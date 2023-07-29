Аквагёл – чудо-малышка, прожившая под водой больше часа

Брат бросился звать взрослых. Испуганная мать примчалась к ручью и минут 10 шарила по дну, не замечая ледяной воды. Ведь женщину сковал ледяной ужас – её малышка была в опасности.

Быстро среагировали спасатели: через 10 минут после звонка они были уже на берегу и установили выше по течению запруду. Когда уровень воды стал падать, они заметили у гигантского валуна детскую ручку.

После падения в воду прошёл почти час. Девочка была синей и холодной. Пульс и дыхание отсутствовали. Но спасатели стали проводить реанимационные мероприятия, и ребёнка, у которого стало восстанавливаться сердцебиение, доставили в ближайший госпиталь.