22 неизвестных факта о фильме «Мумия», в котором Древний Египет перевернули с ног на голову

2. «Мумия» - ремейк одноимённой картины 1932 года, снятой Карлом Фройндом. Точнее, не её самой, а её продолжения «Рука Мумии» (1940). Любопытно, что более ранний ремейк, снятый Теренсом Фишером в 1959 г. также имеет мало отношения к фильму 1932 г., а обыгрывает сюжетную линию «Гробницы мумии» (1942). В общем, в мире мумий всё очень запутанно :)

3. Идея «Мумии-1999» родилась в недрах Universal Pictures ещё в конце 80-х. Картину планировалось сделать низкобюджетным ужастиком с перспективой выдоить из него франшизу. По воспоминаниям одного из сценаристов, киностудия желала повеселить зрителя кровищей и мясом в настоящем времени (в смысле в конце 90-х) в стиле Терминатора: мумию воскрешают в некой научно-исследовательской лаборатории и она начинает искать Сару Коннор крушить направо и налево. Однако проект попал в «производственный ад»: сценарий много раз переписывался, режиссёры менялись как перчатки, сама Universal трещала по швам и её было не до этого. Оттуда фильм вытащил Стивен Соммерс: будучи большим поклонником «Мумии-1932» и её продолжений, он смог не только всё собрать и организовать, но и пробить внушительный бюджет.