В профессиональном футболе появится синяя карточка

В скором времени правила футбола несколько поменяются, у арбитров станет на одну карточку больше. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) уже согласовал внедрение синей карточки.

Согласно опубликованным данным, синюю карточку футболисту будут показывать за чрезмерные пререкания с арбитром, а также преднамеренный фол. Игроки после этого удаляются с поля на 10 минут. Если в течение игры один и тот же игрок заработает две синих карточки, то они приравниваются к красной.