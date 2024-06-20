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Долой клетки: авиакомпания Bark Airline дарит питомцам первоклассные условия полёта

Долой клетки: авиакомпания Bark Airline дарит питомцам первоклассные условия полёта

Автор:
20 июня 2024 16:02
Сообщество : Животные
Метки: Bark Airline   Питомец   авиалиния   животные   рейс   собака   
926
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Примерно в 30% семей есть собаки, а более чем в 50% - вообще домашние животные. Путешествия - важная часть жизни, поэтому питомцев либо оставляют под присмотром, либо берут с собой. Однако перелёты могут быть изматывающими как для собаки, так и для человека. Больно представить, какой ужас испытывает любимец в багажном отделении самолёта. Компания BARK Air представила первые рейсы, где вместо стресса собаку ожидает комфорт, закуски, спа и многое другое.

Вице-президент Bark по бренд-маркетингу Дэйв Стэнгл сказал: "Конечно, некоторые авиакомпании пускают собак в салон. Но для Bark Air собаки - королевские особы".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Bark Airline   Питомец   авиалиния   животные   рейс   собака   
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6  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Такое надо показывать жителям африки, где ежегодно от голода умирают миллионы людей.
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28k
Андрей 43 минуты назад
Любой каприз за ваши деньги - капитализмус
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348
Влад Час назад
Ну,просто аренда джета. Богатые и раньше так животных возили. И не только собак,но и лошадей.
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11k
Garpia121 Час назад
Сладкое конечно собакам излишне. Но вот почему я за свою крошечную собачку должна платить почти как за человеческий билет, при этом даже не могу ее просто держать на руках (категорически запрещают открывать переноску), не могу заранее забронировать выбрать место, мне не понятно. А уж про багажные отделения, где умирают собаки, и говорить не стоит. Почему пьяных дебоширов и орущих детей пускают, а тут относятся как к второму сорту. Отношение к старикам и животным, говорит о здоровье общества.
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32k
Serg2001 2 часа назад
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
где Гретка Тумберг затерялась..или..ЭТО ДРУГОЕ-понимать надо..
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3048 постов (2875 в горячем)

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