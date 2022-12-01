FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1637 постов • 316 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Кто этот смельчак?

Кто этот смельчак?

Автор:
01 декабря 2022 10:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Смельчак   интересно   история   удивительно   факты   фото   
659
3

Помните в старой компьютерной игрушке QuakeWorld был такой режим «захват флага» с вражеской базы. Нечто подобное провернул один отважный француз в морском бою при Мысе Лизард 21 октября 1707 года. В тот день французская эскадра из двенадцати кораблей под командой адмиралов де Форбена и Дюге-Труэна застала врасплох важный английский конвой из ста судов, направлявшийся в Лиссабон.

Все пять военных кораблей эскорта под командованием коммодора Ричарда Эдвардса, были принуждены спустить свои флаги, как и еще 15 торговых судов, а остальной конвой был рассеян.

В ходе сражения корабль Дюге-Труэна, 72-пушечный «le Lys » (фр.Лилия)атаковал 80-пушечный английский флагман «HMS Cumberland», который он захватил при помощи фрегата «Gloire» (фр. Слава) под командой капитана де ла Джайе.

×
×

Именно этот фрагмент боя изобразил в 1827 году на своем полотне художник Луи-Филипп Крепен. На картине слева корма «Лилии», а справа «Камберленда». Два корабля сошлись борт в борт и обстреливают друг друга, когда в поединок вмешивается «Слава», чью носовую фигуру можно увидеть на самом левом краю полотна.

«Лилия» ошибочно изображена как трехпалубный корабль, хотя он был всего лишь двухпалубным. «Камберленд» действительно был трехпалубным кораблем, с длиной корпуса 47,5 м, шириной 12,8 м, и полной осадкой в 5,5 м. Чтобы вы не гадали, где герой нашего повествования, я его сразу отметил кружком. Вот он, прыгает с высокой кормы «Камберленда», метров 15, не меньше), а рядом с ним падает и кормовой флаг вражеского корабля.

История подвига этого человека рассказана во многих произведениях, например, в « Истории Дюге-Труэна» Феликса де Бона:

«Бушприт англичанина, разорвав ванты Лилии, сделав практически невозможным общий абордаж. Однако, несколько бесстрашных мужчин добрались до его палубы в одиночку. Первым, кто прыгнул на палубу «Камберленда», был старшина Онорат Тоскана (contre-maître Honorat Toscan). Он тотчас же рванулся к кормовому флагу, чтобы его спустить. И вот, когда старшина резал ножом фал, он увидел, что четверо английских морских пехотинцев вдруг выпрыгнули как, черти из табакерки, и бросились на него с поднятыми тесаками.

В момент неминуемой опасности у храброго старшины хватило присутствия духа выбросить английский флаг в море, а затем броситься в воду и самому. Он смог поймать флаг в воде, и забраться в шлюпку, которую буксировал «Камберленд». Затем смельчак Тоскан перерезал линь и, используя парус, который он обнаружил на этой шлюпке, уйти подальше от опасности и подобраться поближе к подветренному борту «Ахилла», где его и побрали…

Беспримерный подвиг Онората Тоскана не был забыт, и Дюге-Труэн доложил о нем в своем рапорте в Морское министрество. Этот флаг, так славно похищенный бесстрашным матросом с английского корабля, был доставлен в Собор Парижской Богоматери, и Людовик XIV, который в принципе не интересовался подвигами своих ничтожнейших подданных, и никогда не выражал своего удовлетворения како-йлибо милостью по таким поводам, приказал повысить Онората Тоскана до боцмана, а также наградил его золотой медалью.

Эта медаль имела своим эпиграфом Virtuti nauticae praemia data (награда за морское мужество) и представляла короля в образе Нептуна, сидящего с трезубцем в руке на носу корабля, идущего посреди моря и дарующего медаль матросу в старинном костюме, который получает ее на коленях...

Пять лет спустя, в 1712 году, этот же Онорет Тоскан, уже боцман на судне «Кастль» под командованием шевалье де Фужере, попал в плен в Южных морях. Английская команда, уведомленная, что именно этот храбрый моряк совершил беспримерный ратный подвиг, о котором я рассказал выше, подвергла его тысяче недостойных обращений».

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Смельчак   интересно   история   удивительно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
519
Лютый вам Бетховен Час назад
своего удовлетворения како-йлибо милостью
===========
Это ближе к концу повествования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
15k
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

482515



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой
В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их...
Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками
Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками
Набирающие популярность в сообществах
Американские дома не из бумаги... Они из картона
Американские дома не из бумаги... Они из картона
И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами
И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы...
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Внутренняя сила пельменя

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#интересное#дтп#в мире#позитив#Ynews#кино#автомир#Китай
#фото#история#животные#забавно#Еда#Приколы#аварии#улыбнуло#Разное#познавательно
#интересно#факты#картинки#люди#новости#Прошлое#автомобили#авто аварии#подборка#собака
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Первый человек, который заметил айсберг Первый человек, который заметил айсберг Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны Зачем два бельгийца придумали «бумажный интернет» и стали отвечать на любые вопросы Зачем два бельгийца придумали «бумажный интернет» и стали отвечать на любые вопросы Пушистый скромняга с дурной репутацией. 5 фактов о пауках-птицеедах Пушистый скромняга с дурной репутацией. 5 фактов о пауках-птицеедах Как "незнакомка из Сены" стала самой целуемой женщиной в мире? Как "незнакомка из Сены" стала самой целуемой женщиной в мире?

На что жалуетесь?

Вернуться