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Если бы не физкультурник с трудовиком, то и вспомнить бы было нечего

Если бы не физкультурник с трудовиком, то и вспомнить бы было нечего

Автор:
08 декабря 2022 18:45
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Уроки труда   Физкультура   Юмор   подборка   трудовик   физкультурник   
2419
18
Кто бы мог подумать, что уроки труда и физкультуры — это то, что действительно пригодится в жизни каждому. Подборка юмора, от которого чуть-чуть отдаёт запахом опилок и вонючих кроссовок.
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Метки: Прикол   Уроки труда   Физкультура   Юмор   подборка   трудовик   физкультурник   
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6  комментариев
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29k
Андрей Иванов Час назад
В кабинете труда спиртом может вонять только трудовик. А руки и с мылом помоете
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19k
Константин 8 минут назад
у нас трудовик может и пил, но физук была женщина. Не пила но кошмарила всех
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20k
Alf 9 минут назад
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3k
Денис 12 минут назад
Думаю там было "Карьер".
Место проведения урока.
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1k
Nick Z 12 минут назад
Военрук, трудовик и физрук - заслон от толерастии в школе
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1k
S__D 45 минут назад
Комментарий к фото
Как это - "пропейте"? А закусывать чем??
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