Чем богата Якутия — все богатства региона

Якутия — один из самых интересных с точки зрения производства регионов России. Богатая полезными ископаемыми земля позволяет производствам региона уверенно занимать высокие места во всевозможных национальных рейтингах.
В первую очередь это, конечно, добыча металлов и алмазов, главные драйверы экономики региона. Несмотря на сильнейшее санкционное давление, эти отрасли не только не провалились в убытки, но наоборот вышли к досанкционным показателям. Так якутская АЛРОСА, на которую приходится около 95% всех добываемых в России алмазов, смогла увеличить свой доход до $250 млн в месяц. Хорошо себя чувствует и золотодобывающая промышленность — по словам министра промышленности и геологии региона Максима Терещенко, Якутия планирует добыть рекордные 43т золота уже в следующем году.
По ожиданиям властей, индекс роста промышленного производства по итогам года составит 12%. Большой вклад в экономику региона вносит добыча коксующего угля, которая в прошлом году составила 27 млн тонн. Ряд компаний, занимающихся в Якутии угледобычей, в последнее время активно закупают технику, так что достигнутые показатели — не предел.
Продукция региона имеет и экспортный потенциал. Как заявил председатель Государственного республики Алексей Еремеев, продукция российского региона успешно экспортируется в Азию. Нефть и газ поставляется в Китай, основной заказчик якутского угля — Япония. Несмотря на серьезное сокращение импорта из России, японцы похоже не собираются полностью отказываться от российских энергоносителей.
Одно из приоритетных направлений для развития региона сегодня — сельское хозяйство. В условиях довольно сурового климата цены на продукты в отдельных отдаленных районах довольно высоки и развитие агропромышленного комплекса Якутии позволит если не решить эту проблему полностью, то уж точно серьезно повлиять на ценообразование. Есть перспективы и у культурной жизни края — к 2024 году в федеральную программу туристического кешбэка МИР планируют включить около 10 объектов республики.
Источник:
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Фильм в целом га**о, но моментами откровенен.
Если не мы будем кормить дёшево, то это сделают китайцы.