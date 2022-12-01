Плохо что ли? Хорошо! Всё о кабельной стяжке

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19
Можно, конечно, и гвоздь закрутить, а шуруп забить... Но зачем? Так же и с кабельной стяжкой обстоят дела. Большинство людей используют её не по прямому назначению.
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16.
Из серии "И так сойдёт"
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