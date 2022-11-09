Осень увольнений из цифровой реальности

В двух крупнейших цифровых компаниях мира практически одновременно проходит волна увольнений.
Изначально о намерении сократить штат сотрудников заявил Илон Маск, практически сразу же после покупки Твитера. Он уволил практически половину сотрудников. Такое решение Маск объяснил решением оптимизировать расходы в это непростое экономическое время.
В след за ним о сокращениях заявил Цукерберг, который подтвердил увольнение 13% сотрудников запрещенной соц сети. Это 11 из 87 тысяч человек, что немного. В 2019 году, до ковида, было 45 тысяч. За три года штат увеличился в два раза, и сейчас уменьшается только на 13%. Цукерберг пишет, что из-за оптимистичных прогнозов о росте во время пандемии приняли на работу слишком много людей.
Сокращаемым выплатят зарплату за 4 месяца и на полгода оставят медицинскую страховку.
Скорее всего, до конца года больше увольнений не будет. Но вопрос, что будет в следующем году ― перспективы роста компании или снова сокращения. Это касается и других компаний из Кремниевой долины, которые смотрят на примеры цифровых гигантов, думают о сокращении расходов. Хотя прогнозы о безработице в технологической сфере пока оптимистичные ― безработица в ней в полтора раза ниже, чем в среднем по стране. В сентябре работающих айтишников в США стало на 25 тысяч больше. В одной Калифорнии 35 тысяч открытых вакансий для них. Пока с протянутой рукой или мигрирующими в Узбекистан сотрудников Meta* мы не увидим. Но жить им стало хуже, чем раньше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"стабильность".