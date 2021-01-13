Известная актриса фильмов для взрослых заявила, что она ханжа и "очень правильная"

Оставившая карьеру в порно Лана Роудс (Lana Rhoades) сообщила, что в реальной жизни она скромна и стеснительна. А то, что происходит на съемках, видимо, "это другое".
Лана Роудс, признанная порносайтом PornHub самой популярной актрисой фильмов 18+ в мире, назвала себя ханжой.
Девушка заявила, что ее прошлая карьера во взрослом кино не имеет никакого отношения к реальной жизни.
"Многие люди думают, что я всегда готова заниматься сексом, потому что в прошлом я снималась в порно", - сокрушается Роудс.
На самом деле, откровенничает актриса, в ее постели побывало всего лишь пять мужчин, потому что она очень консервативный человек. А тех, с которыми она занималась сексом на съемочной площадке, видимо, можно не считать - это же работа.
Карьера в фильмах для взрослых для Ланы началась довольно рано. В 17 лет она экстерном закончила школу и переехала в столицу штата Иллинойс, чтобы устроиться на работу. Первым местом, где она получила должность, стал бар под названием Tilted Kilt Pub. Девушка там работала официанткой, через год Роудс перешла в стриптиз-клуб, из которого угодила на съмочную площадку фильмов для взрослых.
Лана работала много и очень старательно, да так, что изрядно устала, т.к. параллельно снималась для мужских журналов и для сайтов, рекламирующих откровенные наряды, игрушки для взрослых. За несколько лет карьеры она успела сняться почти в 200 фильмах.
Через время Роудс поняла, что энтузиазм ее поутих, а потому существенно сократила количество проектов, отказавшись от большинства из них. На фотосессии она соглашалась лишь за высокие гонорары, а фильмы и вовсе перестали ее интересовать.
Роудс открыла для себя мир интернета и поняла, что может преспокойно зарабатывать деньги рекламой, не снимаясь при этом в порно. Что и делает с немалым успехом.
Девушка ведет соцсети, выпускает мерчи собственного дизайна, рекламирует средства от потенции и всевозможные игрушки для разнообразия сексуальной жизни. При этом считает себя ханжой и консерватором.
Девушка ведет соцсети, выпускает мерчи собственного дизайна, рекламирует средства от потенции и всевозможные игрушки для разнообразия сексуальной жизни. При этом считает себя ханжой и консерватором.
Она легко и непринужденно сбросит с себя одежду, если нужно снять ролик, но при этом не торопится знакомиться с парнями для длительных отношений. Потому что это другое.
Ее бывший парень Майк Майлак (Mike Majlak) после расставания с Роудс рассказывал, что девушка жалела о своем занятии порно и даже мечтала, чтобы этой страницы в ее жизни никогда не было.
Однако и сейчас она отчего-то не торопится выучиться в университете или освоить какую-то профессию, кардинально отличающуюся от привычной ей сферы, а продолжает заниматься тем, чем умеет. Просто в более легкой версии.
Ее бывший парень Майк Майлак (Mike Majlak) после расставания с Роудс рассказывал, что девушка жалела о своем занятии порно и даже мечтала, чтобы этой страницы в ее жизни никогда не было.
Однако и сейчас она отчего-то не торопится выучиться в университете или освоить какую-то профессию, кардинально отличающуюся от привычной ей сферы, а продолжает заниматься тем, чем умеет. Просто в более легкой версии.
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Читай: целлюлит на жопе образовался (на втором фото хорошо заметно).
Это чтобы не стояло.?
По-моему я её другу показывал.
На лицо трудно запомнить.
Если у неё на жопе сердечко наколото, то это она по два куя одновременно в жопу принимала.
Их просто в интернете НЕТ!
Не надо ОТ ПОТЕНЦИИ, себе оставьте...
Поэтому и стебаюсь.
Не кипишуй, давай лучше за старый Новый год