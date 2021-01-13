Известная актриса фильмов для взрослых заявила, что она ханжа и "очень правильная"

Она легко и непринужденно сбросит с себя одежду, если нужно снять ролик, но при этом не торопится знакомиться с парнями для длительных отношений. Потому что это другое.

Ее бывший парень Майк Майлак (Mike Majlak) после расставания с Роудс рассказывал, что девушка жалела о своем занятии порно и даже мечтала, чтобы этой страницы в ее жизни никогда не было.

Однако и сейчас она отчего-то не торопится выучиться в университете или освоить какую-то профессию, кардинально отличающуюся от привычной ей сферы, а продолжает заниматься тем, чем умеет. Просто в более легкой версии.