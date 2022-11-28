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Чёрный медицинский юмор

Чёрный медицинский юмор

Автор:
28 ноября 2022 17:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   врачебный юмор   доктора   подборка   
1514
17
Подборка отборного юмора для тех, кому не хватает острого халатного. Особо понравится хирургам и рентгенологам. Надеюсь, ситуации из поста никогда не будут реализованы в настоящих лечебных учреждениях на практике.
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Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   врачебный юмор   доктора   подборка   
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59k
pynh 53 минуты назад
херня
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Показать 1 ответ
1k
S__D 12 минут назад
Комментарий к фото
"А вы сами, дама, извиняюсь, с чем пришли? "Голова болит"... Это вы съели что-нибудь... Да-а, с головой шутить нельзя: там же внутри мозг находится! И что вам назначили? Уколы? А куда, в голову? Нет? А куда?? ... ну вы подумайте, какая связь.."
©Смолин
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