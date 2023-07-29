Аквагёл – чудо-малышка, прожившая под водой больше часа

Редко какой человек способен продержаться под водой больше 5 минут. По истечении этого времени наступает кислородное голодание и смерть. Но был в истории один необычный случай, опровергший все стандарты.
Дело было в 1986 году. Малышке Мишель Фанк исполнилось всего два года. Жарким июльским днём она со старшим братом играла на берегу ручья в окрестностях Солт-Лейк-Сити. Дети забавлялись, бросая в воду камешки. И вдруг в мелководном ручье за секунду вздулся гигантский пузырь: вероятно, где-то в горах прорвало снежную плотину. Мишель была ближе к ручью, её тут же подхватило водой и унесло.
Брат бросился звать взрослых. Испуганная мать примчалась к ручью и минут 10 шарила по дну, не замечая ледяной воды. Ведь женщину сковал ледяной ужас – её малышка была в опасности.
Быстро среагировали спасатели: через 10 минут после звонка они были уже на берегу и установили выше по течению запруду. Когда уровень воды стал падать, они заметили у гигантского валуна детскую ручку.
После падения в воду прошёл почти час. Девочка была синей и холодной. Пульс и дыхание отсутствовали. Но спасатели стали проводить реанимационные мероприятия, и ребёнка, у которого стало восстанавливаться сердцебиение, доставили в ближайший госпиталь.
По какому-то удивительному стечению обстоятельств в этом госпитале работал доктор Болт. Медик экспериментировал с новым аппаратом, который поднимал температуру крови пациентов, пропуская её через себя. Опыта тестирования на детях не было, но в случае с Мишель надо было использовать любой шанс.
Хотя шансов на возвращение к жизни было ничтожно мало, врачи решили рискнуть. Этому способствовали два важных фактора: довольно неплохие для такой ситуации анализы крови и отсутствие видимых травм. Врачи предупредили родных, что есть вероятность повреждения мозга. То есть возможности девочки будут ограничены, даже если она выживет. Возможно, она даже останется глубоким инвалидом.
Первые полчаса прогрева ничего не происходило. Потом зрачки Мишель стали реагировать на свет. Появился слабый пульс. Через час ребёнка отключили от аппарата и перевели в отделение интенсивной терапии. Ещё несколько дней малышка находилась в пограничном состоянии. Её могла убить пневмония или другое осложнение. Непонятно всё было и с состоянием мозга. Через две недели она впервые улыбнулась, увидев родителей. Ещё через неделю сказала первое слово.
Спустя два месяца Мишель практически полностью восстановилась. Напоминанием о часе, проведённом под ледяной водой, стал лёгкий тремор рук, ослабленное зрение и проблемы с координацией. Но всё это не мешает женщине жить полноценной жизнью, заниматься спортом и работать.
Медики посчитали, что главными факторами, поспособствовавшими чудесному спасению, стали холод, погрузивший организм в похожее на анабиоз состояние, и спазм гортани, из-за которого девочка не захлебнулась.
Случай Мишель стал рекордным (66 минут под водой) и продемонстрировал, что человеческий организм удивителен и, несмотря на достижения медицины, ещё полон сюрпризов и загадок.
Источник:
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А наоборот, в общем-то.
вот в пузыре и спаслась.
гигантский пузырь помню в фильме "последний киногерой", на ручье представить не могу :)