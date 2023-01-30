Бенгальский мальчик – один из первых зафиксированных случаев паразитарных краниопагов

Этот малыш появился на свет в 1783 году в крошечной индийской деревеньке Мундул Гаут. И в целом это был обычный мальчик, если бы не одно но: из головы младенца росла ещё одна, живая.
Шокированная акушерка, принимавшая роды, сочла новорожденного порождением тьмы и бросила его в огонь. Но рядом оказались здравомыслящие люди: странное дитя спасли. Мальчик отделался только незначительными ожогами.
Родители, наоборот, в появлении необычного ребёнка увидели благословение богов и шанс выбраться из нищеты. И уехали Калькутту, чтобы демонстрировать ребёнка людям и получать за показ деньги.
Бизнес-проект удался и принёс родителям приличную сумму денег. Когда слава о чуде распространилась по всей стране, семью стали приглашать на частные вечеринки в богатые и знаменитые семьи.
Вторая голова ребёнка была перевернута по отношению к основной. Сращение было в области макушки. Она заканчивались короткой культёй по типу недоразвитой шеи. Обе головы были одинакового размера, похожи, но паразитическая чуть меньше по размеру, с уменьшенной челюстью и языком и сплющенными ушами.
Судя по свидетельствам очевидцев, она жила собственной жизнью и обладала отдельным спектром эмоций. Если мальчик плакал, она могла улыбаться или ничего не выражать. Бодрствовать, когда малыш спал.
Состояние ребёнка в целом было удовлетворительным. Нельзя сказать, что ему было плохо или больно. Возможно, определённый дискомфорт он испытывал, но другой жизни малыш и не знал, и сравнивать ему было не с чем.
Малыш умер по чистой случайности в возрасте 4 лет: мать отлучилась за водой, а ребёнка в этот момент укусила кобра. Двухголового мальчика хотели заполучить многие анатомы, но родители были людьми глубоко религиозными и отказались продавать труп. Однако впоследствии захоронение всё же вскрыли, выкрали останки и переправили их в Англию. Череп и по сей день находится в Лондоне, в Королевском колледже хирургов.
Медик, проводивший вскрытие, отметил в записях, что мозг каждой головы был обособленным и без повреждений. Состояние, которое на тот момент времени люди считали милостью или проклятием богов, сейчас известно как паразитарные краниопаги. Это очень редкая форма сращения сиамских близнецов, при котором голова недоразвитого паразитического близнеца без тела прирастает к голове основного, нормального. Тип очень редкий и встречается не чаще 3 раз на 5 млн новорожденных.
Чаще всего паразитарные краниопаги появляются на свет мёртвыми или умирают в первые часы после рождения. Практически все попытки разделения заканчиваются неудачей. В 2004 года попытку разделения предприняли в отношении двухмесячной девочки из Домииканы, но она скончалась от потери крови. Годом позднее аналогичную операцию провели маленькой жительнице Египта, которой ещё не исполнилось и года. Вмешательство прошло успешно, но малышка умерла от инфекции несколько недель спустя. Совсем недавно, пару лет назад, случай паразитарного краниопага был зафиксирован в Румынии, но ребёнок погиб вскоре после родов. Что касается Бенгальского мальчика, то кроме лёгкой умственной отсталости особых отклонений в развитии у него не было. И если бы не случайность, у него были всё шансы дожить до взрослого возраста.
Источник:
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Бритиши даже здесь умудрились насрать.Вот же поганая нация.
Сейчас рождается почти полмиллиона человек в день, значить в неделю такие случаи на планете встречаются по несколько раз.