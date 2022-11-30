Жизненные комиксы о том, что у всего есть обратная сторона

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Антон Гудим - это популярный иллюстратор из России. У него много разных проектов, один из них "Да, но". Автор показывает в двух картинках целую историю, демонстрируя, что у всего есть обратная сторона.
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Но.... сильно на любителя.