Йольские парни: 13 Дедов Морозов из Исландии, которые когда-то были монстрами

В Исландии зимних персонажей гораздо больше, и когда-то они были настоящими монстрами, правда, со временем подобрели (но не все, страшным сказкам все еще есть место!). По исландским преданиям, Йоласвейнары — дети великанши-людоедки по имени Грила и ее мужа Леппалуди (дословно переводится как «ленивый муж»). В Рождество она спускается с гор и ворует детей, чтобы сварить их заживо. Но на этом злоключения исландской ребятни не заканчиваются: им также надо опасаться Йольского кота, который рыщет по стране в поисках ленивых детей, чтобы тоже их съесть. За Леппалуди никаких кошмарных историй замечено не было, но он наверняка ест то, что приготовила его женушка.