Долой клетки: авиакомпания Bark Airline дарит питомцам первоклассные условия полёта

Примерно в 30% семей есть собаки, а более чем в 50% - вообще домашние животные. Путешествия - важная часть жизни, поэтому питомцев либо оставляют под присмотром, либо берут с собой. Однако перелёты могут быть изматывающими как для собаки, так и для человека. Больно представить, какой ужас испытывает любимец в багажном отделении самолёта. Компания BARK Air представила первые рейсы, где вместо стресса собаку ожидает комфорт, закуски, спа и многое другое.
Вице-президент Bark по бренд-маркетингу Дэйв Стэнгл сказал: "Конечно, некоторые авиакомпании пускают собак в салон. Но для Bark Air собаки - королевские особы".
Пассажиры занимают свои места, и начинается настоящее веселье, полное лакомств, игрушек, спа-процедур
Источник: — переведено специально для fishki.net
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