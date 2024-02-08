В профессиональном футболе появится синяя карточка

В иерархии штрафных санкций синяя карточка займёт место между жёлтой и красной.
В скором времени правила футбола несколько поменяются, у арбитров станет на одну карточку больше. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) уже согласовал внедрение синей карточки.
Согласно опубликованным данным, синюю карточку футболисту будут показывать за чрезмерные пререкания с арбитром, а также преднамеренный фол. Игроки после этого удаляются с поля на 10 минут. Если в течение игры один и тот же игрок заработает две синих карточки, то они приравниваются к красной.
Нововведения сначала протестируют в женском и молодёжном футболе, а также в соревнованиях низших лиг. При этом Футбольная ассоциация Англии готова внедрить синюю карточку прямо сейчас. Сообщается, что уже этим летом в Кубке Англии и женском Кубке Англии арбитры будут использовать синюю карточку. Сообщается, о нововведении IFAB официально сообщит в пятницу, 9 февраля.
Изначально синюю карточку хотели сделать оранжевой. И тут есть логика — этот цвет расположен как раз между жёлтым и красным цветами. Однако впоследствии от этой идеи отказались по той же причине — из-за схожести цветов оранжевый цвет на поле или стадионе смогут спутать с жёлтой или красной.
Источник:
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И так судей клеймят нецензурными словами при показе других карточек, а тут прям по назначению будут орать "Судья - п#%ор!!!" (не помидор).
Там с судьёй может разговаривать только капитан и никто более.
А если не капитан и рот открыл, то ....
песня Дорожная в исполнении ВИА Ленинград
Для симулянтов, типа Кристины)
Предлагаю ввести черную карточку