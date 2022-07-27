Об извилистой карьере Брендана Фрейзера и его возвращении в 270-килограммовой роли

В "Ките" Фрейзер играет 270-кг мужчину, пытающегося наладить отношения с 17-летней дочерью (её играет Сэди Синк - рыжая девочка из "Очень странных дел"). Актёр не раскрывает подробности о своей новой работе, но говорит, что раньше ничего подобного не делал, и что зрители точно будут удивлены. Зрители уже удивлены физическим преображением Фрейзера.





Некоторые СМИ, опубликовавшие кадр из фильма, утверждают, что Фрейзер растолстел для роли до 270 кг. Но, к счастью, Фрейзер играет в гриме и гробить здоровье ради он роли он не стал. (Где-то, возможно, Кристиан Бейл сейчас злится, что ему не дали возможность снова набрать рекордный вес для роли.) Тем более его внезапный уход из большого кино частично связан со здоровьем.