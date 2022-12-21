Йольские парни: 13 Дедов Морозов из Исландии, которые когда-то были монстрами

Почему в Исландии дети боялись Дедов Морозов?
К детям Исландии приходит не один Дед Мороз, их целых тринадцать. Называют «дедушек» Йоласвейнарами, или попросту Йольскими Парнями. Они по очереди навещают ребят в течение 13 дней перед Рождеством, оставляя подарки. Хорошим деткам оставляют конфеты, плохим — гнилые картофелины. Кладут презенты эти герои не под елку, а в ботинок, оставленный на подоконнике.
В Исландии зимних персонажей гораздо больше, и когда-то они были настоящими монстрами, правда, со временем подобрели (но не все, страшным сказкам все еще есть место!). По исландским преданиям, Йоласвейнары — дети великанши-людоедки по имени Грила и ее мужа Леппалуди (дословно переводится как «ленивый муж»). В Рождество она спускается с гор и ворует детей, чтобы сварить их заживо. Но на этом злоключения исландской ребятни не заканчиваются: им также надо опасаться Йольского кота, который рыщет по стране в поисках ленивых детей, чтобы тоже их съесть. За Леппалуди никаких кошмарных историй замечено не было, но он наверняка ест то, что приготовила его женушка.
Впрочем, это сегодня Йоласвейнары весьма добры, в прошлом они были не особенно дружелюбны. В Исландии, в зависимости от региона, ходили разные легенды: где-то они были шутниками и весельчаками, а где-то монстрами-убийцами, которые поедали детей. Так было вплоть до середины XVIII века, пока король официально не запретил мучать детей такими страшными сказками и использовать их в воспитательных целях. Так что сегодня Йольские Парни достаточно безобидны, однако они безумно любят шалости, и вот какие делишки они проворачивают.
Стеккьярстёйр, или Жердина-из-Овчарни, изводит овец и высасывает из них молоко
Канавный Остолоп ворует пенку из ведер с молоком и любит прятаться в сараях и канавах
Стувюр, или Коротышка, ворует остатки еды на сковородках
Ложколиз безумно любит облизывать ложки, а иногда и прихватывает их с собой
Почему только ложки, спросите вы? Потому что на остальную посуду есть другие герои.
Познакомьтесь с Горшколизом, который любит воровать еду из горшков и кастрюлек
Ну и, конечно, Чашколиз, который прячется под кроватью и ждет, когда туда поставят тарелку с едой
Презабавная традиция исландцев — ставить на ночь тарелку с едой под кровать, согласитесь? Видимо, это для ночных перекусов.
Седьмого парня зовут Дверехлопольщик, и его любимая шалость — хлопать дверью в ночи
Еще один воришка — Скирный Обжора, который безумно любит съедать исландский йогурт скир
Сосискохват, обожающий сосиски и регулярно посещающий коптильню
Глюггагайир, чье имя дословно переводится как «подсматривающий в окна»
Дверевынюхиватель, который охотится за рождественским хлебом
У него длинный нос и потрясающее обоняние, приходит он 22 декабря как раз тогда, когда все заняты выпечкой.
Кеткроукюр, или Мясной Крюк, который даже обзавелся специальным инструментом для кражи мяса
Ну а в канун Рождества в дома исландских детей приходит Кертасникир, или Похититель свечей
Когда-то свечи делали из сала и жира, фактически они были съедобными. Видимо, для Кертасникира это был единственный шанс поживиться едой, ведь все остальное съели его братья.
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