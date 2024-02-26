22 неизвестных факта о фильме «Мумия», в котором Древний Египет перевернули с ног на голову

А вы знаете, что феноменальный успех "Мумии" в кинопрокате был огромной неожиданностью для авторов? Фильм собрал в пять раз больше денег, чем на него потратили!
1. Сразу хочется задать риторический вопрос: к чему относится название фильма? Ведь Имхотеп в строгом смысле не был мумифицирован. В новеллизации картины, изданной практически одновременно с премьерой «Мумии», раскрываются подробности проклятия Хом-Дай. Имхотепа обрекли на вечные страдания, заточив в саркофаг со скарабеями, с которыми случился порочный симбиоз: они глодали его, а он – их. Таким образом, обе стороны получали «заряд бодрости» для
вечной жизни вечных мук в саркофаге.
2. «Мумия» - ремейк одноимённой картины 1932 года, снятой Карлом Фройндом. Точнее, не её самой, а её продолжения «Рука Мумии» (1940). Любопытно, что более ранний ремейк, снятый Теренсом Фишером в 1959 г. также имеет мало отношения к фильму 1932 г., а обыгрывает сюжетную линию «Гробницы мумии» (1942). В общем, в мире мумий всё очень запутанно :)
3. Идея «Мумии-1999» родилась в недрах Universal Pictures ещё в конце 80-х. Картину планировалось сделать низкобюджетным ужастиком с перспективой выдоить из него франшизу. По воспоминаниям одного из сценаристов, киностудия желала повеселить зрителя кровищей и мясом в настоящем времени (в смысле в конце 90-х) в стиле Терминатора: мумию воскрешают в некой научно-исследовательской лаборатории и она начинает
искать Сару Коннор крушить направо и налево. Однако проект попал в «производственный ад»: сценарий много раз переписывался, режиссёры менялись как перчатки, сама Universal трещала по швам и её было не до этого. Оттуда фильм вытащил Стивен Соммерс: будучи большим поклонником «Мумии-1932» и её продолжений, он смог не только всё собрать и организовать, но и пробить внушительный бюджет.
4. Кто читает закадровый текст в начале фильма? Меджай Ардет Бей. Сначала предполагалось вложить слова в уста Имхотепа, но режиссёр Стивен Соммерс вовремя одумался: владение английским для египетского жреца из 13 в.до.н.э. (который, к тому же, в фильме говорит только на древнеегипетском) лишь добавит хохота в рядах охотников за киноляпами. Да и говорить-то Имхотепу особо нечем.
4.1. Израильский актёр Одед Фер в роли Ардета Бея дебютировал на большом экране.
5. Ардет Бей (Ardeth Bay) – анаграмма Death By Ra («смерть от Ра»).
5.1. Меджаи – историческая «порода» военизированных формирований в Древнем Египте, но её упоминания теряются во время XX династии и они никоим образом не были телохранителями фараона.
6. Никакого Каира и вообще Египта в кадрах нет. «Египетская» натура снималась в Марокко.
7. $15 млн из 80-миллионного бюджета фильма (см.п.22) ушли специалистам по компьютерным спецэффектам (в основном Industrial Light & Magic Джорджа Лукаса).
8. Эта сцена чуть было не закончилась катастрофой: Брендан Фрэйзер потерял сознание и его пришлось откачивать в реанимации. А ведь могли и без «Кита» остаться…
9. Хрипы мумий – продукт звукооператорского волшебства над рычанием тигра и медведя.
10. Египтяне использовали при мумификации только 4 канопы. При этом сердце оставалось в теле мумии, поскольку содержало душу. Книга мёртвых вовсе не была книгой в нынешнем понимании: чаще всего это были свитки папируса или фрески. И, конечно, «книга» не использовалась для воскрешения мёртвых: наоборот, она должна была помочь усопшим сориентироваться в другом мире.
11. Имя Эвелин Карнахан уж очень напоминает имя леди Эвелин Карнарвон, которая в ноябре 1922 г. одной из первых вошла в гробницу и погребальную камеру Тутанхамона. Кстати, насчёт проклятий: Эвелин Карнарвон умерла в возрасте 79 лет.
12. Татуировка на лбу Ардета – древнеегипетский иероглиф, означающий «мир мёртвых», а на щеках – «истина».
13. Сцену библиотечного вандализма :) сняли за один дубль.
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14. В этом эпизоде обошлись без спецэффектов: просто Джон Ханна (Джонатан) приподнимался на пустом ящике из-под яблок :) Обратите внимание, как актёр перебирает руками по стене.
15. Оба раза Анк-су-намун (Патрисия Веласкес) умирает от колющей раны в живот и оба раза эта сцена показывается с помощью теней.
16. Рик прощается с Бени (Кевин О’Коннор) три раза.
17. Американские товарищи прикалываются над мумией Имхотепа: «если его хорошенько высушить, то можно продать вместо хвороста». Грабители пирамид действительно использовали мумии для костров и факелов.
18. В фильме множество намёков на будущую судьбу героев и предстоящие события. Например, начальник тюрьмы Хасан (Омид Джалили) говорит, что ненавидит жуков; Бёрнс (Тук Уоткинс), протирая очки на теплоходе, говорит, что без них он не увидит свои карты. А Эвелин просто всё разрушает: сначала библиотеку, а потом Хамунаптру.
19. Одним из кандидатов на роль Рика О’Коннелла был Том Круз. История умалчивает причину, по которой стороны не договорились. Однако в 2017 г. актёр всё же сыграл в новом ремейке «Мумии». Отвратное зрелище, скажу вам. Не тратьте свою жизнь на него.
20. Арнольд Вослу (Имхотеп) из Южной Африки, в 1988 г. получил американское гражданство.
21. Порт Гизы снимали на Чатемской верфи в графстве Кент.
22. Бюджет - $80 млн, кассовые сборы - $416 млн. По воспоминаниям Соммерса, на следующее утро после премьеры ему позвонили из Universal и предложили снимать сиквел.
22.1. Гонорар Фрэйзера составил $4 млн. За сиквел «Мумия возвращается» (2001) он получил уже $12,5 млн.
20 января 2023 г. Брендан Фрэйзер неожиданно появился в облачении Рика на сцене лондонского кинотеатра перед фанатским просмотром «Мумии». Рекламировал «Кита» :)
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Ящик из под яблок, это не ящик из под яблок.
Традиционное названия из самого начала кинематографа.
Теперь это специальные крепкие ящики из фанеры.
Используются как подставки, но иногда, и как место хранения (те, что побольше).
Просто в этом фильме никуда не надо быстро бежать пол фильма непрерывно. Если бы было, куда бежать, то подошел бы идеально