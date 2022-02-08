У синей изоленты появился достойный соперник – кабельная стяжка

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Осторожно, присутствуют баяны. Самые безумные варианты применения кабельной стяжки: от строительных до стоматологических.
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Тиара из кабельной стяжки... Как облагородить это украшение? Выкрасить в золото! Богато же смотрится!..
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