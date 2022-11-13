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14 забавных случаев, которые могли произойти только в кабинете ветеринара

14 забавных случаев, которые могли произойти только в кабинете ветеринара

Автор:
13 ноября 2022 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Питомец   врач   животные   кабинет   милота   фото   
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Милые фото о том, что значит работа ветеринара.

Посмотрите на самые веселые моменты, которые могли произойти только в ветеринарных клиниках. Сразу предупреждаем, что эти снимки могут заставить вас пожалеть о выборе профессии.


Как делают рентген пернатым

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Собака немного перенервничала на приеме у доктора

Этот пес пришел со своей любимой игрушкой, которая помогает ему не волноваться в кабинете

Иногда ветеринары играют со щенками

Лебедь обнимает человека, который спас ему жизнь

Этого кота подобрали на улице несколько недель назад, и теперь он помогает успокаивать абсолютно всех пациентов

Кстати, успокаивают не только коты: этот ветеринар приходит со своей собакой, которая поддерживает больных

Как послушать сердце, если ты весишь всего несколько граммов

Самый маленький осмотр

В ветеринарном кабинете коту надели рубашку, и он отказался ее снимать

Когда ветеринар сделал сапожки твоему коту

Пациент с сердечком на носу

Это очень ответственная работа

Попытка спрятаться от доктора

Источник:

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Метки: Ветеринар   Питомец   врач   животные   кабинет   милота   фото   
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1  комментарий
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Григорий 41 минуту назад
как маленькие дети, не знаю что там, но страшнооо))
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