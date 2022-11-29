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20+ случаев, когда онлайн-покупки оказались настоящей подставой

20+ случаев, когда онлайн-покупки оказались настоящей подставой

Автор:
29 ноября 2022 16:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не повезло   неудачи   онлайн-магазины   покупки   разочарования   смешно   
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Покупки онлайн бодрят не хуже лотереи. Покупатель с нетерпением ждет доставки желанного приобретения, но содержимое посылки часто оказывается для него сюрпризом, причем не всегда приятным.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   неудачи   онлайн-магазины   покупки   разочарования   смешно   
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3  комментария
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Татьяна Юсова 41 минуту назад
Комментарий к фото
Извините, а овечек прислали на грязной решетке от духовки?
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Грошев 2 минуты назад
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Белая Муха

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