FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5588 постов • 830 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Он ответил за свой подлый поступок»: дагестанского бойца ММА избили в уличной драке

«Он ответил за свой подлый поступок»: дагестанского бойца ММА избили в уличной драке (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 15:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Ковалев   боец   дагестан   драка   конфликт   мма   пощечина   
2920
5
1

Он отвесил пощечину другому борцухе - Владиславу Ковалеву. И тут уже никакие навыки бросков с прогибом ему не помогли. Даже дракой не назовешь - Влад легко расправился с оппонентом.

Залимхан Юсупов - «борцун» вольного стиля. Родился в Дагестане, там же тренировался, потом уловил тренд и перешел в ММА.

Второй участник - Владислав Ковалев из Могилева.


Матерый боец, хотя в жизни довольно миролюбивый человек. Но ровно до тех пор, пока не получит по лицу. А Зелимхан это и отчебучил: недавно у него с Ковалевым возник конфликт, и Юсупов не придумал ничего лучше, чем подойти сбоку и врезать Владу пощечину.

И понеслась.

Поначалу Юсупов (он в красном балахоне) еще сопротивлялся: пытался что-то изображать и брать на болевой. Когда понял, что шансов нет, решил выиграть в своем стиле - ухватил соперника ниже пояса. Не помогло) А в конце совсем стух и только принимал звонкие удары по голове.

Как сказал Влад после этого «боя»:

«Он решил привлечь к себе внимание довольно низким способом: ударом в лицо исподтишка. Произошло это при огромном количестве людей с обеих сторон, без всякой внятной причины. Я не поддерживаю драки вне ринга, но не спросить за такое просто нельзя, потому что иначе это будет считаться нормой. В ходе драки мой оппонент тоже проявил себя не с лучшей стороны. Хоть бой у нас был по "уличным правилам", для меня недопустимо бить противника в пах, кусаться и т.д, в отличие от Залимхана. Он использовал все грязные приемы, чтобы не проиграть, но в итоге это ему не помогло. Считаю вопрос закрытым так как он ответил за свой подлый поступок на глазах у множества очевидцев».


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ковалев   боец   дагестан   драка   конфликт   мма   пощечина   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
776
And Kkk 58 минут назад
Все что надо знать о тех, о ком нельзя говорить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Влад 3 минуты назад
наказал ишака)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 4 минуты назад
Эти орлы только и могут бить женщин и слабых. От соперников их класса получают люлей)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юр21 7 минут назад
Я думал тут какая то эпичная битва, а тут рядовая возня в лучших традициях школьной дискотеки Задрищенска. Бойцы мля... Показушники привлекают к себе внимание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий 14 минут назад
Вот тэбэ "одын-одын". Нет рядом стаи - ты гавно....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 21 минуту назад
Наказан!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SavageTi 23 минуты назад
пояснички застудите, посоны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Jekis 24 минуты назад
Навалял овцеёбику, теперь чурка пойдет и заяву напишет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bar Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MC Полчаса назад
Сука черножопая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 Полчаса назад
Я думал, что передача "В мире животных" давно не выходит... А сегодня на фишках сразу несколько новых выпусков выложили. Вот последний про брачные игры приматов - как они за яйца друг друга хватают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Опять от этого автора постов расжигание межнациональной вражды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
azuver Полчаса назад
Даг с дагом подрался.Отлично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan Полчаса назад
1 на 1? Это же в нарушении всех возможных дагестанских правил! Привлечь русского фашиста к ответственности!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
С.В. 37 минут назад
как и любая муслимская шлюха , только как шакал из подтишка, а без ножа и толпы кусок говна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
975
Максим Максимов 40 минут назад
Это чурке не в октагоне выеживаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 42 минуты назад
Вчера в парке железнодорожников дагестанский шахматист что-то не поделил с чеченским шашистом. В итоге перепалка вылилась в поединок по настольному теннису, где дагестанский шахматист легко забрал все три партии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Oleg 44 минуты назад
че за хня? один на один, но сначала налетели толпой? а потом, если что, то разнимем? в мире живтоных...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−155
Сигизмунд Лазаревич 46 минут назад
одеть кепку мма ещё не значит стать бойцом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор Штурмаревич 46 минут назад
Я уеду жит в Лондон!Здэс мэня обыжают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Голос Вселенной 49 минут назад
Мне кажется, за такое вообще нужно пожизненный дисквал обоим... Двое спортсменов, профессионалов, и выяснять отношения на улице, прямо посреди людного тротуара.
Я, конечно, понимаю, оскорбления и все такое, нужно ответить, выяснить... У них есть доступы к спортзалам, можно пойти выяснять туда. В конце концов на безлюдном пространстве сцепиться, чтобы людей окружающих не пугать.
А здесь по сути хулиганство обыкновенное. Не удивлюсь, если кто-то вызвал ментов и туда уже за кадром приехали наряды.
Я считаю поведение недостойное спортсменов, которые должны своими поступками воспитывать молодежь, показывать пример, а отношения свои неприязненные выяснять в других местах, и очень желательно - в ринге....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Казахстане пенсионер подрался с трансвеститом, который случайно ошибся дверью В Казахстане пенсионер подрался с трансвеститом, который случайно ошибся дверью 16-летний чемпион мира по джиу-джитсу одолел напавшего на него взрослого мужчину 16-летний чемпион мира по джиу-джитсу одолел напавшего на него взрослого мужчину "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа... Массовая межнациональная драка в Домодедове попала на видео Массовая межнациональная драка в Домодедове попала на видео
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59642



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой
2
167
Сотрудница банка отказалась выдать пенсионеру его деньги и отправила домой
Набирающие популярность в сообществах
Про Советский Союз. Цены и зарплаты
0
83
Про Советский Союз. Цены и зарплаты
Ограничения по времени для спорта после татуировки
0
5
Ограничения по времени для спорта после татуировки
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#факты#животные#забавно#наука#ретро#деньги#интересное#дети
#фото#прикол#подборка#СССР#картинки#Приколы#смешные#добрые видео#страна#путешествия
#интересно#история#Россия#Ynews#кино#дизайн#фотографии#в мире#девушки#хобби

На что жалуетесь?

Вернуться