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Дети ацтеков Максимо и Бартола

Дети ацтеков Максимо и Бартола

Автор:
15 февраля 2024 10:38
Сообщество : Истории
Метки: Максимо и Бартола   ацтек   бизнес   брат   древность   микроцефалия   публика   раса   ребёнок   сестра   
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Древняя ацтекская культура и её отголоски всегда привлекали внимание учёных и широкой общественности. Пользуюсь этим, креативный и предприимчивый менеджер и создал эту необычную мистификацию.

О Максимо и Бартоле мир впервые узнал в 1848 году. Брат и сестра родились микроцефалами и были родом из деревни Декора в Сальвадоре. Дети были умственно отсталыми и нуждались в особом уходе. Их мать, Марина Эспина, была обманом вынуждена отдать своих уникальных детей испанскому торговцу по имени Рамон Сельва. Рамон пообещал отвезти малышей в Америку, где, по его заверениям, Мария сможет вылечить их. Вместо этого Рамон продал Максимо и Бартолу американскому менеджеру по имени Моррис. Моррис придумал невероятную историю, чтобы представить детей американской публике.

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В то время страна горела интересом к разным чудесам и диковинкам именно в части этносов. Интерес к цивилизации майя достиг пика благодаря недавним исследованиям и публикациям. Моррис запустил продажу брошюры «Жизнь живых детей ацтеков», где рассказывалась тщательно продуманная «правдивая история», связанная с обнаружением Максимо и Бартолы в храме ацтеков в затерянном городе.

В буклете говорилось, что Максимо и Бартола были найдены сидящими на алтарях, и что они являются представителями священной расы, которой когда-то поклонялись жители города.

Чтобы подкрепить это утверждение, Моррис одел пару в одежду, похожую на ацтекскую. Оба были наряжены в костюмы с пришитыми спереди ацтекскими солнцами, а их густым кудрявым волосам придали вид куста. Все эти уловки в сочетании с их миниатюрным ростом и пропорционально маленькими головами придавали детям весьма необычный вид. Но поверит ли публика в то, что они принадлежат к исчезнувшей расе?

Вместо того чтобы подозрительно отнестись к этим диким заявлениям, публика безоговорочно поверила в них. Для тех, кто смотрел на них, Максимо и Бартола действительно были последними осколками древней цивилизации. Блажен, кто верует…

Не только общественность проявила огромный интерес, но и научное сообщество жаждало возможности изучить Детей ацтеков. По теме Максимо и Бартолы было опубликовано множество работ, в том числе в American Journal of Medical Sciences. Вскоре Максимо и Бартола стали любимцами широкой публики и высшего общества. В конце концов, они посетили Белый дом в качестве гостей президента Филлмора.

В 1853 году Моррис отвез Максимо и Бартолу в Англию. Там они были выставлены перед Этнологическим обществом и вызваны в Букингемский дворец. Во время публичной выставки в Лондоне они привлекли внимание трёх тысяч человек всего за два дня.

Анатомист профессор Ричард Оуэн посетил Максимо и Бартолу, и вскоре он и всё европейское научное сообщество обсуждали, кем именно были «Дети ацтеков», и эти споры ещё больше подогрели их популярность. Во время последующего турне по Европе они предстали перед Наполеоном и его императорской семьей, императором России, императором Австрии, а также королями и королевами Баварии, Голландии и Бельгии. Куда бы ни приезжали Максимо и Бартола, везде возникали споры и догадки. Для многих они действительно были примером неизвестной расы людей – последними из Детей ацтеков, потомками древней загадочной расы.

В конце концов, Максимо и Бартола вернулись в Соединённые Штаты, на этот раз для участия в выставке в Американском музее Барнума. Барнум переименовал дуэт в «Чудеса ацтеков», и многие из сохранившихся фотографий Максимо и Бартолы относятся именно к этому периоду их карьеры. В итоге интерес и к этой паре угас, так как ничто не может быть вечным. И репортёры, и научное сообщество переключились на другие, более новые открытия.

Пытаясь возродить интерес публики, они вновь появились 7 января 1867 года в Лондоне. Попытка возрождения потерпела полный провал, и никто не отреагировал.

Утверждается, что Максимо и Бартола продолжали выставляться до 1901 года под присмотром нескольких разных менеджеров; подробности последних лет их жизни так и остались неизвестными.

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Метки: Максимо и Бартола   ацтек   бизнес   брат   древность   микроцефалия   публика   раса   ребёнок   сестра   
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1  комментарий
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Lexx Час назад
Сейчас это называется не обман, а маркетинг.
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