FISHKINET
Сообщество Юмор 13965 постов • 2816 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
У синей изоленты появился достойный соперник – кабельная стяжка

У синей изоленты появился достойный соперник – кабельная стяжка (18 фото)

Автор:
08 февраля 2022 16:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кабельная стяжка   подборка   прикол   стяжка   хитрости   хомуты   
1491
18
Осторожно, присутствуют баяны. Самые безумные варианты применения кабельной стяжки: от строительных до стоматологических.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   кабельная стяжка   подборка   прикол   стяжка   хитрости   хомуты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
jonnyD 57 минут назад
Уже пробуют на животных ... так что скоро во всех поликлиниках .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
noName Секунду назад
Всё конечно зависит от области применения, но стяжки вещь действительно надёжная! Работал как то с 3м-овскими-огонь!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
437
kuka Полчаса назад
Нда. Похоже стяжка посерьёзнее синей изоленты будет. Хотя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной Спонсором этого поста стали производители тормозной жидкости Спонсором этого поста стали производители тормозной жидкости Пост на грани сарказма об инвестициях и финансах Пост на грани сарказма об инвестициях и финансах Стёба пост про Сбер: когда ты был банком, а стал экосистемой Стёба пост про Сбер: когда ты был банком, а стал экосистемой Наивная простота: улыбательный пост о детском саде Наивная простота: улыбательный пост о детском саде Кому-то лечиться надо: самый пошлый пост на Фишках Кому-то лечиться надо: самый пошлый пост на Фишках
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50660



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Интересные фотографии 1990 -х
0
142
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Совпадение?
2
31
Совпадение?
Про больную голову, доверие и боязнь замкнутых пространств
0
4
Про больную голову, доверие и боязнь замкнутых пространств
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#ватермарк#аварии#авто аварии#США#автомир#подборка#познавательно
#фото#прикол#история#дтп#картинки#Спорт#кот#Олимпиада-2022#Жизнь#новости
#интересно#люди#интересное#Россия#Приколы#автомобили#СССР#Ynews#фотографии#пекин

На что жалуетесь?

Вернуться