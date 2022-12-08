Если бы не физкультурник с трудовиком, то и вспомнить бы было нечего

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Кто бы мог подумать, что уроки труда и физкультуры — это то, что действительно пригодится в жизни каждому. Подборка юмора, от которого чуть-чуть отдаёт запахом опилок и вонючих кроссовок.
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