Комиксы про волка с тонкой душевной организацией, который пытается вывозить эту жизнь

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Автор комиксов про чёрного волка, который не очень любит людей и старается не впадать в уныние. Сюжеты взяты из реальной жизни. На сообщество подписаны более 50 тыс. человек. Давайте посмотрим на волка без Красной Шапочки, который старается жить эту жизнь.
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