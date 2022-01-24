«Он ответил за свой подлый поступок»: дагестанского бойца ММА избили в уличной драке

Он отвесил пощечину другому борцухе - Владиславу Ковалеву. И тут уже никакие навыки бросков с прогибом ему не помогли. Даже дракой не назовешь - Влад легко расправился с оппонентом.
Залимхан Юсупов - «борцун» вольного стиля. Родился в Дагестане, там же тренировался, потом уловил тренд и перешел в ММА.
Второй участник - Владислав Ковалев из Могилева.
Матерый боец, хотя в жизни довольно миролюбивый человек. Но ровно до тех пор, пока не получит по лицу. А Зелимхан это и отчебучил: недавно у него с Ковалевым возник конфликт, и Юсупов не придумал ничего лучше, чем подойти сбоку и врезать Владу пощечину.
И понеслась.
Поначалу Юсупов (он в красном балахоне) еще сопротивлялся: пытался что-то изображать и брать на болевой. Когда понял, что шансов нет, решил выиграть в своем стиле - ухватил соперника ниже пояса. Не помогло) А в конце совсем стух и только принимал звонкие удары по голове.
Как сказал Влад после этого «боя»:
«Он решил привлечь к себе внимание довольно низким способом: ударом в лицо исподтишка. Произошло это при огромном количестве людей с обеих сторон, без всякой внятной причины. Я не поддерживаю драки вне ринга, но не спросить за такое просто нельзя, потому что иначе это будет считаться нормой. В ходе драки мой оппонент тоже проявил себя не с лучшей стороны. Хоть бой у нас был по "уличным правилам", для меня недопустимо бить противника в пах, кусаться и т.д, в отличие от Залимхана. Он использовал все грязные приемы, чтобы не проиграть, но в итоге это ему не помогло. Считаю вопрос закрытым так как он ответил за свой подлый поступок на глазах у множества очевидцев».
Источник:
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Я, конечно, понимаю, оскорбления и все такое, нужно ответить, выяснить... У них есть доступы к спортзалам, можно пойти выяснять туда. В конце концов на безлюдном пространстве сцепиться, чтобы людей окружающих не пугать.
А здесь по сути хулиганство обыкновенное. Не удивлюсь, если кто-то вызвал ментов и туда уже за кадром приехали наряды.
Я считаю поведение недостойное спортсменов, которые должны своими поступками воспитывать молодежь, показывать пример, а отношения свои неприязненные выяснять в других местах, и очень желательно - в ринге....