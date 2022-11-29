Белая Муха
20+ случаев, когда онлайн-покупки оказались настоящей подставой
Автор:
29 ноября 2022 16:12
Покупки онлайн бодрят не хуже лотереи. Покупатель с нетерпением ждет доставки желанного приобретения, но содержимое посылки часто оказывается для него сюрпризом, причем не всегда приятным.
Когда хотела стать русалочкой, а стала свинкой
Неловкое чувство, когда капюшон оказался на пять размеров больше куртки
"Я купила кольца онлайн... нет слов"
Носки производят несколько неестественное впечатление
«Это не то, что я заказывал»
«В этих банках одинаковое количество варенья»
«Я заказал ванильный пончик с обсыпкой... но на ней явно сэкономили»
«Мои экологичные зубочистки запаяны в индивидуальную пластиковую упаковку»
"Это очень дорогие джинсы - и никто не предупредил, что у них фальшивые карманы"
“Я очень разочарована булочками с корицей”
"Получила сапожки с кривыми каблуками"
Когда слинг пришел без инструкции
"Одеяло для нашей собаки пришло немного не того размера"
"Вообще-то в заказе должны были прийти туристические ботинки с левой картинки"
"Кажется, эти кальсоны мне маловаты"
«Мой телефон в кармане жены - и в кармане моего 18-месячного сына»
"Мне, конечно, достался более реалистичный поросенок, но дочка хотела другого"
"Вместо овечек нам прислали мертвых монстров"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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