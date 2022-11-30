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Жизненные комиксы о том, что у всего есть обратная сторона

Жизненные комиксы о том, что у всего есть обратная сторона

Автор:
30 ноября 2022 22:13
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   да но   забавно   интересно   комиксы   смешно   фото   
3819
16

Антон Гудим - это популярный иллюстратор из России. У него много разных проектов, один из них "Да, но". Автор показывает в двух картинках целую историю, демонстрируя, что у всего есть обратная сторона.

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Метки: Прикол   да но   забавно   интересно   комиксы   смешно   фото   
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15  комментариев
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3k
SR Час назад
Не впечатлило...
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2k
Икра ежа Полминуты назад
Еще один мозгодел.
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0
Александр 16 минут назад
Очень интересно, но [мат] не понял (с). Тема "да... но..." Иногда приносила интересные вопросы для размышления. Но тут вообще полная деградация. Так можно постить любой набор букв и считать себе мудрецом. Как пример: 1. Да: Светофор. Но: северо-запад. 2. Да: Глобальное потепление. Но: Уйгуры. 3. Да: Синхрофазотрон. Но: Сосо Павлиашвили... И т.д....
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17k
Дмитрий 20 минут назад
Да... мужик -- иллюстратор.
Но.... сильно на любителя.
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3k
Deniss 23 минуты назад
ну ведь "хуйня" какая то ?!
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792
Vladislav Grigorenko 45 минут назад
Гудим? Да, гудим, но гудёж скучноватый получается.
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18k
speaktr-st 49 минут назад
ДА: [занимается рисованием тупых комиксов] НО: [не может найти нормальную работу и сидит на шее у мамы]
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2k
Froll 52 минуты назад
Я вообще ничего не понял.
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6k
a6m5 Час назад
А в чём прикол про художника (2-я картинка)?
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