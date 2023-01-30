Бенгальский мальчик – один из первых зафиксированных случаев паразитарных краниопагов

Медик, проводивший вскрытие, отметил в записях, что мозг каждой головы был обособленным и без повреждений. Состояние, которое на тот момент времени люди считали милостью или проклятием богов, сейчас известно как паразитарные краниопаги. Это очень редкая форма сращения сиамских близнецов, при котором голова недоразвитого паразитического близнеца без тела прирастает к голове основного, нормального. Тип очень редкий и встречается не чаще 3 раз на 5 млн новорожденных.

Чаще всего паразитарные краниопаги появляются на свет мёртвыми или умирают в первые часы после рождения. Практически все попытки разделения заканчиваются неудачей. В 2004 года попытку разделения предприняли в отношении двухмесячной девочки из Домииканы, но она скончалась от потери крови. Годом позднее аналогичную операцию провели маленькой жительнице Египта, которой ещё не исполнилось и года. Вмешательство прошло успешно, но малышка умерла от инфекции несколько недель спустя. Совсем недавно, пару лет назад, случай паразитарного краниопага был зафиксирован в Румынии, но ребёнок погиб вскоре после родов. Что касается Бенгальского мальчика, то кроме лёгкой умственной отсталости особых отклонений в развитии у него не было. И если бы не случайность, у него были всё шансы дожить до взрослого возраста.