

В последнее время Фадеев практически отошёл от продюсирования и сосредоточился преимущественно на сольной карьере, ведёт активную концертную деятельность и даже планирует открыть в столице музыкальную школу.