Чем богата Якутия — все богатства региона

В первую очередь это, конечно, добыча металлов и алмазов, главные драйверы экономики региона. Несмотря на сильнейшее санкционное давление, эти отрасли не только не провалились в убытки, но наоборот вышли к досанкционным показателям. Так якутская АЛРОСА, на которую приходится около 95% всех добываемых в России алмазов, смогла увеличить свой доход до $250 млн в месяц. Хорошо себя чувствует и золотодобывающая промышленность — по словам министра промышленности и геологии региона Максима Терещенко, Якутия планирует добыть рекордные 43т золота уже в следующем году.