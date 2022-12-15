Жил-был у бабушки серенький козлик. Необычная история детской песенки

Эту песенку в России знают все. Выражение «рожки да ножки» прочно вошло в память языка, стало элементом национального культурного кода. Однако вот вопрос: а откуда она взялась? Можем ли мы это установить? Оказывается, можем.
Начнём с музыки. Мелодия «Серенького козлика» – явно танец, считается на «раз-два-три, раз-два-три», очень похоже на вальс, только какой-то «прыгающий». Может быть, народный, старинный? Отличное предположение – это действительно старинный народный танец с трёхдольным размером, только не австрийский вальс, а польская мазурка!
В 1864 году итальянский композитор Цезарь Пуни поставил в Петербурге балет «Конёк-Горбунок, или Царь-Девица». В последнем акте балета танцоры исполняли дивертисмент – танцы двадцати двух народностей, населявших Российскую Империю. Польша в те годы входила в состав России, так что польский танец в этом дивертисменте есть. Это именно мазурка, и, услышав её мелодию, вы от удивления подпрыгнете – потому что это... тот самый «Серенький козлик», только в исполнении большого симфонического оркестра!
Сейчас для нас с вами мелодия «козлика» не имеет никакой национальной окраски – но русского человека середины XIX века она мгновенно переносила в Польшу (в точности как сейчас лезгинка моментально и безошибочно отправляет нас в сторону Кавказских гор).
Теперь текст.
Впервые в русской литературе текст этой песенки встречается в пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1850 год). Её поёт доктор Шпигельский (заметим, польская фамилия!) Лизавете Богдановне:
Шпигельский. Если вам непременно хочется знать мое мнение насчет Натальи Петровны, Веры Александровны, господина Беляева и вообще здешних жителей, слушайте же, я вам спою песенку. У меня голос прескверный, да вы не взыщите.
Лизавета Богдановна (с удивлением). Песенку!
Шпигельский. Слушайте! Первый куплет:
Жил-был у бабушки серенький козлик,
Жил-был у бабушки серенький козлик,
Фить как! вот как! серенький козлик!
Фить как! вот как! серенький козлик!
Доктор Шпигельский и Лизавета Богдановна в постановке "Месяца в деревне" театром Вахтангова
Ну, а теперь просто факт.
То, что песенка эта изначально польская, – не догадка и не гипотеза: один из вариантов текста песенки сохранился в найденном в Санкт-Петербурге рукописном сборнике начала XVIII века «Старинные польские песни». В 1913 году этот сборник был переиздан под названием «Dawne pieśni polskie. Pokłosie z rękopisów petersburskich» («Давне пещни польске. Поклосье з ренкописуф петерсбурских» – «Старинные польские песни. Подборка из петербургских рукописей»).
Первая строчка "Козлика" из "Петербургской рукописи"
Там мы можем найти и оригинальные ноты песенки (кстати говоря, они ну очень не похожи на ту мелодию, которая известна нам, но чего вы хотите – 300 лет прошло!), и польский оригинал текста:
Była babusia domu bogatego,
Miała koziołka barzo rogatego.
Fiu tak, pfleik tak, barzo rogatego...
И так далее. (Слово «бардзо» («очень») пишется именно как «barzo», а не «bardzo», – это орфография польского языка начала XVIII века.) Попробуем перевести...
Перевод:
Жила бабушка из богатого дома,
Был у неё козлик с большими рогами.
Фиу так, пфлейк так, с большими рогами...
Тот козлик был очень толстый
Съел у бабуси тысячу кочанов капусты|
Взяла бабуся прочную дубовую палку
Прогнала козлика в ближнюю дубраву
Бегает бабуся по дорогам,
А найти не может, остались только рога
От того сильно она раcстроилась,
Что так печально потеряла козлика
Тогда позвала к себе дорогих гостей
Прийти на поминки со всей округи
В одном роге пива наварила
А во второй мёду нацедила
Пейте, ешьте, мои дорогие гости,
Да за козлика просите Господа Бога
Пусть за него злые волки просят,
Которые по лесам шкуру его носят
Вот и случилось и бабули две беды
Козла испугала, гостей разозлила.
Как видим, в оригинале взаимоотношения бабушки с козликом совсем не такие идиллические, как в русском варианте...
Почему и каким образом эта польская песенка в середине XIX века попала в коренную Россию и стала там популярной?
Точного ответа никто не знает, однако у исследователей есть веские основания предполагать, что это связано... с политикой! В 1830 году в Польше началось восстание против российского владычества. Было оно долгим, кровавым, и закончилась полным поражением. Польша, до этого имевшая автономию, была превращена в обычную российскую провинцию, многие участники восстания и сочувствующие им были арестованы и сосланы в Россию – кто в Астрахань, кто в Оренбург, кто на Кавказ, а большинство в Сибирь. В результате сформировалась весьма многочисленная польская община – причем в большинстве ссыльные поляки были людьми образованными, интеллигентными. Это были студенты, преподаватели, писатели, врачи, армейские офицеры. Их охотно брали на работу в качестве домашних учителей и воспитателей. Вполне, вероятно, что именно от польских ссыльных нехитрая песенка про козлика запомнилась сперва российским детям, а потом – и всем остальным.
Источник:
Антивеганский.
"Напали на козлика райские птички
(Вот как, вот, как райские птички)
Остались от козлика х#й да яички
(Вот как, вот, как х#й да яички)