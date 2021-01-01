Люди, у которых новый год не задался с самого начала

Не удался оливье? Друзья уехали кататься на лыжах, бросив вас в новогоднюю ночь? Любимый подарил сковородку? Не расстраивайтесь - бывает и хуже!
Когда упаковочной бумаги не хватило, а твои художественные таланты явно не соответствуют задаче
×
"Моя 81-летняя бабушка плохо рассмотрела рождественский свитер, который купила в этом году"
2Мы поздно узнали, что брюссельскую капусту в онлайн-доставке ближайшего супермаркета измеряют не килограммами и не пакетами, а штуками"
"Моя сестра сняла жилье на севере Исландии и поехала наслаждаться видами. Вот такой вид она получила на рождество"
2Сестра мужа каждый год присылает мне японский виски. Но сейчас она явно плохо читала описание товара - и вот я стала обладательницей бутылки соевого соуса за $50"
2Родители купили мне в подарок пульт для приставки. Кажется, они забыли, что я вырос, и у меня уже лет 20 нет приставки"
2Подарил отцу прикольный сувенир, но он почему-то очень застеснялся и побыстрее спрятал его. Позже он признался, что принял это за секс-игрушку"
"Впервые в жизни поучаствовал в конкурсе пряничных домиков. Занял почетное последнее место"
"У меня неожиданно растрескалась дверца духовки. Безо всякого воздействия и сразу целиком. Как раз в тот вечер, когда мне предстояло готовить новогодний ужин"
"Гости принесли к столу коробку помадки. Собаки унюхали ее очень быстро. Тепеь у нас нет помадки, зато собачий понос размазан по всему дому"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам!
- Фото с Сантой, на которых что-то пошло не так
- Новогодние подарки от толстых троллей
- Панорамные фото, в которых что-то пошло не так
- У этих людей день был куда хуже, чем у тебя!
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...