Кто этот смельчак?

«Лилия» ошибочно изображена как трехпалубный корабль, хотя он был всего лишь двухпалубным. «Камберленд» действительно был трехпалубным кораблем, с длиной корпуса 47,5 м, шириной 12,8 м, и полной осадкой в 5,5 м. Чтобы вы не гадали, где герой нашего повествования, я его сразу отметил кружком. Вот он, прыгает с высокой кормы «Камберленда», метров 15, не меньше), а рядом с ним падает и кормовой флаг вражеского корабля.

История подвига этого человека рассказана во многих произведениях, например, в « Истории Дюге-Труэна» Феликса де Бона:

«Бушприт англичанина, разорвав ванты Лилии, сделав практически невозможным общий абордаж. Однако, несколько бесстрашных мужчин добрались до его палубы в одиночку. Первым, кто прыгнул на палубу «Камберленда», был старшина Онорат Тоскана (contre-maître Honorat Toscan). Он тотчас же рванулся к кормовому флагу, чтобы его спустить. И вот, когда старшина резал ножом фал, он увидел, что четверо английских морских пехотинцев вдруг выпрыгнули как, черти из табакерки, и бросились на него с поднятыми тесаками.

В момент неминуемой опасности у храброго старшины хватило присутствия духа выбросить английский флаг в море, а затем броситься в воду и самому. Он смог поймать флаг в воде, и забраться в шлюпку, которую буксировал «Камберленд». Затем смельчак Тоскан перерезал линь и, используя парус, который он обнаружил на этой шлюпке, уйти подальше от опасности и подобраться поближе к подветренному борту «Ахилла», где его и побрали…

Беспримерный подвиг Онората Тоскана не был забыт, и Дюге-Труэн доложил о нем в своем рапорте в Морское министрество. Этот флаг, так славно похищенный бесстрашным матросом с английского корабля, был доставлен в Собор Парижской Богоматери, и Людовик XIV, который в принципе не интересовался подвигами своих ничтожнейших подданных, и никогда не выражал своего удовлетворения како-йлибо милостью по таким поводам, приказал повысить Онората Тоскана до боцмана, а также наградил его золотой медалью.

Эта медаль имела своим эпиграфом Virtuti nauticae praemia data (награда за морское мужество) и представляла короля в образе Нептуна, сидящего с трезубцем в руке на носу корабля, идущего посреди моря и дарующего медаль матросу в старинном костюме, который получает ее на коленях...

Пять лет спустя, в 1712 году, этот же Онорет Тоскан, уже боцман на судне «Кастль» под командованием шевалье де Фужере, попал в плен в Южных морях. Английская команда, уведомленная, что именно этот храбрый моряк совершил беспримерный ратный подвиг, о котором я рассказал выше, подвергла его тысяче недостойных обращений».