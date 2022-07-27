Об извилистой карьере Брендана Фрейзера и его возвращении в 270-килограммовой роли

Хорошего актёра должно быть много.
В этом году на Венецианском кинофестивале покажут новый фильм Даррена Аранофски, известного нам в первую очередь благодаря фильму "Реквием по мечте". Картина называется "Кит", в главной роли Брендан Фрейзер. Это первая главная роль Фрейзера, одного из самых востребованных актёров 1990-х и 2000-х, за последние 10 лет. В связи с этим интернет заговорил о Бренессансе - эпохе возрождения для Брендана Фрейзера. Дарен Аранофски когда-то успешно вернул канувшего в голливудскую Лету Микки Рурка фильмом "Рестлер", так что он имеет опыт возрождения карьер звёзд.
В "Ките" Фрейзер играет 270-кг мужчину, пытающегося наладить отношения с 17-летней дочерью (её играет Сэди Синк - рыжая девочка из "Очень странных дел"). Актёр не раскрывает подробности о своей новой работе, но говорит, что раньше ничего подобного не делал, и что зрители точно будут удивлены. Зрители уже удивлены физическим преображением Фрейзера.
Некоторые СМИ, опубликовавшие кадр из фильма, утверждают, что Фрейзер растолстел для роли до 270 кг. Но, к счастью, Фрейзер играет в гриме и гробить здоровье ради он роли он не стал. (Где-то, возможно, Кристиан Бейл сейчас злится, что ему не дали возможность снова набрать рекордный вес для роли.) Тем более его внезапный уход из большого кино частично связан со здоровьем.
В 2018 году, когда Фрейзер потихоньку начал возвращаться на экраны, начав с небольших ролей на ТВ, он дал большое интервью GQ. Рассказывая о своей самой первой работе в кино в фильме "Дурацкое пари" (1991), он вспоминает, как ему доплатили $50 за самостоятельно выполненный трюк. Молодого Фрейзера шарахнули об игровой автомат в баре, ему тогда показалось, что сломал несколько рёбер. Но ради работы в Голливуде он был готов на всё, так что даже предложил сделать ещё пару дублей. С тех пор он всегда сам выполнял все трюки в кино, совсем как Джеки Чан.
Понятно, что трюки у Фрейзера и Чана разные, но и далеко не каждый может до седых волос бегать и прыгать, как в 20. Актёр признался, что на съёмках "Гробницы императора драконов", каждый день собирал себя заново, подкладывая куда только можно пакетики со льдом, чтобы облегчить боль. После этого он 7 лет провёл, переходя из одной больницы в другую. Ему заменяли позвонки, меняли колено, делали операцию на связках. Из-за всего этого ему было не до карьеры. Да ещё и развод с женой, с которой он прожил 9 лет, тяжело по нему ударил.
В 2018 году Фрейзер также рассказал об инциденте, произошедшем в 2003 году на торжественном приёме, устроенном HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы). Президент HFPA Филип Берк (в 2021 году его выгнали из ассоциации после ряда скандалов) схватил актёра за задницу, стал щупать её и сжимать. Фрейзеру стало противно, он растерялся, не знал, что предпринять, и поспешно удалился. В 2003 году он не стал заявлять об этом публично, но написал заявление в HFPA. В ассоциации заявили, что Берк ничего дурного не имел в виду, а сам Берк потом в мемуарах написал, что просто дружески похлопал актёра по попе. В 2018 году HFPA провела внутреннее расследование, которое показало, что Берк не виноват, однако полные результаты расследования публиковать не стали.
Фрейзер считает, что эта история тоже повлияла на его карьеру, и уж точно повлияла на него. И дело тут не в том, что Фрейзера так сильно задели приставания влиятельного деда. Написав жалобу в HFPA, он долго метался, думал, что не стоило этого делать, что, с одной стороны, он себя накручивает и ничего не было, с другой стороны, ему вся эта голливудская мерзость надоела.
Вероятно, Фрейзер по собственной воле сделал перерыв в карьере. Ему просто надоел Голливуд. В доказательство можно привести историю с пробами на роль Супермена. Актёра пригласили домой к режиссёру Бретту Ратнеру на пробы. Ратнер усадил его в фотокабину, сделал несколько фото, на этом пробы закончились. Потом оказалось, что снимать фильм будет другой режиссёр, а Ратнер просто собирал фотоальбом из фотографий знаменитостей из фотокабины. Альбом он издал, а Фрейзер опять почувствовал себя одураченным.
Когда какая-то кинозвезда исчезает с экрана, это замечают, только когда она снова начинает сниматься. О Фрейзере вспомнили, когда он снялся в сериале "Любовники". А его интервью 2018 года, где он рассказывал о съёмках в "Любовниках" разлетелось на мемы. Дело в том, что Фрейзер плохо выглядел на интервью, казалось, он вот-вот заплачет. В интернете забили тревогу - Фрейзеру нужна помощь. Позже выяснилось, что за несколько дней до первого за много лет интервью у актёра от рака умерла мама.
С тех пор поклонники как-то особенно сильно полюбил Брендана Фрейзера. Он один из безгрешных и мемных знаменитостей соцсетей наравне с Киану Ривзом и Леонардо Ди Каприо. Брендана Фрейзера искренне трогает забота и поддержка поклонников, а они, в свою очередь, искренне радуются грядущему Бренессансу. После того как Фрейзера снял не только Аранофски, но и Скорсезе в грядущем фильме "Убийцы цветочной Луны", где играют Де Ниро и Ди Каприо, сомнений в триумфально возвращении ни у кого не осталось.
Но уверен ли сам Фрейзер в том, что его возвращение не принесёт ему нового разочарования в Голливуде? Месяц назад на встрече с фанатами актёру задали вопрос: "Когда вы поняли, что ваше решение вернуться в кино - правильное?" Фрейзер ответил, что понял это, когда познакомился с конём по кличке Пекас (от испанского слова "веснушки"). Он познакомился с ним на съёмках сериала "Восстание Техаса". Фрейзер наблюдал за животным и увидел, что его сородичи не принимают коня и стараются обидеть. Фрейзер подружился с Пекасом и отвёз его на своё ранчо недалеко от Нью-Йорка. Эта дружба с лошадью (недавно скончавшейся) и дала ему силы к возвращению.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Здоровья ему и дальнейших успехов.
p.s. про Кристиана Бейла - он после "Психопата" зарёкся на эксперименты со своим телом... Здоровье, не на шутку подорвал....
Будем надеяться, что он по серьёзному решил вернуться и придёт в форму, чтоб перезапустить карьеру.