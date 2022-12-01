Плохо что ли? Хорошо! Всё о кабельной стяжке

Можно, конечно, и гвоздь закрутить, а шуруп забить... Но зачем? Так же и с кабельной стяжкой обстоят дела. Большинство людей используют её не по прямому назначению.

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2. Выглядит надёжно 0 Источник:

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6. Прослужит дольше, если по контуру синей изолентой обмотать 0 Источник:

7. Болтовое соединение? Зачем такие сложности? 0 Источник:

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9. Б — безопасность 0 Источник:

10. Можно даже в автосервис не заезжать 0 Источник:

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14. Профессиональный монтаж 0 Источник:

15. Изолента, стяжка, идеально! 0 Источник:

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18. Органично выглядит. Нет 0 Источник: