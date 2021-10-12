Названы 49 лучших городских районов в мире: российские города не вошли в список

Серебряная медаль досталась району Андерсонвилль в Чикаго – исторический шведский район, который сейчас славится своей ночной жизнью, в частности ЛГБТ+ заведениями, а также коридором из баров и ресторанов на Кларк-Стрит. В прошлом году в этом районе открылось множество новых заведений, а его близость к пляжам и прибрежным паркам сделало Андерсонвилль еще более привлекательным для жизни за последние 18 месяцев.