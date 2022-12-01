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12 собак-красавцев, у которых в родственниках есть волки

12 собак-красавцев, у которых в родственниках есть волки

Автор:
01 декабря 2022 10:48
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   волк   животные   милота   собака   сходство   хищник   
646
13

Собаки и волки — близкие родственники, и у некоторых пород эта связь заметна даже визуально. Первые, кто приходит на ум, — это сибирский хаски и аляскинский маламут, действительно похожие на опасных лесных хищников (к счастью, это всего лишь внешнее сходство).

Но все же есть собаки, в близких предках которых действительно есть волки. Иногда так случается, что хищники распознают собак как своих сородичей, и у них появляются детеныши. Помимо того, над созданием гибрида работают селекционеры, скрещивая эти близкие, но такие разные виды. Работы эти весьма успешны: именно так появились многие волкособы. Среди намеренно выведенных питомцев — чехословацкий влчак, также над такой помесью работали в СССР. Но особенно популярны такие питомцы в Северной Америке. В Канаде даже есть приют, где живут волкособы. На самом деле это большая проблема: люди, заводя такое животное, не всегда могут с ним справиться, поэтому эти очаровательные существа могут оказаться без дома.


Самый настоящий щенок волка

×
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Его действительно можно принять за хищника

А вот и чехословацкий волчак

В нем больше 85% от серого волка

Владелец отдал этого красавца в приют, потому что он стал слишком огромным. Также в нем есть немного генов от хаски и немецкой овчарки.

Еще один волкособ, шерсть которого к зиме стала темнее

Как вам такой питомец

Его зовут Юки, и его взяли из приюта

Мама Фиби и ее малыш, в которых течет волчья кровь

Они тоже любят, чтобы им почесали животик

Волкособы и правда огромных размеров

Обитательница канадского заповедника Yamnuska Wolfdog Sanctuary

Изменения за полгода

Источник:

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Метки: Питомец   волк   животные   милота   собака   сходство   хищник   
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7  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
Вот смотрю я на идиотов, держащих в городских квартирах у себя собак Хаски, Маламутов, Лаек, и прочих Ньюфаундлендов и выводящих их на прогулку пару раз в день на полчаса утром и вечером и не пойму, что в голове у этих людей? Только портят породу и мучают этих животных. Эти собаки должны жить на улице, спать на снегу и выматываться каждый день до одурения, Хаски и Маламуты даже вольеры плохо переносят, им нужна свобода движения, в жарких квартирах без движения они только хиреют и загибаются.
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1k
Вася Куралесофф Полчаса назад
Свой дом, отвязанная. Три года. Волкособ чистокровный, с питомника. Юкки. Умничка, работает на 5+, вот только слушается по настроению.
Море, рядом устье Суйфуна, охота ее кормит больше чем я. Ест дома только когда непогода.
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22k
sssss3 2 часа назад
вы увидели это с ми-мишной стороны, ой собачки на волчков похожие, пуси-пуси, животики...
А вот жителям регионов где происходит природная гибридизация вольных животных - вот там ЖОПА.
Помесь собаки с волком тварь редкостная, флажков не боится, отпугивающие вещества ей по боку, тяготеет к населёнке.
Природный гибрид мелкой получается, ибо кроет мелкую сучку кобель волк - отсюда идёт наглость.
Чем мельче хищник, тем более наглый и больше лезет к людям на прокорм...
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
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269
ПчЁла 3 часа назад
Красавчик

Ссылка youtu.be
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15k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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