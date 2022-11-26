Как "незнакомка из Сены" стала самой целуемой женщиной в мире?

Единственное, что известно о ней наверняка, так это то, что она является самой зацелованной женщиной в мире. Хотите узнать почему?

Утопленница

Эта история берет своё начало в 1880-х годах, когда французские рыбаки выловили из Сены тело молодой женщины. Когда её доставили в местный морг, выяснилось, что она утонула. Так как у неё не было никаких травм, по всей видимости, она покончила с собой.

Пусть это прозвучит несколько странно, но, по мнению патологоанатома, она была самой красивой женщиной из всех мертвецов, которых он когда-либо видел.