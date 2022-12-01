12 собак-красавцев, у которых в родственниках есть волки

Но все же есть собаки, в близких предках которых действительно есть волки. Иногда так случается, что хищники распознают собак как своих сородичей, и у них появляются детеныши. Помимо того, над созданием гибрида работают селекционеры, скрещивая эти близкие, но такие разные виды. Работы эти весьма успешны: именно так появились многие волкособы. Среди намеренно выведенных питомцев — чехословацкий влчак, также над такой помесью работали в СССР. Но особенно популярны такие питомцы в Северной Америке. В Канаде даже есть приют, где живут волкособы. На самом деле это большая проблема: люди, заводя такое животное, не всегда могут с ним справиться, поэтому эти очаровательные существа могут оказаться без дома.

Самый настоящий щенок волка