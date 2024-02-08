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В профессиональном футболе появится синяя карточка

В профессиональном футболе появится синяя карточка

Автор:
08 февраля 2024 20:08
Сообщество : Спорт
Метки: IFAB   нарушение   правила   синяя карточка   удаление   футбол   
3615
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В иерархии штрафных санкций синяя карточка займёт место между жёлтой и красной.

В скором времени правила футбола несколько поменяются, у арбитров станет на одну карточку больше. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) уже согласовал внедрение синей карточки.


Согласно опубликованным данным, синюю карточку футболисту будут показывать за чрезмерные пререкания с арбитром, а также преднамеренный фол. Игроки после этого удаляются с поля на 10 минут. Если в течение игры один и тот же игрок заработает две синих карточки, то они приравниваются к красной.

Нововведения сначала протестируют в женском и молодёжном футболе, а также в соревнованиях низших лиг. При этом Футбольная ассоциация Англии готова внедрить синюю карточку прямо сейчас. Сообщается, что уже этим летом в Кубке Англии и женском Кубке Англии арбитры будут использовать синюю карточку. Сообщается, о нововведении IFAB официально сообщит в пятницу, 9 февраля.


Изначально синюю карточку хотели сделать оранжевой. И тут есть логика — этот цвет расположен как раз между жёлтым и красным цветами. Однако впоследствии от этой идеи отказались по той же причине — из-за схожести цветов оранжевый цвет на поле или стадионе смогут спутать с жёлтой или красной.

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Метки: IFAB   нарушение   правила   синяя карточка   удаление   футбол   
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25  комментариев
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308
ApolloOne 3 часа назад
Просто судьи нужны пожестче.
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181
Artem Час назад
да лучше сразу гринкард
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2k
Звёздный странник Час назад
Как бы этот цвет карточки футбольные фанаты не ассоциировали с другим понятием.
И так судей клеймят нецензурными словами при показе других карточек, а тут прям по назначению будут орать "Судья - п#%ор!!!" (не помидор
).
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7k
Андрей Крылов 2 часа назад
Маразм крепчал... Впрочем, всё логично. Для "заднерприводной" гейропы оттенки голубизны вполне в трэнде, наравне и особенно, рядом с желтым. :)
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18k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 2 часа назад
Так и до символа ЛГБТ недалеко...
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78k
Viktor 2 часа назад
Ага, давайте - красный и жёлтый уже есть, синий планируется, а там и до оранжевого, зелёного и фиолетового не далеко, бля!

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554
al-lav 2 часа назад
Может лучше брать пример с регби?
Там с судьёй может разговаривать только капитан и никто более.
А если не капитан и рот открыл, то ....
песня Дорожная в исполнении ВИА Ленинград
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7k
Кружок 2 часа назад
Ещё надо голубую карточку ...
Для симулянтов, типа Кристины)
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1k
Бывалый 3 часа назад
В иерархии штрафных санкций синяя карточка займёт место между жёлтой и красной.

Предлагаю ввести черную карточку
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234
ruslan d 3 часа назад
Интрига
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3k
Максим Макашев 3 часа назад
СИНЯЯ или ГОЛУБАЯ?
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234
ruslan d Александр Н. 3 часа назад
и в чем принцип ?
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132
Деньги Есть ruslan d 3 часа назад
Ну, типа, команда недостаточно накосячила, что бы остаться в меньшинстве, но на замену проштрафившегося игрока может выйти только гей.
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234
ruslan d Деньги Есть 2 часа назад
При чем тут геи вообще ?
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132
Деньги Есть ruslan d 2 часа назад
Вообще не причём. Пошутил.
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ruslan d Деньги Есть 2 часа назад
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57k
turyst 3 часа назад
Чтобы не пререкались с судьёй, нужно выдавать им не синюю карточку, а черный шокер.
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