«Он ответил за свой подлый поступок»: дагестанского бойца ММА избили в уличной драке

Матерый боец, хотя в жизни довольно миролюбивый человек. Но ровно до тех пор, пока не получит по лицу. А Зелимхан это и отчебучил: недавно у него с Ковалевым возник конфликт, и Юсупов не придумал ничего лучше, чем подойти сбоку и врезать Владу пощечину.

И понеслась.

Поначалу Юсупов (он в красном балахоне) еще сопротивлялся: пытался что-то изображать и брать на болевой. Когда понял, что шансов нет, решил выиграть в своем стиле - ухватил соперника ниже пояса. Не помогло) А в конце совсем стух и только принимал звонкие удары по голове.