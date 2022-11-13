14 забавных случаев, которые могли произойти только в кабинете ветеринара

317
15
Милые фото о том, что значит работа ветеринара.
Посмотрите на самые веселые моменты, которые могли произойти только в ветеринарных клиниках. Сразу предупреждаем, что эти снимки могут заставить вас пожалеть о выборе профессии.
Как делают рентген пернатым
×
×
Собака немного перенервничала на приеме у доктора
Этот пес пришел со своей любимой игрушкой, которая помогает ему не волноваться в кабинете
Иногда ветеринары играют со щенками
Лебедь обнимает человека, который спас ему жизнь
Этого кота подобрали на улице несколько недель назад, и теперь он помогает успокаивать абсолютно всех пациентов
Кстати, успокаивают не только коты: этот ветеринар приходит со своей собакой, которая поддерживает больных
Как послушать сердце, если ты весишь всего несколько граммов
Самый маленький осмотр
В ветеринарном кабинете коту надели рубашку, и он отказался ее снимать
Когда ветеринар сделал сапожки твоему коту
Пациент с сердечком на носу
Это очень ответственная работа
Попытка спрятаться от доктора
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 фотографий забавных белок
- 15 людей, которые когда-то сказали: «Никаких животных в доме»
- 18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них
- Смешные фото собак, которые пытались быть хорошими
- 15 домашних питомцев, которые доказали, что умеют показывать свои эмоции не хуже человека
Новости партнёров
реклама