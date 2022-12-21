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Йольские парни: 13 Дедов Морозов из Исландии, которые когда-то были монстрами

Йольские парни: 13 Дедов Морозов из Исландии, которые когда-то были монстрами

Автор:
21 декабря 2022 09:32
Сообщество : Факты
Метки: Йольские парни   дед мороз   интересно   исландия   история   факты   фото   
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Почему в Исландии дети боялись Дедов Морозов?

К детям Исландии приходит не один Дед Мороз, их целых тринадцать. Называют «дедушек» Йоласвейнарами, или попросту Йольскими Парнями. Они по очереди навещают ребят в течение 13 дней перед Рождеством, оставляя подарки. Хорошим деткам оставляют конфеты, плохим — гнилые картофелины. Кладут презенты эти герои не под елку, а в ботинок, оставленный на подоконнике.

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В Исландии зимних персонажей гораздо больше, и когда-то они были настоящими монстрами, правда, со временем подобрели (но не все, страшным сказкам все еще есть место!). По исландским преданиям, Йоласвейнары — дети великанши-людоедки по имени Грила и ее мужа Леппалуди (дословно переводится как «ленивый муж»). В Рождество она спускается с гор и ворует детей, чтобы сварить их заживо. Но на этом злоключения исландской ребятни не заканчиваются: им также надо опасаться Йольского кота, который рыщет по стране в поисках ленивых детей, чтобы тоже их съесть. За Леппалуди никаких кошмарных историй замечено не было, но он наверняка ест то, что приготовила его женушка.

Впрочем, это сегодня Йоласвейнары весьма добры, в прошлом они были не особенно дружелюбны. В Исландии, в зависимости от региона, ходили разные легенды: где-то они были шутниками и весельчаками, а где-то монстрами-убийцами, которые поедали детей. Так было вплоть до середины XVIII века, пока король официально не запретил мучать детей такими страшными сказками и использовать их в воспитательных целях. Так что сегодня Йольские Парни достаточно безобидны, однако они безумно любят шалости, и вот какие делишки они проворачивают.


Стеккьярстёйр, или Жердина-из-Овчарни, изводит овец и высасывает из них молоко

Канавный Остолоп ворует пенку из ведер с молоком и любит прятаться в сараях и канавах

Стувюр, или Коротышка, ворует остатки еды на сковородках

Ложколиз безумно любит облизывать ложки, а иногда и прихватывает их с собой

Почему только ложки, спросите вы? Потому что на остальную посуду есть другие герои.

Познакомьтесь с Горшколизом, который любит воровать еду из горшков и кастрюлек

Ну и, конечно, Чашколиз, который прячется под кроватью и ждет, когда туда поставят тарелку с едой

Презабавная традиция исландцев — ставить на ночь тарелку с едой под кровать, согласитесь? Видимо, это для ночных перекусов.

Седьмого парня зовут Дверехлопольщик, и его любимая шалость — хлопать дверью в ночи

Еще один воришка — Скирный Обжора, который безумно любит съедать исландский йогурт скир

Сосискохват, обожающий сосиски и регулярно посещающий коптильню

Глюггагайир, чье имя дословно переводится как «подсматривающий в окна»

Дверевынюхиватель, который охотится за рождественским хлебом

У него длинный нос и потрясающее обоняние, приходит он 22 декабря как раз тогда, когда все заняты выпечкой.

Кеткроукюр, или Мясной Крюк, который даже обзавелся специальным инструментом для кражи мяса

Ну а в канун Рождества в дома исландских детей приходит Кертасникир, или Похититель свечей

Когда-то свечи делали из сала и жира, фактически они были съедобными. Видимо, для Кертасникира это был единственный шанс поживиться едой, ведь все остальное съели его братья.

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Метки: Йольские парни   дед мороз   интересно   исландия   история   факты   фото   
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