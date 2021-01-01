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Люди, у которых новый год не задался с самого начала

Люди, у которых новый год не задался с самого начала (31 фото)

Автор:
01 января 2021 16:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не повезло   неудачи   новогодние нескладухи   новый год   рождество   смешно   
403
31
Не удался оливье? Друзья уехали кататься на лыжах, бросив вас в новогоднюю ночь? Любимый подарил сковородку? Не расстраивайтесь - бывает и хуже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   неудачи   новогодние нескладухи   новый год   рождество   смешно   
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Владимир 41 минуту назад
какие же они странные-эти пиндосы!
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22k
Е-Лена 5 минут назад
Ну - всё можно понять. Кроме одного (шутка! - тут вообще всё к этой категории относится, тут ВСЁ можно в это "кроме одного" вписывать)))). КАК можно заказывать ёлку в виде пипидастра?!
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