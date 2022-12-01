Как русский математик парижских кутюрье кроить учил

Всё изменилось в конце XIX века. Живший в то время русский математик Пафнутий Львович Чебышев занимался наукой, которая называется «дифференциальная геометрия». Именно эта наука позволила создать точные методы для построения выкроек.

В 1878 году Чебышев выступил с докладом, который так и назвал – «О кройке одежды». Для решения задачи он придумал новый класс математических объектов — «чебышевские сети». Чебышевская сеть позволяет построить кривые, по которым ткань разрезается на плоские куски так, чтобы после сшивания получилась элегантная и удобная одежда «по фигуре».

Чтобы познакомить портных с новой методикой, Чебышев решил прочитать свой доклад в Париже — столице мировой моды. На доклад пришли многие именитые модельеры и просто любопытные парижские модницы — не каждый день из России приезжает профессор математики, который собирается рассказывать о том, как шить одежду!