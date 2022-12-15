Жил-был у бабушки серенький козлик. Необычная история детской песенки

Начнём с музыки. Мелодия «Серенького козлика» – явно танец, считается на «раз-два-три, раз-два-три», очень похоже на вальс, только какой-то «прыгающий». Может быть, народный, старинный? Отличное предположение – это действительно старинный народный танец с трёхдольным размером, только не австрийский вальс, а польская мазурка!

В 1864 году итальянский композитор Цезарь Пуни поставил в Петербурге балет «Конёк-Горбунок, или Царь-Девица». В последнем акте балета танцоры исполняли дивертисмент – танцы двадцати двух народностей, населявших Российскую Империю. Польша в те годы входила в состав России, так что польский танец в этом дивертисменте есть. Это именно мазурка, и, услышав её мелодию, вы от удивления подпрыгнете – потому что это... тот самый «Серенький козлик», только в исполнении большого симфонического оркестра!

Сейчас для нас с вами мелодия «козлика» не имеет никакой национальной окраски – но русского человека середины XIX века она мгновенно переносила в Польшу (в точности как сейчас лезгинка моментально и безошибочно отправляет нас в сторону Кавказских гор).

Теперь текст.

Впервые в русской литературе текст этой песенки встречается в пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1850 год). Её поёт доктор Шпигельский (заметим, польская фамилия!) Лизавете Богдановне:

Шпигельский. Если вам непременно хочется знать мое мнение насчет Натальи Петровны, Веры Александровны, господина Беляева и вообще здешних жителей, слушайте же, я вам спою песенку. У меня голос прескверный, да вы не взыщите.

Лизавета Богдановна (с удивлением). Песенку!

Шпигельский. Слушайте! Первый куплет:

Жил-был у бабушки серенький козлик,

Жил-был у бабушки серенький козлик,

Фить как! вот как! серенький козлик!

Фить как! вот как! серенький козлик!