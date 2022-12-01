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Плохо что ли? Хорошо! Всё о кабельной стяжке

Плохо что ли? Хорошо! Всё о кабельной стяжке

Автор:
01 декабря 2022 18:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   кабельная стяжка   крепёж   подборка   хомуты   
1304
19
Можно, конечно, и гвоздь закрутить, а шуруп забить... Но зачем? Так же и с кабельной стяжкой обстоят дела. Большинство людей используют её не по прямому назначению.
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Метки: Прикол   Юмор   кабельная стяжка   крепёж   подборка   хомуты   
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turyst 3 минуты назад
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