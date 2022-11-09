Осень увольнений из цифровой реальности

Сокращаемым выплатят зарплату за 4 месяца и на полгода оставят медицинскую страховку.

Скорее всего, до конца года больше увольнений не будет. Но вопрос, что будет в следующем году ― перспективы роста компании или снова сокращения. Это касается и других компаний из Кремниевой долины, которые смотрят на примеры цифровых гигантов, думают о сокращении расходов. Хотя прогнозы о безработице в технологической сфере пока оптимистичные ― безработица в ней в полтора раза ниже, чем в среднем по стране. В сентябре работающих айтишников в США стало на 25 тысяч больше. В одной Калифорнии 35 тысяч открытых вакансий для них. Пока с протянутой рукой или мигрирующими в Узбекистан сотрудников Meta* мы не увидим. Но жить им стало хуже, чем раньше.