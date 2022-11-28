Чёрный медицинский юмор

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Подборка отборного юмора для тех, кому не хватает острого халатного. Особо понравится хирургам и рентгенологам. Надеюсь, ситуации из поста никогда не будут реализованы в настоящих лечебных учреждениях на практике.
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