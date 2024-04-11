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Комиксы про волка с тонкой душевной организацией, который пытается вывозить эту жизнь

Комиксы про волка с тонкой душевной организацией, который пытается вывозить эту жизнь

Автор:
11 апреля 2024 11:20
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   забавно   интересно   комиксы   комиксы про волка   смешные рисунки   
1704
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Автор комиксов про чёрного волка, который не очень любит людей и старается не впадать в уныние. Сюжеты взяты из реальной жизни. На сообщество подписаны более 50 тыс. человек. Давайте посмотрим на волка без Красной Шапочки, который старается жить эту жизнь.

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Метки: Прикол   забавно   интересно   комиксы   комиксы про волка   смешные рисунки   
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1  комментарий
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Alush 14 минут назад
Кредитные карты, сейчас автоматически продлевают. Если только совсем не износилась. Так что зарывать не нужно.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1601 пост (1556 в горячем)

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