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22 неизвестных факта о фильме «Мумия», в котором Древний Египет перевернули с ног на голову

22 неизвестных факта о фильме «Мумия», в котором Древний Египет перевернули с ног на голову

Автор:
26 февраля 2024 11:42
Сообщество : Кино
Метки: актеры   древний египет   кино   мумия   роль   съемка   факты   фильм   
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А вы знаете, что феноменальный успех "Мумии" в кинопрокате был огромной неожиданностью для авторов? Фильм собрал в пять раз больше денег, чем на него потратили!

1. Сразу хочется задать риторический вопрос: к чему относится название фильма? Ведь Имхотеп в строгом смысле не был мумифицирован. В новеллизации картины, изданной практически одновременно с премьерой «Мумии», раскрываются подробности проклятия Хом-Дай. Имхотепа обрекли на вечные страдания, заточив в саркофаг со скарабеями, с которыми случился порочный симбиоз: они глодали его, а он – их. Таким образом, обе стороны получали «заряд бодрости» для вечной жизни вечных мук в саркофаге.


2. «Мумия» - ремейк одноимённой картины 1932 года, снятой Карлом Фройндом. Точнее, не её самой, а её продолжения «Рука Мумии» (1940). Любопытно, что более ранний ремейк, снятый Теренсом Фишером в 1959 г. также имеет мало отношения к фильму 1932 г., а обыгрывает сюжетную линию «Гробницы мумии» (1942). В общем, в мире мумий всё очень запутанно :)


3. Идея «Мумии-1999» родилась в недрах Universal Pictures ещё в конце 80-х. Картину планировалось сделать низкобюджетным ужастиком с перспективой выдоить из него франшизу. По воспоминаниям одного из сценаристов, киностудия желала повеселить зрителя кровищей и мясом в настоящем времени (в смысле в конце 90-х) в стиле Терминатора: мумию воскрешают в некой научно-исследовательской лаборатории и она начинает искать Сару Коннор крушить направо и налево. Однако проект попал в «производственный ад»: сценарий много раз переписывался, режиссёры менялись как перчатки, сама Universal трещала по швам и её было не до этого. Оттуда фильм вытащил Стивен Соммерс: будучи большим поклонником «Мумии-1932» и её продолжений, он смог не только всё собрать и организовать, но и пробить внушительный бюджет.

4. Кто читает закадровый текст в начале фильма? Меджай Ардет Бей. Сначала предполагалось вложить слова в уста Имхотепа, но режиссёр Стивен Соммерс вовремя одумался: владение английским для египетского жреца из 13 в.до.н.э. (который, к тому же, в фильме говорит только на древнеегипетском) лишь добавит хохота в рядах охотников за киноляпами. Да и говорить-то Имхотепу особо нечем.

4.1. Израильский актёр Одед Фер в роли Ардета Бея дебютировал на большом экране.

5. Ардет Бей (Ardeth Bay) – анаграмма Death By Ra («смерть от Ра»).

5.1. Меджаи – историческая «порода» военизированных формирований в Древнем Египте, но её упоминания теряются во время XX династии и они никоим образом не были телохранителями фараона.

6. Никакого Каира и вообще Египта в кадрах нет. «Египетская» натура снималась в Марокко.

7. $15 млн из 80-миллионного бюджета фильма (см.п.22) ушли специалистам по компьютерным спецэффектам (в основном Industrial Light & Magic Джорджа Лукаса).

8. Эта сцена чуть было не закончилась катастрофой: Брендан Фрэйзер потерял сознание и его пришлось откачивать в реанимации. А ведь могли и без «Кита» остаться…

9. Хрипы мумий – продукт звукооператорского волшебства над рычанием тигра и медведя.

10. Египтяне использовали при мумификации только 4 канопы. При этом сердце оставалось в теле мумии, поскольку содержало душу. Книга мёртвых вовсе не была книгой в нынешнем понимании: чаще всего это были свитки папируса или фрески. И, конечно, «книга» не использовалась для воскрешения мёртвых: наоборот, она должна была помочь усопшим сориентироваться в другом мире.

11. Имя Эвелин Карнахан уж очень напоминает имя леди Эвелин Карнарвон, которая в ноябре 1922 г. одной из первых вошла в гробницу и погребальную камеру Тутанхамона. Кстати, насчёт проклятий: Эвелин Карнарвон умерла в возрасте 79 лет.

12. Татуировка на лбу Ардета – древнеегипетский иероглиф, означающий «мир мёртвых», а на щеках – «истина».

13. Сцену библиотечного вандализма :) сняли за один дубль.

14. В этом эпизоде обошлись без спецэффектов: просто Джон Ханна (Джонатан) приподнимался на пустом ящике из-под яблок :) Обратите внимание, как актёр перебирает руками по стене.

15. Оба раза Анк-су-намун (Патрисия Веласкес) умирает от колющей раны в живот и оба раза эта сцена показывается с помощью теней.

16. Рик прощается с Бени (Кевин О’Коннор) три раза.

17. Американские товарищи прикалываются над мумией Имхотепа: «если его хорошенько высушить, то можно продать вместо хвороста». Грабители пирамид действительно использовали мумии для костров и факелов.

18. В фильме множество намёков на будущую судьбу героев и предстоящие события. Например, начальник тюрьмы Хасан (Омид Джалили) говорит, что ненавидит жуков; Бёрнс (Тук Уоткинс), протирая очки на теплоходе, говорит, что без них он не увидит свои карты. А Эвелин просто всё разрушает: сначала библиотеку, а потом Хамунаптру.

19. Одним из кандидатов на роль Рика О’Коннелла был Том Круз. История умалчивает причину, по которой стороны не договорились. Однако в 2017 г. актёр всё же сыграл в новом ремейке «Мумии». Отвратное зрелище, скажу вам. Не тратьте свою жизнь на него.

20. Арнольд Вослу (Имхотеп) из Южной Африки, в 1988 г. получил американское гражданство.

21. Порт Гизы снимали на Чатемской верфи в графстве Кент.

22. Бюджет - $80 млн, кассовые сборы - $416 млн. По воспоминаниям Соммерса, на следующее утро после премьеры ему позвонили из Universal и предложили снимать сиквел.

22.1. Гонорар Фрэйзера составил $4 млн. За сиквел «Мумия возвращается» (2001) он получил уже $12,5 млн.

20 января 2023 г. Брендан Фрэйзер неожиданно появился в облачении Рика на сцене лондонского кинотеатра перед фанатским просмотром «Мумии». Рекламировал «Кита» :)

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Метки: актеры   древний египет   кино   мумия   роль   съемка   факты   фильм   
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6  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
Все, Египет стоит на ушах. Дальше че, кунг-фу панда не владеет кунг-фу?
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34k
Ego sum qui sum 8 минут назад
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59k
turyst Час назад
Так, некоторая ремарка.

Ящик из под яблок, это не ящик из под яблок.


Традиционное названия из самого начала кинематографа.

Теперь это специальные крепкие ящики из фанеры.
Используются как подставки, но иногда, и как место хранения (те, что побольше).
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21k
Luc72 3 часа назад
"на роль Рика О’Коннелла был Том Круз. История умалчивает причину, по которой стороны не договорились. Однако в 2017 г. "
Просто в этом фильме никуда не надо быстро бежать пол фильма непрерывно. Если бы было, куда бежать, то подошел бы идеально
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5k
r.a.t. 3 часа назад
Рёв мумии озвучил Бликса Баргельд, лидер немецкой группы Einsturzende Neubauten

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Alorous

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