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В Екатеринбурге в сердце у младенца врачи потеряли 16-сантиметровый катетер

В Екатеринбурге в сердце у младенца врачи потеряли 16-сантиметровый катетер

Автор:
06 февраля 2023 22:20
Сообщество : Истории
Метки: врачи   екатеринбург   катетер   ошибка   ребёнок   сердце   
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Сейчас родители ребенка настаивают на экстренной операции в Москве, но медики уверяют, что ничего страшного не происходит.

Как рассказала РЕН ТВ Анастасия Зырянова, мама 9-месячной Даши:

"Мне сказали, произошло ЧП. Мне дурно стало, я говорю: "Какое ЧП?" Они сказали: "Во время установки катетера, он оборвался". Я говорю: "И? – Он ушел. – Куда ушел? – Мы пытались его поймать, но не смогли, он ушел по вене". Я говорю: "Сейчас где катетер находится? – Мы не знаем, мы ищем, пытаемся поймать".

В реанимации малышка пролежала неделю. Катетер "нашелся", но врачи его доставать не стали.

Маму с младенцем отправили домой. "Когда нас выписали, катетер находился еще в сердце, сейчас он уже в легочной артерии. То есть динамика есть, он движется", – рассказала Анастасия.

Проблема оказалась в бракованных катетерах. Кроме Даши пострадали еще несколько детей, - сообщает РЕН ТВ, – например, у Димы из Верхней Пышмы фрагмент медизделия дошел до сердца, но родители добились, чтобы малышу провели операцию. Правда, уже в Москве.

"Согласно сайту Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, мы увидели, что в 2016 году аналогичная партия, которая использовалась у семьи Зыряновых и Ивановых уже была признана некачественной и по какой-то причине повторно была допущена до производства и, собственно, поставлена в медицинские учреждения", – сообщила юрист Юлия Липинская.

На личный контроль дела маленьких пациентов взял глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства данной ситуации. В том числе будут проверены имеющиеся сведения о том, что при медицинской манипуляции могло использоваться некачественное медицинское изделие. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", – проинформировал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

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Метки: врачи   екатеринбург   катетер   ошибка   ребёнок   сердце   
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4  комментария
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Просто прохожий 2 часа назад
Количество придурков говноблоХЕРов стремительно растет. И подонков надо не просто находить по IP, а спецбригады должны приходить в квартиру и просто 3,14__ть их в кровь за такие посты. А сердце у ребенка наверно 1,5 метра в диаметре? есть где 16и сантиметровому катетеру спряТаться от придурка говноблоХЕРа.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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