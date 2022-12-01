12 собак-красавцев, у которых в родственниках есть волки

Собаки и волки — близкие родственники, и у некоторых пород эта связь заметна даже визуально. Первые, кто приходит на ум, — это сибирский хаски и аляскинский маламут, действительно похожие на опасных лесных хищников (к счастью, это всего лишь внешнее сходство).
Но все же есть собаки, в близких предках которых действительно есть волки. Иногда так случается, что хищники распознают собак как своих сородичей, и у них появляются детеныши. Помимо того, над созданием гибрида работают селекционеры, скрещивая эти близкие, но такие разные виды. Работы эти весьма успешны: именно так появились многие волкособы. Среди намеренно выведенных питомцев — чехословацкий влчак, также над такой помесью работали в СССР. Но особенно популярны такие питомцы в Северной Америке. В Канаде даже есть приют, где живут волкособы. На самом деле это большая проблема: люди, заводя такое животное, не всегда могут с ним справиться, поэтому эти очаровательные существа могут оказаться без дома.
Самый настоящий щенок волка
Его действительно можно принять за хищника
А вот и чехословацкий волчак
В нем больше 85% от серого волка
Владелец отдал этого красавца в приют, потому что он стал слишком огромным. Также в нем есть немного генов от хаски и немецкой овчарки.
Еще один волкособ, шерсть которого к зиме стала темнее
Как вам такой питомец
Его зовут Юки, и его взяли из приюта
Мама Фиби и ее малыш, в которых течет волчья кровь
Они тоже любят, чтобы им почесали животик
Волкособы и правда огромных размеров
Обитательница канадского заповедника Yamnuska Wolfdog Sanctuary
Изменения за полгода
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Море, рядом устье Суйфуна, охота ее кормит больше чем я. Ест дома только когда непогода.
А вот жителям регионов где происходит природная гибридизация вольных животных - вот там ЖОПА.
Помесь собаки с волком тварь редкостная, флажков не боится, отпугивающие вещества ей по боку, тяготеет к населёнке.
Природный гибрид мелкой получается, ибо кроет мелкую сучку кобель волк - отсюда идёт наглость.
Чем мельче хищник, тем более наглый и больше лезет к людям на прокорм...