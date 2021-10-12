Названы 49 лучших городских районов в мире: российские города не вошли в список

Издание Time Out опубликовало рейтинг «самых крутых» городских районов в мире. Список составили на основе глобального опроса 27 000 городских жителей, а также мнений экспертов и редакторов Time Out. Первое место занял район Нёрребро в Копенгагене, а Золотым Воротам в Киеве досталось 16-е место. Читайте дальше, чтобы увидеть весь список и поближе познакомиться с топ-15 районов.
Согласно Time Out, самый крутой район в мире – это Нёрребро, «разнообразный район, где история встречается с ультрасовременной архитектурой на северной стороне озер Копенгагена». Издание также отмечает, что в этом районе «действительно есть все».
Серебряная медаль досталась району Андерсонвилль в Чикаго – исторический шведский район, который сейчас славится своей ночной жизнью, в частности ЛГБТ+ заведениями, а также коридором из баров и ресторанов на Кларк-Стрит. В прошлом году в этом районе открылось множество новых заведений, а его близость к пляжам и прибрежным паркам сделало Андерсонвилль еще более привлекательным для жизни за последние 18 месяцев.
Окруженный знаменитыми дворцами, галереями и другими туристическими достопримечательностями, исторический и эксцентричный район Чоннам Сам-га является сердцем и душой Сеула. Time Out рекомендует обратить внимание на уличных торговцев, которые продают традиционные ириски.
Этот район на севере Эдинбурга славится прежде всего своей культурой: здесь расположены крупные художественные учреждения, такие как некогда заброшенный театр Лейт, а также места, которые только набирают популярность: например, Фабрика Печенья с площадками для выступлений и рабочим пространством для примерно 30 креативных предприятий».
Привокзальный район Вильнюса занимает пятую строчку в рейтинге Time Out. Согласно изданию, район является «творческой душой Вильнюса, где можно увидеть лучшие образцы уличного искусства в городе, в том числе гигантскую статую Тони Сопрано» Здесь полно кафе, ресторанов интернациональной кухни, клубов и прочих заведений в красивых зданиях советских времен.
Впервые за три года существования этого рейтинга лучшим районом Нью-Йорка назван район на Манхэттене. В прошлом этот титул завоевал один из районов в Бруклине, а в 2019 году – район в Квинсе. Согласно изданию, Челси добивается огромных успехов и подает отличный пример в области устойчивого развития, поддержки местного сообщества и озеленения.
XI район Будапешта, также известный как Уджбуда, тянется на юг вдоль Дуная и до недавнего времени славился в основном купальнями Геллерт в стиле модерн. Time Out пишет, что за последний год большая часть культурной жизни города переместилась на более зеленую сторону реки, «и теперь нет места популярнее этого района». Здесь гвоздем программы стали богемные кафе, бары и независимые художественные галереи.
Time Out сообщает, что посетителей Нгора ожидают дайвинг, рыбалка и серфинг, а также яркие рестораны на набережной и бары на крыше, такие как Bakekou, где с наступлением темноты подают коктейли и севиче. Остров Нгор располагается всего в 400 метрах от материка, и это «живописный лабиринт узких улочек, усаженных бугенвиллеями, золотых песчаных бухт, уличного искусства и уникальной архитектуры».
Как отмечает путеводитель, нетрудно догадаться, почему этот район называют «садом Гонконга»: здесь вы найдете идиллические пляжи, множество зеленых насаждений, загородных парков и живописных пешеходных маршрутов.
Австралия врывается в рейтинг с лучшим районом Мельбурна. Time Out говорит, что Ричмонде «есть все ... это потрясающее место с живой музыкой, культурой, едой, барами и спортом, и каждая из трех его основных улиц имеет особую атмосферу». Виктория-стрит славится блюдами вьетнамской кухни, Бридж-роуд – магазинами модной одежды и мебельной фабрикой, а на Суон-Стрит располагаются лучшие рестораны и кафе пригорода, а также спортивный центр.
«В Берлине сталкиваются прошлое и настоящее, и ни один район не отражает это лучше, чем Нойкёльн», – пишет Time Out о районе на одиннадцатой строчке рейтинга. «Несмотря на растущее количество модных ресторанов, баров и бутиков, атмосфера разнообразия культур сохраняется благодаря множеству бакалейных лавок, кафе и общественных центров, принадлежащих семьям и иммигрантам, которые давно зовут Нойкёльн своим домом».
Планируете посетить 12-й по крутости район в мире? Путеводитель рекомендует захватить крафтовое пиво на крытом рынке по дороге на прекрасную хаотичную площадь, или же завернуть в один из многочисленных крошечных баров, которые откроются, когда Медельин вернется из карантинной спячки.
Time Out описывает Далстон просто: «Лондон в двух словах». Согласно путеводителю, в этом районе есть отличные пабы, интересные старые и новые рестораны, изобилие зеленых насаждений и отличная ночная жизнь. Также Далстон может похвастаться веганскими кафе, секонд-хендами и самым большим количеством улиц с редким дорожным движением в городе.
Сильвер-Лейк – уже третий район из США, вошедший в топ-15. Согласно путеводителю Time Out, этот район Лос-Анджелеса «излучает беззаботную атмосферу перед лицом неопределенности, от подъемов по красочным лестницам до прогулки по фермерскому рынку в субботу». Посетителям также рекомендуют опробовать новый маршрутный микроавтобус, который позволит добраться в любую точку района всего за доллар.
Последнее место в топ-15 занимает район Дублин 8, который, согласно Time Out, отражает всю сущность и очарование ирландской столицы. Район сумел сохранить свою уникальность с точки зрения культуры и архитектуры, в то время как остальной город вокруг него неустанно развивается. В этом районе туристов ждут магазины винтажных вещей и безделушек, уличное искусство, музеи, рынки и необычные кафе, а также, согласно путеводителю, здесь обитают самые талантливые гурманы города.
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По мне:
Рига, Старый город
Люблю Монако
И без ума от Долины Мёзель Германия
Вот же - какой красивый и яркий