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Как "незнакомка из Сены" стала самой целуемой женщиной в мире?

Как "незнакомка из Сены" стала самой целуемой женщиной в мире?

Автор:
26 ноября 2022 10:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: забавно   интересно   история   незнакомка из сены   поцелуй   факты   фото   
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Говорят, это лицо вызывает у людей спокойствие, умиротворение и выглядит опьяняюще очаровательным. Но так получилось, что никто не знает ни имени этой женщины, ни её истории.

Единственное, что известно о ней наверняка, так это то, что она является самой зацелованной женщиной в мире. Хотите узнать почему?


Утопленница

Эта история берет своё начало в 1880-х годах, когда французские рыбаки выловили из Сены тело молодой женщины. Когда её доставили в местный морг, выяснилось, что она утонула. Так как у неё не было никаких травм, по всей видимости, она покончила с собой.

Пусть это прозвучит несколько странно, но, по мнению патологоанатома, она была самой красивой женщиной из всех мертвецов, которых он когда-либо видел.

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Власти попытались установить её личность, опубликовав новость об утопленнице в газетах. Но в последующие дни никто так и не заявил об исчезновении похожей женщины. Не было и свидетелей случившегося, которые могли бы приоткрыть завесу тайны, окружавшей её смерть.

Всё, что имелось у полиции - это бездыханное тело прекрасной женщины, которой на вид было 18-20 лет.


Потусторонняя красота

У властей не оставалось другого выбора кроме того, как выставить её тело на несколько дней в парижском похоронном бюро, надеясь, что кто-нибудь узнает женщину. Увы, этого не произошло. За ней так никто и не пришёл.

Работники морга не могли не восхититься безмятежным выражением лица незнакомки. В нем было столько спокойствия и красоты, что они попросили скульптора снять гипсовый слепок с лица незнакомки.

Поскольку за телом женщины никто так и не явился, её похоронили в безымянной могиле. Однако её лицо, её красота и её загадка остались.


Феномен популярности

В последующие годы копии этой посмертной маски стали очень популярны среди парижской богемы. Ею восхищались Альберт Камю, Жюль Сюпервьель, Райнер Мария Рильке и многие другие деятели культуры.

За сходство со знаменитой работой да Винчи "незнакомку из Сены" даже прозвали "Утонувшей Моной Лизой". Казалось, безмятежная улыбка этой женщины скрывает в себе тысячу загадок. Она одновременно завораживала, пугала и заставляла восхищаться своей неземной красотой.

За считанные годы история о ней достигла всех уголков Франции, а позже и всего мира, послужив источником вдохновения для множества книг, стихов и произведений искусства.

Владимир Набоков, например, стал одержим ею до такой степени, что повесил её маску в своей квартире и часами вглядывался в изящные черты лица "незнакомки из Сены".

"Торопя этой жизни развязку,
не любя на земле ничего,
всё гляжу я на белую маску
неживого лица твоего.

В без конца замирающих струнах
слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
всех бледней и пленительней ты..."

Владимир Набоков, "L’Inconnue de la Seine", 1934 год

Спасая жизни

Вряд ли история таинственной женщины из Сены вышла бы за рамки мира искусства, если бы в середине ХХ века Пит Сефар не задумался над созданием манекена для обучения людей технике СЛР (сердечно-лёгочной реанимации).

Ему требовалось лицо, с которым его ученикам было бы приятно работать. Создание этой части манекена он доверил известному норвежскому дизайнеру игрушек - Асмунду Лаердалу. Тот долго не мог подобрать подходящий образ. Ведь лицо должно было быть и добрым, и женственным, и красивым.

Именно тогда Асмунд вспомнил о маске, которая висела в доме его бабушки и дедушки. Это безмятежное женское лицо всегда притягивало его внимание в детстве.

Как вы уже догадались, оно принадлежало "незнакомке из Сены", которая и стала прообразом знаменитого манекена "Воскреси Анну" (Rescue-Annie). За последующие 60 с лишним лет обучение на этом манекене прошло более 400 миллионов человек.

Именно поэтому она носит неофициальный титул "самой зацелованной женщины в мире". Так что, если вам придётся учиться технике СЛР на этом манекене, знайте, что вы пытаетесь спасти жизнь неизвестной молодой француженки, которая так и осталась женщиной-загадкой...

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Метки: забавно   интересно   история   незнакомка из сены   поцелуй   факты   фото   
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