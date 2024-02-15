Дети ацтеков Максимо и Бартола

В то время страна горела интересом к разным чудесам и диковинкам именно в части этносов. Интерес к цивилизации майя достиг пика благодаря недавним исследованиям и публикациям. Моррис запустил продажу брошюры «Жизнь живых детей ацтеков», где рассказывалась тщательно продуманная «правдивая история», связанная с обнаружением Максимо и Бартолы в храме ацтеков в затерянном городе.

В буклете говорилось, что Максимо и Бартола были найдены сидящими на алтарях, и что они являются представителями священной расы, которой когда-то поклонялись жители города.