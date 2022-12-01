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Как русский математик парижских кутюрье кроить учил

Как русский математик парижских кутюрье кроить учил

Автор:
01 декабря 2022 09:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Пафнутий Львович Чебышев   интересно   история   кутюрье   математик   факты   фото   
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Взгляните на любой кусок ткани. Одно из самых важных его свойств – он плоский. Но тело человека – не плоская фигура. Оно имеет сложную форму, и покрыть его плоским куском ткани без складок не получится.

Каждый предмет одежды приходится сшивать из нескольких кусков, каждый из которых обладает сложной формой. Чертежи для таких кусков называются выкройками.

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Вплоть до конца 19 века выкройки делались «на глазок». Одежду шили не «по фигуре», а «по размеру» и получалась складчатой, мешковатой. Работа портного, умеющего шить «по фигуре» была была настоящим искусством, считалась вершиной мастерства и стоила безумно дорого!

Например: в XIV веке резчик по дереву в Англии зарабатывал 3 пенса в день. А модное платье того времени стоило от 10 фунтов (1 фунт стерлингов = 240 пенсов), то есть 800 дней работы. Для сравнения: простая «бесформенная» льняная рубашка стоила всего 8 пенсов. Почему такая разница? Дело в выкройке.

Или давайте вспомним гоголевскую повесть «Шинель». Акакий Акакиевич получал жалования 30 рублей в месяц, а за новую шинель портной (знакомый!) запросил 80.

Всё изменилось в конце XIX века. Живший в то время русский математик Пафнутий Львович Чебышев занимался наукой, которая называется «дифференциальная геометрия». Именно эта наука позволила создать точные методы для построения выкроек.

В 1878 году Чебышев выступил с докладом, который так и назвал – «О кройке одежды». Для решения задачи он придумал новый класс математических объектов — «чебышевские сети». Чебышевская сеть позволяет построить кривые, по которым ткань разрезается на плоские куски так, чтобы после сшивания получилась элегантная и удобная одежда «по фигуре».

Чтобы познакомить портных с новой методикой, Чебышев решил прочитать свой доклад в Париже — столице мировой моды. На доклад пришли многие именитые модельеры и просто любопытные парижские модницы — не каждый день из России приезжает профессор математики, который собирается рассказывать о том, как шить одежду!


Пафнутий Львович достал кусок мела, и начал свой доклад фразой, которая осталась в истории навсегда: «Для простоты, дамы и господа, предположим, что человеческое тело — шар!».

И показал вытаращившим глаза от удивления модельерам, как с помощью математических формул начертить выкройку, по которой можно из двух одинаковых плоских кусков ткани сшить чехол, без единой складочки натягивающийся на мяч или глобус заданных размеров.

Источник:

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Метки: Пафнутий Львович Чебышев   интересно   история   кутюрье   математик   факты   фото   
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Сергей Час назад
А как сову нарисовать?
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Света Полчаса назад
Какой то обгрызенный пост. Вообще и тема и история очень интресная. Я об этом даже не слышала. Но вот окончание... Ну показал он как на шар ткань правильно шить. И дальше? Что было дальше?! Как отреагировали после лекций? Благодарили, ругали, внедряли? Что было с учёным именно в этой теме? Корче пост-огрызок.
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