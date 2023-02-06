В Екатеринбурге в сердце у младенца врачи потеряли 16-сантиметровый катетер

Как рассказала РЕН ТВ Анастасия Зырянова, мама 9-месячной Даши:

"Мне сказали, произошло ЧП. Мне дурно стало, я говорю: "Какое ЧП?" Они сказали: "Во время установки катетера, он оборвался". Я говорю: "И? – Он ушел. – Куда ушел? – Мы пытались его поймать, но не смогли, он ушел по вене". Я говорю: "Сейчас где катетер находится? – Мы не знаем, мы ищем, пытаемся поймать".

В реанимации малышка пролежала неделю. Катетер "нашелся", но врачи его доставать не стали.