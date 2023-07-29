FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1216 постов • 216 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Аквагёл – чудо-малышка, прожившая под водой больше часа

Аквагёл – чудо-малышка, прожившая под водой больше часа

Автор:
29 июля 2023 16:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Жизнь   Мишель Фанк   Спасение   вода   воздух   кислород   организм   охлаждение   ребёнок   случай   
1803
5

Редко какой человек способен продержаться под водой больше 5 минут. По истечении этого времени наступает кислородное голодание и смерть. Но был в истории один необычный случай, опровергший все стандарты.

Дело было в 1986 году. Малышке Мишель Фанк исполнилось всего два года. Жарким июльским днём она со старшим братом играла на берегу ручья в окрестностях Солт-Лейк-Сити. Дети забавлялись, бросая в воду камешки. И вдруг в мелководном ручье за секунду вздулся гигантский пузырь: вероятно, где-то в горах прорвало снежную плотину. Мишель была ближе к ручью, её тут же подхватило водой и унесло.

×
×

Брат бросился звать взрослых. Испуганная мать примчалась к ручью и минут 10 шарила по дну, не замечая ледяной воды. Ведь женщину сковал ледяной ужас – её малышка была в опасности.

Быстро среагировали спасатели: через 10 минут после звонка они были уже на берегу и установили выше по течению запруду. Когда уровень воды стал падать, они заметили у гигантского валуна детскую ручку.

После падения в воду прошёл почти час. Девочка была синей и холодной. Пульс и дыхание отсутствовали. Но спасатели стали проводить реанимационные мероприятия, и ребёнка, у которого стало восстанавливаться сердцебиение, доставили  в ближайший госпиталь.

По какому-то удивительному стечению обстоятельств в этом госпитале работал доктор Болт. Медик экспериментировал с новым аппаратом, который поднимал температуру крови пациентов, пропуская её через себя. Опыта тестирования на детях не было, но в случае с Мишель надо было использовать любой шанс.

Хотя шансов на возвращение к жизни было ничтожно мало, врачи решили рискнуть. Этому способствовали два важных фактора: довольно неплохие для такой ситуации анализы крови и отсутствие видимых травм. Врачи предупредили родных, что есть вероятность повреждения мозга. То есть возможности девочки будут ограничены, даже если она выживет. Возможно, она даже останется глубоким инвалидом.

Первые полчаса прогрева ничего не происходило. Потом зрачки Мишель стали реагировать на свет. Появился слабый пульс. Через час ребёнка отключили от аппарата и перевели в отделение интенсивной терапии. Ещё несколько дней малышка находилась в пограничном состоянии. Её могла убить пневмония или другое осложнение. Непонятно всё было и с состоянием мозга. Через две недели она впервые улыбнулась, увидев родителей. Ещё через неделю сказала первое слово.

Спустя два месяца Мишель практически полностью восстановилась. Напоминанием о часе, проведённом под ледяной водой, стал лёгкий тремор рук, ослабленное зрение и проблемы с координацией. Но всё это не мешает женщине жить полноценной жизнью, заниматься спортом и работать.

Медики посчитали, что главными факторами, поспособствовавшими чудесному спасению, стали холод, погрузивший организм в похожее на анабиоз состояние, и спазм гортани, из-за которого девочка не захлебнулась.

Случай Мишель стал рекордным (66 минут под водой) и продемонстрировал, что человеческий организм удивителен и, несмотря на достижения медицины, ещё полон сюрпризов и загадок.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Жизнь   Мишель Фанк   Спасение   вода   воздух   кислород   организм   охлаждение   ребёнок   случай   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кот Бегемот 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
turyst 9 минут назад
Скованные, они, как бы, не мчатся и не шарятся.
А наоборот, в общем-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 14 минут назад
"И вдруг в мелководном ручье за секунду вздулся гигантский пузырь"
вот в пузыре и спаслась.

гигантский пузырь помню в фильме "последний киногерой", на ручье представить не могу :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Действительнол уникальный случай невольного анабиоза и выхода из него. Есть о чём задуматься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KotSkripaley Полчаса назад
Счастливое стечение обстоятельств, "эффект выжившего" только наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46978



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Постоянство признак мастерства

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#Юмор#интересное#аварии#авто аварии#подборка#сарказм#собака
#люди#машина#интересно#история#ДТП#новости#Автовсячина#драка#США#Россия
#животные#автомобили#кино#Москва#забавно#СССР#Прикол#фильм#деньги#пляж
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться